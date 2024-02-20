Στις 19:00 συνεδριάζει η ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ

Για τις 19:00 έχει προγραμματιστεί η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θανάση Θεοχαρόπουλο, μέλη του κόμματος θα δώσουν το «παρών» στο συλλαλητήριο των αγροτών στο κέντρο της Αθήνας.

Πηγή: skai.gr

