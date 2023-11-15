Σκληρή επίθεση στο Ισραήλ, εξαπέλυσε την Τετάρτη για τη Γάζα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέροντας ότι έχει τελειώσει.

«Εί Ισραήλ! Εσύ έχεις ατομική- πυρηνική βόμβα και απειλείς με αυτά! Εμείς αυτά τα ξέρουμε... όμως έρχεται ο θάνατος σου! Όσες ατομικές βόμβες και να έχεις, οτιδήποτε και να έχεις... φεύγεις» ανέφερε χαρακτηριστικά όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.



Ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλεσε το Ισραήλ «κράτος τρομοκράτη», κατηγορώντας το ότι εφαρμόζει στρατηγική καταστροφής όλης της Γάζας μαζί με τους κατοίκους της. «Το Ισραήλ, που στοχεύει εσκεμμένα νοσοκομεία και σχολεία, καταστρέφει ολοσχερώς μια πόλη. Το Ισραήλ ασκεί κρατική τρομοκρατία... Mε ήσυχη τη συνείδηση μου, εδω και τώρα λέω πως το Ισραήλ είναι ένα κράτος τρομοκράτης» δήλωσε ο Ερντογάν.

Εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις σφαγές του, θα θεωρείται παντού στον κόσμο ως «καθολικά καταδικασμένο τρομοκρατικό κράτος» πρόσθεσε.



Ο πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε εκ νέου ότι δε θεωρεί τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση. «Η Χαμάς είναι ένα κόμμα που κέρδισε τις εκλογές (…) Η Χαμάς είναι ένα πολιτικό κόμμα» σημείωσε. Το λέω ξεκάθαρα. Εμείς, πρόσθεσε, επειδή το θέλουν κάποιοι, δεν θα διστάσουμε ποτέ να εκφράζουμε πως τα μέλη της Χαμάς είναι αντιστασιακοί που προσπαθούν να προστατεύσουν τη ζωή το μέλλον τους και την πατρίδα τους απέναντι στους εισβολείς!



«Τα 2/3 από τους 12 χιλιάδες πολίτες της Γάζας που δολοφονήθηκαν είναι παιδιά και γυναίκες. Και ο πόλεμος έχει ηθική. Ο πρώτος κανόνας του νόμου του πολέμου είναι να μην βλάπτεις τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και οι άρρωστοι» σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

