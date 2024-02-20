Για τη θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου ενημέρωσε με επιστολή της τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών.

Στην επιστολή, που απέστειλαν η υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και Θοδωρής Λιβάνιος αντίστοιχα, γίνεται αναφορά στην άρση όλων των νομικών περιορισμών στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων πολιτών από το εξωτερικό που ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία από την Βουλή το περασμένο καλοκαίρι.

«Αποδείξαμε, έτσι, για ακόμη μία φορά ότι οι δεσμοί που συνδέουν την μητέρα Πατρίδα με τους απόδημους Έλληνες είναι άρρηκτοι - και ότι θέλουμε να τους ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο», τονίζουν οι δύο υπουργοί.



Ολόκληρο το περιεχόμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Αγαπητές και αγαπητοί συμπατριώτες μας ανά τον κόσμο,

Το περασμένο καλοκαίρι είχαμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να σας ενημερώσουμε για την κατάργηση όλων των νομικών περιορισμών στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων πολιτών από το εξωτερικό (δηλαδή την κατάργηση των προϋποθέσεων προηγούμενης διαμονής και υποβολής φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα). Με αυξημένη πλειοψηφία 208 βουλευτών, η Βουλή των Ελλήνων έστειλε τότε ένα ηχηρό μήνυμα προς τον απανταχού Ελληνισμό. Ωστόσο, ορισμένα πρακτικά εμπόδια παρέμεναν. Πολίτες που κατοικούν μακριά από μεγάλα αστικά κέντρα, για παράδειγμα, χρειαζόταν να ταξιδέψουν προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, δαπανώντας χρόνο και χρήματα.

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς να σας ενημερώσουμε ότι μόλις νομοθετήθηκε και το επόμενο σημαντικότατο βήμα από τη Βουλή των Ελλήνων: θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας η επιστολική ψήφος για τους εκλογείς εντός και εκτός επικρατείας σε ευρωεκλογές και εθνικά δημοψηφίσματα. Αποδείξαμε, έτσι, για ακόμη μία φορά ότι οι δεσμοί που συνδέουν την μητέρα Πατρίδα με τους απόδημους Έλληνες είναι άρρηκτοι - και ότι θέλουμε να τους ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο.

Το μέτρο αυτό θα ισχύσει ήδη από τις ερχόμενες ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024. Θα μπορείτε να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα από το σπίτι σας, οπουδήποτε στον κόσμο, με την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών epistoliki.ypes.gov.gr, στην οποία μπορείτε να συνδεθείτε με κωδικούς TaxisNet ή, εναλλακτικά, με συνδυασμό των στοιχείων του εν ισχύι ελληνικού διαβατηρίου σας και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του αριθμού δημοτολογίου σας, ή μέσω των προξενικών αρχών της Ελλάδας στο εξωτερικό, χωρίς καμία περαιτέρω προϋπόθεση. Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τον σύνδεσμο www.ypes.gr/ekloges/ekloges-gia-to-europaiko-koinoboulio/epistoliki-psifos.

Με αυτή τη μεταρρύθμιση ενισχύουμε τα θεσμικά εργαλεία για την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στις εκλογές, ιδιαίτερα των συμπολιτών μας που βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Πλέον θα μπορείτε να ασκείτε το βασικό αυτό συνταγματικό σας δικαίωμα με ευκολία, χωρίς προϋποθέσεις. Πενήντα χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα μας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προχωρά σε ένα μέτρο το οποίο διευρύνει και βαθαίνει τη Δημοκρατία μας.

Σας ζητούμε να μεταφέρετε το μήνυμα σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα στον τόπο όπου ζείτε και δραστηριοποιείστε για την ιστορική αυτή αλλαγή και ευκαιρία να συνδιαμορφώσουμε, όλοι μαζί, το παρόν και το μέλλον της χώρας μας.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

