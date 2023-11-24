Αντώναρος στον ΣΚΑΪ: «Όσοι έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ είχαν μόνιμο πρόβλημα την πίκρα της ήττας»

«Η διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει το ξεκαθάρισμα της κατάστασης», δήλωσε ο Ευάγγελος Αντώναρος το πρωί της Παρασκευής στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή 'ΣΗΜΕΡΑ'.

«Εγώ προσωπικά λυπάμαι όταν φεύγουν τόσοι άνθρωποι από το κόμμα, βέβαια από την άλλη πλευρά είναι μία λύτρωση», πρόσθεσε.

«Μέσα στους κόλπους αυτής της ομάδας που αποτελείται από 11 άτομα διαμορφώνονται δύο τάξεις, μία του Ευκλείδη Τσακαλώτου και μία του Αλέξη Χαρίτση και της Έφης Αχτσιόγλου».

«Ίσως υπάρχουν εσωτερικές συγκρούσεις, γιατί όταν σε μία μικρή ομάδα που προσπαθεί να βρει τον βηματισμό της υπάρχουν δύο υποομάδες αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια δυσκολία».

«Ο κ. Κασσελάκης απελευθερώθηκε από τα βαρίδια»

Ο κ. Αντώναρος εκτίμησε πως: «Η ομάδα αυτή απηχεί λίγο στους οπαδούς» και πρόσθεσε πως ο κ. Κασσελάκης «απελευθερώθηκε από τα βαρίδια. Αυτοί που ήταν να φύγουν έφυγαν, δε νομίζω να φύγει κάποιος άλλος».

Ενώ τόνισε πως «Κάθε αποχώρηση είναι πλήγμα για το ΣΥΡΙΖΑ»

«Συμφωνώ με τη φράση που είπε ο κ. Κασσελάκης για τους νοικοκυραίους», δήλωσε. Σχετικά με την στάση του κ. Πολάκη τόνισε πως «κάνει σκληρή δουλειά, όχι μόνο στο κόμμα αλλά και στον μόχθο της ζωής».

«Όσοι έφυγαν χθες είχαν μόνιμο πρόβλημα την πίκρα της ήττας»

«Όσοι έφυγαν χθες είχαν μόνιμο πρόβλημα την πίκρα της ήττας, δεν μπορεί να αμφισβητείς την έκβαση της εκλογικής διαδικασίας», δήλωσε

Σχετικά με την στάση που πρόκειται να κρατήσει ο κ. Τσίπρας ο κ. Αντώναρος σχολίασε: «Ο κ. Τσίπρας έχει δύο δυνατότητες. Υπήρχαν πρώην πρωθυπουργοί οι οποίοι κάθονταν στα πρώτα έδρανα και άλλοι στα τελευταία, όπως ο Καραμανλής και ο Παπανδρέου».

«Πρέπει να στηρίξουμε τις μικρές επιχειρήσεις και όχι να μειώσουμε τον αριθμό των ατομικών επιχειρήσεων»

«Τα 37 δισ είναι μία μεγάλη συζήτηση, ήταν μία μηνμονιακή δέσμευση. Αλλά αυτό αφορούσε το χθες, τώρα οι πολίτες αγωνιούν για το αύριο».

Τέλος σχετικά με το αφορολόγητο σχολίασε: «Ακούσαμε την πρόταση του Νίκου Παππά για το αφορολόγητο των 10.000 ευρώ. Έχουμε ένσταση για τους ελευθερους επαγγελματίες. Υπάρχει φοροδιαφυγή στη χώρα; Ναι. Έχουμε ψηφιοποίηση της δημόσιας μηχανής; Ναι. Τους κυνηγάμε όλους οριζόντια; ναι. Αυτό δείχνει ότι δε λειτουργεί όλο αυτό. Την υποχρέωση δεν την έχει ο φορολογούμενος να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας, πρέπει το δημόσιο να αποδείξει ότι αυτός είναι φοροφυγάς.

«Πρέπει να στηρίξουμε τις μικρές επιχειρήσεις και όχι να μειώσουμε τον αριθμό των ατομικών επιχειρήσεων όπως είπε ο υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης. Μα γιατί να γίνει αυτό; Για να ενισχύσεις κάποιους μεγάλους; Για να γίνουν όλοι υπάλληλοι; αναρωτήθηκε.

