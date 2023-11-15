Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ επιτέθηκε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αφότου ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε το Ισραήλ ως «κράτος τρομοκράτη».



«Δεν θα πάρουμε μαθήματα ηθικής από τον πρόεδρο Ερντογάν, έναν άνθρωπο με απεχθές ιστορικό ανθρωπίνων δικαιωμάτων», έγραψε ο Λαπίντ στο X, παλαιότερα γνωστό ως Twitter.



«Το Ισραήλ αμύνεται ενάντια στους βάναυσους τρομοκράτες της Χαμάς-ISIS, σε μερικούς από τους οποίους έχει επιτραπεί να επιχειρούν κάτω από τη στέγη του Ερντογάν», ανέφερε. Μέλη και ανώτεροι αξιωματούχοι της Χαμάς ζουν σήμερα στην Τουρκία.

We won’t take lessons in morality from President Erdogan, a man with an appalling human rights record.



Israel is defending itself against brutal terrorists from Hamas-ISIS, some of whom have been allowed to operate under Erdogan’s roof. November 15, 2023

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης απευθύνθηκε επίσης στον πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό, λέγοντας ότι το Ισραήλ θα υποστήριζε το έθνος του Τριντό εάν δεχόταν επίθεση, και το Ισραήλ αναμένει το ίδιο σε αντάλλαγμα. Ο Τριντό είπε την Τρίτη ότι πρέπει να σταματήσει η «δολοφονία γυναικών, παιδιών, βρεφών» στη Γάζα.



Ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλεσε το Ισραήλ «κράτος τρομοκράτη», κατηγορώντας το ότι εφαρμόζει στρατηγική καταστροφής όλης της Γάζας μαζί με τους κατοίκους της. «Το Ισραήλ, που στοχεύει εσκεμμένα νοσοκομεία και σχολεία, καταστρέφει ολοσχερώς μια πόλη. Το Ισραήλ ασκεί κρατική τρομοκρατία... Mε ήσυχη τη συνείδηση μου, εδω και τώρα λέω πως το Ισραήλ είναι ένα κράτος τρομοκράτης» δήλωσε ο Ερντογάν.

Hamas launched this war, Hamas hides in civilian buildings and Hamas abuses Gazans as human shields.



If Canada ever found itself under a sustained and brutal attack like the one we face now, you would find Israel by your side. We expect the same support. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) November 15, 2023

Πηγή: skai.gr

