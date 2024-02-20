Δέσμευση για κοινή δράση και ενίσχυση της συνεργασίας τους, σε ό,τι αφορά πρωτοβουλίες εντός της ΕΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και την ανάγκη απλούστευσης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, εκφράζουν με κοινή δήλωσή τους, από τις Βρυξέλλες, οι υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας των χωρών της Μεσογείου οι οποίοι αποτελούν την ομάδα της EU MED-9.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη συνεδρίαση των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ομάδας των χωρών μελών της ΕΕ του Νότου, έγινε στις 24 Ιανουαρίου ύστερα από πρωτοβουλία του Έλληνα υπουργού Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος έθεσε τα σημαντικά ζητήματα των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στον πρωτογενή τομέα και την ανάγκη αλλαγών στην ΚΑΠ. Μάλιστα οι εννέα υπουργοί θα συνεδριάσουν και πάλι το μεσημέρι στις 26 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες για να συντονίσουν τη δράση τους εν όψει της πρωτοβουλίας της Βελγικής Προεδρίας να τεθεί το θέμα της απλούστευσης της ΚΑΠ στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, το οποίο έχει προγραμματισθεί για το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Στην κοινή δήλωση των υπουργών της EU MED-9, η οποία εκδόθηκε σήμερα, αναφέρονται τα εξής:

«Εμείς, οι υπογεγραμμένοι Υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας και οι εκπρόσωποι των χωρών της Ελλάδας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας και της Ισπανίας, συναντηθήκαμε στις Βρυξέλλες στις 24 Ιανουαρίου 2024, για πρώτη φορά ως EU med9. Συζητώντας για τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, οι αλιείς και ολόκληρος ο τομέας τροφίμων, εν μέσω της υφιστάμενης κλιματικής κρίσης, η οποία επηρεάζει ιδιαίτερα τη Μεσογειακή περιοχή, επαναβεβαιώνουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης και αναγνωρίζουμε την επιδεινούμενη συχνότητα και ένταση φαινομένων, όπως η ξηρασία, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές στις χώρες μας.

Αναγνωρίζοντας το ευρύτερο φάσμα επιπτώσεων στο εισόδημα των αγροτών και στο βιοτικό τους επίπεδο, δηλώνουμε εδώ και τώρα τη συλλογική μας δέσμευση για την ενίσχυση της συνεργασίας, την ενθάρρυνση σχετικών πρωτοβουλιών και την υποστήριξη διαλόγων για την κλιματική κρίση και για άλλα κοινά ζητήματα, όπως η ανάγκη απλούστευσης της ΚAΠ. Ο κύριος στόχος μας είναι η ενίσχυση του τομέα τροφίμων, μέσω συλλογικών προσπαθειών και συντονισμένων δράσεων που στοχεύουν στη στήριξη των αγροτών μας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας ολόκληρης της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Δεσμευόμαστε να δώσουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου γεωργικού και αλιευτικού τομέα στην περιοχή, ενισχύοντας έτσι την τροφική κυριαρχία στην ΕΕ και εξασφαλίζοντας ότι τα τρόφιμα φτάνουν στους καταναλωτές σε λογική τιμή. Αυτή η Υπουργική συνάντηση δείχνει την αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε τις επείγουσες ανάγκες των κοινοτήτων μας στον αγροτικό και αλιευτικό τομέα σε πείσμα των αλλεπάλληλων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

