Για τα επόμενα βήματα αποφασίζουν σήμερα οι αγρότες, προαναγγέλλοντας σκληρή στάση

Κρίσιμη ημέρα σήμερα για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας. Εκπρόσωποι των μπλόκων από όλη την Ελλάδα θα αποφασίσουν για τα επόμενα βήματά τους.

Χθες στις συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε Θεσσαλία, Αίγιο και Μακεδονία οι αγρότες προανήγγειλαν σκληρή στάση και δήλωναν ανυποχώρητοι προτείνοντας την πολύωρη παραμονή τους στην Εθνική Οδό, την κάθοδό τους στην Αθήνα, αλλά και δράσεις μέσα στις πόλεις, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους από την κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, ανοιχτός σε διάλογο με τους αγρότες δηλώνει ο πρωθυπουργός, ο οποίος συνομιλώντας χθες το βράδυ με δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Τσιόδρα, υπογράμμισε πως αναμένει πρώτα τις σημερινές αποφάσεις των αγροτών.

Νωρίτερα, στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα στον αγροτικό κόσμο λέγοντας ότι η κυβέρνηση κατάφερε με την διαπραγμάτευση που έκανε στις Βρυξέλλες και διατήρησε τους ίδιους πόρους από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, όταν αυτοί μειωθήκαν για άλλες χώρες.

Σκληρή στάση από τους αγρότες

Οι αγρότες δείχνουν ανυποχώρητοι και σχεδιάζουν κλείσιμο των εθνικών οδών, ακόμη και απόβαση με τρακτέρ στην πλατεία Συντάγματος με την σημερινή σύσκεψη να θεωρείται κρίσιμη για τα επόμενα βήματά τους.

Μετά τη συνέλευση που πραγματοποίησαν χθες οι αγρότες της Θεσσαλίας, πρότειναν την πολύωρη παραμονή τους στην Εθνική Οδό, την κάθοδό τους στην Αθήνα αλλά και δράσεις μέσα στις πόλεις αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους από την κυβέρνηση που είναι χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις που θα λάβουν, επιδοτήσεις για ακαρπία και μείωση του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, ρεύμα, αγροτικά εφόδια και λιπάσματα.

Όπως επισήμανε ο εκπρόσωπος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λάρισας, Χρήστος Σιδηρόπουλος, τα αιτήματα των αγροτών είναι κοινά σε όλη την Ελλάδα ενώ δεν απέκλεισε να δούμε και εικόνες όπως σε Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία με σκοπό όπως είπε να πιέσουν την πολιτεία να αλλάξει τις αποφάσεις της.

Από την πλευρά του ο συνδικαλιστής των αγροτών Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας επισήμανε ότι μία από τις προτάσεις τους είναι συλλαλητήριο στο κέντρο Αθήνας με σκοπό όπως είπε είναι να πιέσουν την κυβέρνηση προκειμένου να δώσει λύσεις στα αιτήματά τους.

«Θα αποφασίσουμε από κοινού τις δράσεις μας, πώς θα χειριστούμε την κατάσταση μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού που δεν μας ικανοποιούν. Γι΄αυτό συνεχίζουμε με πρόταση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων για να βγούμε στην εθνική οδό με τα τρακτέρ» είπε και πρόσθεσε: «Αύριο θα παρθούν οι τελικές αποφάσεις. Οι εισηγήσεις και οι σκέψεις που υπάρχουν είναι για να βγούμε στην εθνική, να υπάρχουν πιο έντονοι και μακράς διάρκειας αποκλεισμοί για να πιέσουμε την κυβέρνηση πιο αποτελεσματικά για να πιέσουμε την κυβέρνηση να εξετάσει τα αιτήματα και να δώσει λύσεις ώστε να γίνει και μια συνάντηση όταν θα υπάρχει να συζητήσουμε και κάτι ουσιαστικό».

Περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αναμένεται να προτείνουν και οι αγρότες της Μακεδονίας. Όπως ανέφερε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο δημοσιογράφος Χρήστος Χατζημίσης αναμένεται στην σύσκεψη στην Νίκαια της Λάρισας να προτείνουν κλείσιμο εθνικών και επαρχιακών οδών, κλείσιμο μεγάλων τελωνείων αρχής γενομένης από την Τετάρτη και κάθοδο στην Αθήνα.

Σκληρή στάση κρατούν και οι αγρότες του Αιγίου οι οποίοι σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Χρήστο Στρατουλάκο έχουν βγάλει και τα άλογά τους στους δρόμους. Όπως είπε, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κλείσουν όλους τους αυτοκινητοδρόμους, όπως την Ιόνια Οδό, την Αντιρρίου - Ιωαννίνων, την Πατρών - Αθηνών και την Κορίνθου - Τρίπολη -Καλαμάτα. Επίσης, σχεδιάζουν να προχωρήσουν στο κλείσιμο της γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου και τον Ισθμό της Κορίνθου. Επίσης, δηλώνουν αποφασισμένοι να φτάσουν με τα τρακτέρ τους μέχρι και το Σύνταγμα.

Πηγή: skai.gr

