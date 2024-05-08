Έως τις 12 Μαΐου και ώρα 23:59, θα διαρκέσει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο «πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2024» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 35 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά, ηλικίας 6-16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου 2024 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2024 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2024 για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω.

Όπως αναφέρει ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων που υλοποιούμε, ώστε παράλληλα με την προώθηση της απασχόλησης να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας και τις οικογένειές τους, υπηρετώντας τον κοινωνικό ρόλο μας».

Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, εφέτος, η ΔΥΠΑ προχώρησε στην περαιτέρω βελτίωση του κατασκηνωτικού προγράμματος, με στόχο να ενισχυθούν οι ευάλωτες ομάδες, εισάγοντας πρόβλεψη για μοριοδότηση των ατόμων με αναπηρία και των μονογονέων. Επίσης, για πρώτη φορά, μοριοδοτούνται όσοι δεν έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα στο παρελθόν και όσοι έκαναν αίτηση τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά δεν έλαβαν επιταγή.

«Παράλληλα, με τη στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου, το κατασκηνωτικό πρόγραμμα αναδεικνύει την αξία που έχει για εμάς στη ΔΥΠΑ να παρέχουμε τη δυνατότητα στα παιδιά των ωφελουμένων να απολαύσουν ξέγνοιαστες διακοπές, να κοινωνικοποιηθούν και να συμμετάσχουν σε ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς και στους γονείς να αποσυμπιεστούν από τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Συνεχίζουμε μεθοδικά την αναβάθμιση των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, ώστε να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους ανέργους, στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους» υπογραμμίζει ο κ. Πρωτοψάλτης.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελούμενων παιδιών, οι οποίοι:

- είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

- είναι ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01/01/2023 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

- είναι άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Το εισόδημα των δικαιούχων όλων των κατηγοριών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, εκτός αν πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι, αν είναι διαζευγμένοι ή έγγαμοι, πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ ή 24.000 ευρώ αντίστοιχα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο, ενώ, αν είναι μονογονείς, πρέπει να έχουν εισόδημα έως 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο, μετά το πρώτο.

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης, ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας, αλλά και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να έχει διάρκεια έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

Η υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-oaed.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική-Εργασία και ασφάλιση-Κατασκηνώσεις-Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ.

Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το έτος 2024.

Επίσης, από εφέτος, στο μητρώο παρόχων θα εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους.

Οι αιτήσεις συμμετοχής και επικαιροποίησης δικαιολογητικών υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/parokhoi-kataskenoses.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική-Εργασία και ασφάλιση-Κατασκηνώσεις-Πάροχοι κατασκήνωσης Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/paidikes-kataskinwseis .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

