Ηγέτης ισραηλινής αντιπολίτευσης κατά Ερντογάν: Έχεις απεχθές ιστορικό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μην κάνεις μαθήματα ηθικής

"Το Ισραήλ αμύνεται ενάντια στους βάναυσους τρομοκράτες της Χαμάς-ISIS" δήλωσε ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ

Γιαΐρ Λαπίντ

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ επιτέθηκε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αφότου ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε το Ισραήλ ως «κράτος τρομοκράτη».

«Δεν θα πάρουμε μαθήματα ηθικής από τον πρόεδρο Ερντογάν, έναν άνθρωπο με απεχθές ιστορικό ανθρωπίνων δικαιωμάτων», έγραψε ο Λαπίντ στο X, παλαιότερα γνωστό ως Twitter.

«Το Ισραήλ αμύνεται ενάντια στους βάναυσους τρομοκράτες της Χαμάς-ISIS, σε μερικούς από τους οποίους έχει επιτραπεί να επιχειρούν κάτω από τη στέγη του Ερντογάν», ανέφερε. Μέλη και ανώτεροι αξιωματούχοι της Χαμάς ζουν σήμερα στην Τουρκία. 

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης απευθύνθηκε επίσης στον πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό, λέγοντας ότι το Ισραήλ θα υποστήριζε το έθνος του Τριντό εάν δεχόταν επίθεση, και το Ισραήλ αναμένει το ίδιο σε αντάλλαγμα. Ο Τριντό είπε την Τρίτη ότι πρέπει να σταματήσει η «δολοφονία γυναικών, παιδιών, βρεφών» στη Γάζα.

Ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλεσε το Ισραήλ «κράτος τρομοκράτη», κατηγορώντας το ότι εφαρμόζει στρατηγική καταστροφής όλης της Γάζας μαζί με τους κατοίκους της. «Το Ισραήλ, που στοχεύει εσκεμμένα νοσοκομεία και σχολεία, καταστρέφει ολοσχερώς μια πόλη. Το Ισραήλ ασκεί κρατική τρομοκρατία... Mε ήσυχη τη συνείδηση μου, εδω και τώρα λέω πως το Ισραήλ είναι ένα κράτος τρομοκράτης» δήλωσε ο Ερντογάν.

