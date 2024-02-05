«Η κυβέρνηση στηρίζει ενεργά τον αγροτικό κόσμο, μια από τις μεγαλύτερες «βιομηχανίες» της χώρας» δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο ίδιος, ωστόσο, σημείωσε ότι «οι πόροι που έχουμε στην διάθεσή μας δεν είναι ανεξάντλητοι, γι’ αυτό και δεν εξετάζονται επιπρόσθετα μέτρα».

Ερωτηθείς ειδικότερα για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης δεν ξεκίνησαν λόγω των κινητοποιήσεων και ο πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι είναι δίπλα στην κοινωνία πάντοτε όμως με ρεαλισμό και αυτό που λέει γνωρίζει ότι μπορεί να γίνει πράξη».

Απαντώντας για το εάν επίκειται συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες απάντησε ότι «δεν γνωρίζω να έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση, όμως υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να συμμερίζεται πλήρως την ανησυχία των πολιτών, να προσπαθεί να ικανοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων των επαγγελματικών ομάδων».

Ο κ. Μαρινάκης είπε ακόμη ότι ανοίγει «τα επόμενα εικοσιτετράωρα η πλατφόρμα arogi.gov.gr για τις νέες ή επιπρόσθετες αιτήσεις πρώτης αρωγής προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες για τις περιοχές που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023 στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές. Το ποσό της αρωγής θα κυμαίνεται από 5.000 έως 10.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα των ζημιών που έχουν υποστεί. Οι καταβολές πρώτης αρωγής σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συνεχίζονται. Την Παρασκευή καταβλήθηκαν 795.000 ευρώ σε 240 φυσικά πρόσωπα και 7,7 εκατομμύρια ευρώ προς 600 πληγείσες επιχειρήσεις».

Και διευκρίνισε ότι αθροιστικά μέχρι σήμερα «έχουν καταβληθεί 147,7 εκατ. ευρώ προς 43.512 νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες».

Σκυλακάκης: Θα ωφεληθούν άμεσα οι αγρότες

Νωρίτερα μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης αναφέρθηκε στα μέτρα για το αγροτικό ρεύμα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τονίζοντας ότι πρόκειται για πολλαπλές παρεμβάσεις και ότι ο αγρότες θα ωφεληθούν άμεσα.

Ειδικότερα ο κ. Σκυλακάκης εξηγώντας αναλυτικά τις πρωτοβουλίες τις κυβέρνησης είπε ότι στα μέτρα συμπεριλαμβάνονται:

Μείον 10% στο αγροτικό ρεύμα

Ρύθμιση των πολύ μεγάλων χρεών που έχουν οι οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων που διαχειρίζονται οι αγρότες και φτάνουν τα 87 εκατομ. ευρώ όπου στη μεν Θεσσαλία θα δοθούν 8 εκατομ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι ΟΕΒ εκεί θα περάσουν στον οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας με ρύθμιση των χρεών τους με το κράτος να πληρώνει το 75% των χρεών ενώ παράλληλα στους υπολοίπους οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων θα γίνει ρύθμιση δεκαετίας με μηδενικό επιτόκιο, που θα επιδοτηθεί από το κράτος.

Το πρόγραμμα «Απόλλων» με το οποίο θα γίνει αξιοποίηση των υφιστάμενων επενδύσεων φωτοβολταϊκών ώστε να δοθεί αποκλειστικά ρεύμα στους οργανισμούς αυτούς, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση με χαμηλότερη τιμή

Κάτι αντίστοιχο θα γίνει σε σχέση με τους συνεργατικούς οργανισμούς και τους αγρότες που έχουν συμβολαιακή γεωργία όπου επίσης θα υπάρχει μία μακροχρόνια σύμβαση από τους παρόχους, πιθανότατα τη ΔΕΗ ώστε μέσω φωτοβολταϊκών και μπαταρίας που θα επιδοτηθούν από το κράτος να έχουν επί δεκαετία ρεύμα 30% κάτω

Ο υπουργός Ενέργειας τόνισε ότι από το πρώτο και το δεύτερο κομμάτι των μέτρων θα ωφεληθούν άμεσα οι αγρότες.

Άνοιξε η Μουδανιών – Αποχωρούν τα τρακτέρ από το Λάκκωμα

Την ίδια ώρα, οι αγρότες της Χαλκιδικής που νωρίτερα σήμερα βρέθηκαν έξω από τη Θεσσαλονίκη προσπαθώντας να φτάσουν στο ΥΜΑΘ, για να επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους υποχώρησαν λίγο μετά τις 3:30 το μεσημέρι.

Συγκεκριμένα, άνοιξε η Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο ύψος του Λακκώματος και η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο μπλόκο στον κόμβο των Μουδανιών, προκειμένου να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η μηχανοκίνητη πορεία των αγροτών από τη Χαλκιδική για τη Θεσσαλονίκη, το πρωί της Δευτέρας έφτασε μπροστά σε φραγμό της Αστυνομίας στο ύψος του Λακκώματος,.

Ωστόσο, αστυνομικό μπλόκο διέκοψε την πορεία τους στο Λάκκωμα.

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΣΚΑΪ Έλενα Χελβατζόγλου, μετά το μπλόκο οι αγρότες άνοιξαν τα κιγκλιδώματα της εθνικής οδού και προσπάθησαν να συνεχίσουν την πορεία τους μέσα από χωράφια.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Σημάντρων Χαλκιδικής Φιλοκλής Κοτζιάς, οι αγρότες σκοπεύουν να επιδώσουν στον υφυπουργό Μακεδονίας - Θράκης Στάθη Κωνσταντινίδη ψήφισμα με τα αιτήματά τους, θέτοντας στην κορωνίδα των προσδοκιών τους «τις αποζημιώσεις για την ακαρπία της πράσινης ελιάς στη Χαλκιδική, που αγγίζει -σύμφωνα με έρευνα του ΑΠΘ- το 90%».

Περίπου 40 τρακτέρ συμμετείχαν το πρωί στη μηχανοκίνητη -ειρηνική, όπως της χαρακτήρισε ο κ. Κοτζιάς- πορεία των αγροτών προς το ΥΜΑΘ, ενώ στον κόμβο των Μουδανιών παραμένουν 120 τρακτέρ. Μετά την επίδοση του ψηφίσματός τους στον υφυπουργό, οι αγρότες θα επιστρέψουν στο μπλόκο, στον κόμβο των Μουδανιών.

Κλειστή για δύο ώρες η εθνική οδός στην Αταλάντη

Κλειστή για δύο ώρες έμεινε σήμερα και εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, στον κόμβο της Σκάλας Αταλάντης, με τους αγρότες της Λοκρίδας να είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους διεκδικώντας «το δικαίωμα να παραμείνουν στη γη τους διαφυλάσσοντας το πολύτιμο οικογενειακό εισόδημα».

Σύμφωνα με το lamiareport.gr sτις 2 περίπου το μεσημέρι της Δευτέρας οι αγρότες του μπλόκου της Αταλάντης, ανεβήκαν και πάλι στην εθνική οδό κλείνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μέχρι τις 4 το απόγευμα. Στο πλευρό τους είχαν και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδας Συμεών, οποίος ευχήθηκε για την άμεση όσο και ειρηνική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας.

Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις

Εν τω μεταξύ, οι αγρότες μετά την Agrotica επέστρεψαν στα μπλόκα τους, αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Αύριο στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες θα αποφασίσουν στις 12 το μεσημέρι για το μέλλον και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Πάνος Γαρουφαλιάς από τα Τρίκαλα, η αυριανή απόφαση θα είναι κατά πάσα πιθανότητα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με δύο προτάσεις: τους πολύωρους αποκλεισμούς δρόμων και την κάθοδο στην Αθήνα.

Στο συμβολικό κλείσιμο της Εγνατίας Οδού στο ύψος του κόμβου του Στρυμονικού προχώρησαν σήμερα οι αγρότες του Νομού Σερρών. Το κλείσιμο της Εγνατίας Οδού θα είναι διάρκειας 15 με 20 λεπτών και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και θα γίνει σε συνεννόηση με την αστυνομία.

Νωρίτερα στις 11:00 αγρότες που είχαν αφήσει τα τρακτέρ τους στο κέντρο της πόλης των Σερρών τα μετέφεραν κάτω από τον κόμβο του Στρυμονικού στον Επαρχιακό δρόμο Ηράκλειας-Στρυμονικού.

Εκ νέου πρόσκληση για διάλογο απηύθυνε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης που συναντήθηκε με αντιπροσωπείες αγροτών. Ο υπουργός επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση επιμένει στο διάλογο» και πως «η σχέση της Νέας Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού με τους Έλληνες αγρότες είναι διαχρονική, είναι ισχυρή».

Για εμάς δεν υπάρχει «αγροτικό μέτωπο» τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Τους ακούμε, τους σεβόμαστε και λαμβάνουμε συνεχώς μέτρα στήριξής τους, αναγνωρίζοντας την αγωνία τους για το αύριο λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής από την ενεργειακή/κλιματική κρίση, αλλά και λόγω των ισχυρών γεωπολιτικών κλυδωνισμών που επηρεάζουν καταλυτικά τον αγροτικό τομέα και τα συστήματα παραγωγής τροφίμων συνολικότερα».

