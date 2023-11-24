Τέμπη: Τις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικών επιτροπών σχετικά με τη σύμβαση «717» συζητά η Βουλή

Τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής για τη σύσταση προανακριτικών επιτροπών σχετικά με τη λεγόμενη σύμβαση «717» (Σηματοδότηση σιδηροδρομικού άξονα Αθηνών-Προμαχώνα) συζητά σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ αφορά στην ενδεχόμενη τέλεση των «εγκλημάτων» της κακουργηματικής απιστίας και της παράβασης καθήκοντος από τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος από τους υπουργούς της περιόδου 2012-2014 Κωστή Χατζηδάκη και Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος από τον υπουργό της περιόδου 2015-2019 Χρήστο Σπίρτζη.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αφορά στην ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος κατά το χρονικό διάστημα από την 6-11-2016 μέχρι και την 9-07-2019 από τον πρώην υπουργό Χρήστο Σπίρτζη και την ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων: α) της απιστίας «σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου» και β) της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) από τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η συζήτηση θα αρχίσει με ένα κύκλο ομιλητών από τα 8 κόμματα της Βουλής και θα ακολουθήσουν ομιλίες των προσώπων κατά των οποίων στρέφονται οι προτάσεις. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωμα να υποβάλουν στη Βουλή έγγραφα υπομνήματα.

Στη συνέχεια, θα υπάρξουν ακόμα δύο κύκλοι των 15 ομιλητών (κατ΄αναλογία της δύναμης των κοινοβουλευτικών ομάδων και των 14 ανεξαρτήτων βουλευτών).

Η συνεδρίαση αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τις 10 μ.μ., οπότε θα διεξαχθεί ταυτόχρονη μυστική ψηφοφορία σε 4 κάλπες, στην οποία δεν μετέχουν εκείνοι κατά των οποίων στρέφονται οι προτάσεις των δύο κομμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

