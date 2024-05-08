Στον έβδομο ουρανό ήταν το βράδυ της Τρίτης (7/5) ο Εργκίν Αταμάν, για την πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Final Four του Βερολίνου. Και τα συναισθήματά του τα έδειξε στον υπερθετικό βαθμό στα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ.

«Μετά από το πρώτο ματς είπα ότι αν δεν πάμε στο Final Four θα αποχωρήσω από τον Παναθηναϊκό. Φυσικά οι πιθανότητες ήταν 0%. Θα κερδίσουμε ξανά. Σπουδαία δουλειά, άλλες δύο νίκες για τον τίτλο» είπε ο Τούρκος προπονητής, εκστασιασμένος.

