Στην αποχώρηση τους από την εξεταστική επιτροπή που διερευνά τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη προέβησαν σήμερα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πλειοψηφία για μεθόδευση και συγκάλυψη.

«Είναι χρέος μας στη μνήμη όσων χάθηκαν να μην νομιμοποιήσουμε όσα σήμερα επιβάλατε. Αποχωρούμε από την εξεταστική επιτροπή καταγγέλλοντας την απροκάλυπτη μεθόδευση της συγκάλυψης από την κυβερνητική πλειοψηφία», είπε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Διονύση Καλαματιανό να παίρνει λίγο αργότερα το λόγο και να επισημαίνει ατήγγειλε διαδικασία συγκάλυψης και συσκότισης εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας γνωστοποιώντας την αποχώρηση και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Λίγη ώρα αργότερα ο Διονύσης Καλαματιανός του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατήγγειλε τη ΝΔ για διαδικασία συγκάλυψης και συσκότισης, γνωστοποιώντας την αποχώρηση και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Σε αυτή την προσπάθεια δεν θα συμμετέχουμε. Καταγγέλλουμε την προσπάθεια συγκάλυψης και αποχωρούμε».

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του εισηγητή της Ν.Δ Ιάσωνα Φωτήλα ο οποίος εξέφρασε την άποψη πως η εξεταστική έχει ολοκληρώσει το έργο της: «Η επιτροπή συνεδριάζει 3 μήνες. Στους 37 μάρτυρες, όλοι προτάθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. (...) Η επιτροπή έχει δώσει την μεγαλύτερη άνεση που έχει δώσει επιτροπή την τελευταία πενταετία».

Στην εξεταστική επιτροπή παραμένουν, εκτός της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η ΝΙΚΗ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ σήμερα αναμένεται να καταθέσει ως μάρτυρας ο Θάνος Πλεύρης κατά του οποίου είχε κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά από συγγενείς των θυμάτων.

