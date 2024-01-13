Αυγενάκης: Έως 30 Ιουνίου η εξόφληση των πληγέντων παραγωγών της Θεσσαλίας

Οι τελικές τιμές αποζημιώσεων για τη φυτική παραγωγή στη Θεσσαλία θα καθοριστεί όταν υπάρχει πλήρης εικόνα και θα είναι στο ίδιο πνεύμα μέσα στο οποίο κινήθηκαν και οι προκαταβολές, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, σε συνάντησή του με αγρότες στα γραφεία του συνεταιρισμού τοματοπαραγωγών Θεσσαλίας, ΘΕΣΤΟ.

Παρ' ότι η ΕΕ έχει δώσει περιθώριο τέσσερα χρόνια στον ΕΛΓΑ για την εφαρμογή του Ad Hoc προγράμματος αποζημιώσεων των 260 εκατ. ευρώ με το οποίο έχει ενισχυθεί ο Οργανισμός από τον κρατικό Προϋπολογισμό, ανακοινώθηκε ότι οι εξοφλήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 30 Ιουνίου 2024.

Ο ΥπΑΑΤ έκανε επίσης αναφορά στα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα, από την αποτροπή της υγειονομικής κρίσης μέχρι την πληρωμή προκαταβολών ύψους 150 εκατ. σε χρόνο ρεκόρ.

Σήμερα, Σάββατο, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στις 11.00, στο Δημαρχείο τη Καρδίτσας θα έχει συνάντηση με την Διεπαγγελματική Βάμβακος και στις 12.30 στο κτίριο του Επιμελητηρίου Καρδίτσας θα έχει διάσκεψη με εκπροσώπους των Επιμελητηρίων της χώρας, για το ζήτημα της ίδρυσης Αγροτικών Τμημάτων στα Επιμελητήρια. Το απόγευμα θα επισκεφθεί τις παρακάρλιες περιοχές.

Ο πρόεδρος της συνεταιριστικής οργάνωσης ΘΕΣΓΗ, Παναγιώτης Καλφούντζος παρέδωσε στον υπουργό σειρά αιτημάτων των αγροτών που αφορούν την κάλυψη αποζημιώσεων παγίου κεφαλαίου, τη μετάβαση σε ξερικές καλλιέργειες, τον καθαρισμό χωραφιών από φερτά υλικά, την εφαρμογή του προγράμματος απονιτροποίησης, το πρόγραμμα ενίσχυσης των παραγωγών στις παρακάρλιες περιοχές, την παρέκκλιση των κανόνων αιρεσιμότητας, την υλοποίηση net metering και ένταξή τους σε επενδυτικά σχέδια.

Σε ό,τι αφορά στη μετάβαση από αρδευτικές σε ξερικές καλλιέργειες κατέστη σαφές ότι υπάρχει δυνατότητα χωράφια που ήταν ποτιστικά και για λόγους που δεν ευθύνεται ο παραγωγός οδηγούνται σε ξερική καλλιέργεια μέσω προγράμματος της ΕΕ μπορούν να ενεργοποιήσουν σχετικό οικολογικό σχήμα για να καλυφθούν οι όποιες απώλειες προκύπτουν.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα απονιτροποίησης σύντομα θα ανοίξει η πλατφόρμα για αιτήσεις, ενώ κατέστη σαφές ότι το πρόγραμμα εφαρμόζεται με βάση τις εκτάσεις που έχουν καθοριστεί από τους χάρτες που εκδίδει το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι για τη Θεσσαλία το πρόγραμμα απονιτροποίησης φθάνει συνολικά τα 150 εκατ. ευρώ. Για τους ενταγμένους στο δεύτερο πρόγραμμα για το οποίο η πρόσκληση λήγει στις 21 Φεβρουαρίου 2024, θα δοθεί παράταση ενός έτους.

Υπήρξε δέσμευση του υπουργού να εξεταστεί η δυνατότητα χορήγησης άδειας απασχόλησης αγροτών και σε άλλους επαγγελματικούς χώρους.

Στο ερώτημα για αύξησης του ποσοστού μοριοδότησης σε κοινοτικά προγράμματα, υπενθύμισε ότι, με απόφασή του, εντάχθηκε το σύνολο των επιλαχόντων της χώρας στα προγράμματα Νέων Αγροτών και για τη Θεσσαλία όλοι οι επιλαχόντες των Σχεδίων Βελτίωσης. Ο ΥπΑΑΤ ανακοίνωσε ότι στα νέα προγράμματα που θα ανοίξουν εξετάζεται το ενδεχόμενο να αυξηθεί το ποσοστό μοριοδότησης. Ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση επιδοτήσεις και για τους φοιτητές των περιοχών που έχουν πληγεί.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα για δανειοδοτήσεις, ο υπουργός είπε ότι εξετάζεται σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, ενώ υπενθύμισε ότι λειτουργεί και το Ταμείο Μικροπιστώσεων.

Ανακοινώθηκε ακόμα ότι βάση της δυνατότητας που δίνει ο κοινοτικός κανονισμός για περιπτώσεις ανωτέρας βίας εξετάζεται η δυνατότητα παρεκκλίσεων στο πρόγραμμα αιρεσιμότητας.

Ορισμένα από τα αιτήματα των παραγωγών αφορούν άλλα υπουργεία, ενώ σε κάποια άλλα υπάρχει συναρμοδιότητα.

Μέχρι στιγμής συνολικά από την κυβέρνηση έχει καταβληθεί μισό δισεκατομμύριο για την ανασυγκρότηση της περιφέρειας και συνολικά θα χρειαστούν πάνω 3 δισεκατομμύρια. Όπως διευκρίνισε το τελικό master planθα δοθεί από την εταιρεία HVA International που το έχει αναλάβει, στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο κ. Αυγενάκης τόνισε ότι λόγω και της κλιματικής κρίσης, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε και διαβεβαίωσε άπαντες ότι θα γίνουν όλα στον χρόνο που πρέπει προκειμένου η Θεσσαλία να επανέλθει και να γίνει πρότυπο από άποψη πρωτογενούς τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.