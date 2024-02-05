«Εύχομαι το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο και καλοτάξιδη να είναι και η πορεία του συγγραφέα στους επόμενους στόχους τους. Η χώρα έχει ανάγκη από φρέσκιες ιδέες και από ικανούς ανθρώπους να τις κάνουν πράξη», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του διευθυντή του γραφείου τύπου του πρωθυπουργού Δημήτρη Τσιόδρα με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Οι περιπέτειες ενός οράματος».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κ. Τσιόδρας έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που διατρέχει όλη την διαδρομή του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής συμπόρευσης. «Διαδρομή με πολλές στροφές, πολλά εμπόδια και πολλούς προωθητικούς συμβιβασμούς δημιουργώντας μία ευρωπαϊκή κοινότητα αξιών που εξασφαλίζει την ειρήνη και τη Δημοκρατία μετατρέποντας τους διακρατικούς ανταγωνισμούς σε κινητήριες δυνάμεις προόδου. Αυτά είναι επιτεύγματα καθόλου αυτονόητα και καθόλου δεδομένα», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι αρκεί να δει κανείς τις εξελίξεις των τελευταίων ετών και να αναλογιστεί πόσο πιο δύσκολο θα ήταν, ακόμα και για τα ισχυρότερα κράτη, να αντιμετωπίσουν μόνα τους τα προβλήματα.

Δείτε βίντεο από τον χαιρετισμό του πρωθυπουργού και την εκδήλωση:

«Απέδειξε η ΕΕ πολλές φορές ότι μαζί μπορούμε καλύτερα, ότι ως σύνολο είμαστε ισχυρότεροι από το άθροισμα των μερών μας. Παρά τις καθυστερήσεις, παρά τους συμβιβασμούς, η ευρωπαϊκή οικογένεια είναι σήμερα διπλά αναγκαία, ως δίχτυ ασφάλειας των πολιτών και ως κοινός δρόμος για την πρόοδο των κρατών», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέροντας ότι η παράταξη της ΝΔ και ο ιδρυτής της Κωνσταντίνος Καραμανλής ήταν που τοποθέτησαν τη χώρα στην Ευρώπη.

«Είναι ένας δρόμος στον οποίο η παράταξή μας έμεινε πάντα πιστή, ακόμα και όταν η πατρίδα μας κινδύνευσε να τον χάσει», επισήμανε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι σήμερα βαδίζει σε αυτόν τον δρόμο στις πρώτες θέσεις και όχι ουραγός στην οικονομική ανάπτυξη. «Έχουμε γίνει πρωταγωνιστής στο σκληρό πυρήνα της Ένωσης. Η χώρα μας εισηγήθηκε λύσεις που κατέληξαν σε πρακτικές συγκλίσεις», συμπλήρωσε. Υπενθύμισε δε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, σε μια δύσκολη πενθήμερη διαπραγμάτευση το καλοκαίρι του 2020 έφερε στην πατρίδα μας πρόσθετους πόρους τελικού ύψους 36 δις ευρώ για την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου μετρά την επίθεση του covid. Πρόσθεσε ότι αυτή η κυβέρνηση καθιέρωσε και επίσημα τα εθνικά μας σύνορα ως ευρωπαϊκά αλλάζοντας σταδιακά την προσέγγιση όλης της Ευρώπης στο μεταναστευτικό. «Δεν νοείται συνεκτική μεταναστευτική πολιτική χωρίς αποτελεσματική φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Με ισχυρές συμμαχίες θωράκισε την άμυνα της πατρίδας προωθώντας τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης συνολικά», συμπλήρωσε.

Με αφορμή τις τελευταίες αγροτικές κινητοποιήσεις ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση κατάφερε και διατήρησε τους ίδιους πόρους από την ΚΑΠ όταν αυτοί μειωθήκαν για άλλες χώρες.

«Προσωπικά έκανα αυτή τη διαπραγμάτευση. Ήταν το ΕΛΚ που κατάφερε και έβαλε κάποιους φραγμούς σε ενίοτε υπερβολικές απαιτήσεις και προτάσεις των πράσινων και των σοσιαλιστών. Για όλα αυτά τα οποία εν πολλοίς διαμαρτύρονται οι Ευρωπαίοι αγρότες. Η πράσινη μετάβαση είναι απαραίτητη, αλλά πρέπει να γίνει με προσοχή», συνέχισε.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η διεθνής ακρίβεια κάνει επιτακτικές τις έκτακτες παρεμβάσεις και τις μόνιμες αυξήσεις του εισοδήματος και πως ένας πόλεμος στην καρδιά της ηπείρου μας και η κρίση στην ανατολική μεσόγειο καθιστούν προτεραιότητα την άμυνα και την ασφάλεια.

Ταυτόχρονα, είπε, ζωντανεύουν ξανά την ίδια ώρα λαϊκίστικα συνθήματα ευρωσκεπτικισμού που διαλαλούν εύκολες λύσεις, ενώ η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης μας καλεί στην αντιμετώπιση νέων προκλήσεων

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως οι ευρωεκλογές του Ιουνίου έχουν ξεχωριστή σημασία, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την Ευρώπη συνολικά.

«Θα κληθούν να αναδείξουν και στο ευρωκοινοβούλιο τις πολιτικές συμμαχίες και τους νέους ευρωβουλευτές που θα μπορούν να συντονίσουν τα βήματά τους με το αχαρτογράφητο μέλλον. Δεν είναι κάλπες που προσφέρονται για αποστολή ανέξοδων μηνυμάτων διαμαρτυρίας», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Θα σηματοδοτήσουν αν η Ευρώπη είναι σε θέση την επόμενη ημέρα να επιταχύνει τους ρυθμούς της εξέλιξής της και αν θα διαμορφωθούν νέες συμμαχίες της κοινής λογικής».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως απέναντι στις προκλήσεις αυτές ο τόπος ζητά από εμάς να δυναμώσουμε την εθνική φωνή στο κέντρο αποφάσεων της Ένωσης, «να ενισχύσουμε την παράταξη που έχει δείξει ότι ξέρει και μπορεί να παρεμβαίνει στους ευρωπαϊκούς συσχετισμούς».

Και πρόσθεσε: «Και βέβαια να στείλουμε στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο πρόσωπά με γνώση του ρολού τους, έτοιμα να σταθούν στον απαιτητικό χώρο του ευρωκοινοβουλίου. Εγώ μπορώ να διαβεβαιώσω ότι εμείς ως ΝΔ θα μείνουμε πιστοί στην πολιτική που υπηρετούμε εδώ και 4,5 χρόνια, του υπεύθυνου πατριωτισμού, του κοινωνικού προοδευτισμού και του φιλελεύθερου οικονομικού προσανατολισμού. Αυτή την πολιτική του πολυδυνάμου εκσυγχρονισμού που επιβεβαιώθηκε εκκωφαντικά στις κάλπες του Μαΐου και του Ιουνίου και έδωσαν στην ΝΔ ακόμα ισχυρότερο ποσοστό από το 2019. Είναι μια πολιτική που στοχεύει στην πραγματική σύγκλιση της Ελλάδος με την Ευρώπη και στη διατήρησή της στην καρδιά της Ευρώπης και στο κέντρο της λήψης των σημαντικών ευρωπαϊκών αποφάσεων».

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως αυτές τις κατευθύνσεις υπηρετεί και το βιβλίο του Δημήτρη Τσιόδρα, προσφέροντας ευκαιρίες προβληματισμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.