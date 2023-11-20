«Δεν υφίσταται κανένα απολύτως σχέδιο, ούτε σκέψη, έτσι ώστε η Ελλάδα να υποδεχθεί Παλαιστίνιους προερχόμενους από οποιαδήποτε μορφή εκδίωξης από την Παλαιστίνη».

Την κατηγορηματική αυτή δήλωση έκανε από το βήμα της Ολομέλειας, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή των «Σπαρτιατών», Αλέξανδρου Ζερβέα. Ο τελευταίος κάλεσε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει ποια είναι η μεταναστευτική της πολιτική απέναντι στον κίνδυνο ενός μεθοδευμένου εποικισμού της χώρας, αφήνοντας αιχμές για τις δηλώσεις του Αμερικανού πρεσβευτή στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνη, σχετικά με την απόδοση ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες μετά από πέντε έτη παραμονής τους.

«Η απόδοση ελληνικής ιθαγένειας ρυθμίζεται με νόμο σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα. Δεν ετεροκαθορίζεται, δεν επηρεάζεται από καμία απολύτως δήλωση κανενός ξένου παράγοντα, ούτε πρεσβευτή στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνη, διπλωμάτη, χωρίς να χρειάζεται να υπεισέρθω καν στο τι εννοούσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, απάντησε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης και πρόσθεσε:



«Δεν υφίσταται κανένας κατευθυνόμενος εποικισμός. Είναι ακριβώς η πολιτική φύλαξης των συνόρων που η παρούσα κυβέρνηση έχει εισαγάγει και η οποία έχει μειώσει την παράνομη ροή μεταναστών κατά 90% τα τελευταία 4,5 χρόνια».

Έκτακτη συνεδρίαση υπουργών Εξωτερικών για ανθρωπιστική παύση

Απαντώντας σε άλλη επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με την συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στη Παλαιστίνη, ο κ. Γεραπετρίτης, ανέφερε ότι είναι σε διαρκείς συζητήσεις και επαφές τόσο με τα δύο μέρη όσο και με ομολόγους του. Επεσήμανε δε, ότι σήμερα Δευτέρα έχουν «μία έκτακτη συνεδρίαση όπου θα συζητηθεί περαιτέρω το ζήτημα αυτό, με την ελπίδα να υπάρξει μία άμεση ανθρωπιστική παύση έτσι ώστε να σταματήσει το φαινόμενο της καταπίεσης των δικαιωμάτων των αμάχων».

«Πριν λίγες μέρες επισκέφθηκα ο ίδιος τη Ραμάλα και είχα επαφή με την παλαιστινιακή Αρχή, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών, και στη συνέχεια με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, στον οποίο διαβίβασα τις παλαιστινιακές θέσεις για το ζήτημα αυτό. Η ελληνική κυβέρνηση επειδή είναι συνεπής συνομιλητής των δύο πλευρών και τηρεί μια εξωτερική πολιτική αρχών, μπορεί να έχει έναν δημιουργικό ρόλο για ανθρωπιστική παύση», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Από την πλευρά του, ο κ. Καζαμίας αντέτεινε ότι «η ελληνική κυβέρνηση δεν παίρνει σαφείς αποστάσεις από την κυβέρνηση του Ισραήλ και ζητά κάτι που δεν επιτυγχάνεται, να συνεχίζεται η κατάσταση η οποία πραγματοποιεί συνθήκες γενοκτονίας και έχει έντονα χαρακτηριστικά εθνοκάθαρσης και αυτό θέλει να γίνεται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου».

«Δεχόμαστε αυτό που λέτε για ανθρωπιστική παύση πυρός για προσωρινή ανακούφιση, αλλά υπάρχει μία θεμελιακή διάκριση με τη μόνιμη παύση πυρός για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να αρχίσουν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες και να βρεθεί μια ειρηνική επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος. Δεν υπάρχει εδώ "ναι μεν αλλά". Ή είμαστε με την παύση πυρός και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην περιοχή ή είμαστε με τον πόλεμο», σημείωσε ο κ. Καζαμίας.

«Είναι σαφές ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι μόνιμα υπέρμαχος της εφαρμογής -χωρίς αστερίσκους και απαρέγκλιτα- του διεθνούς δικαίου και υπέρ της ειρήνης. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε πράγματι μια ανθρωπιστική κρίση η οποία πρέπει να σταματήσει άμεσα. Γι’ αυτό το λόγο υποστηρίζουμε την ανθρωπιστική παύση που θα δώσει άμεσα τη δυνατότητα να υπάρξει ροή των αναγκαίων τροφίμων νερού και ιατροφαρμακευτικού υλικού και να μπει στη Γάζα το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να μπορέσει να περιθάλψει τους ασθενείς, να ανασκευαστούν κρίσιμες αναγκαίες υποδομές για την επιβίωση των ανθρώπων. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή το αναγκαίο και μία ανθρωπιστική παύση θεωρώ ότι θα δημιουργήσει τέτοιο τύπου δυναμική έτσι ώστε να σταματήσουν οριστικά οι εχθροπραξίες», ανταπάντησε ο κ. Γεραπετρίτης.

Διάψευση ΥΠΕΞ για διέλευση στρατιωτικών δυνάμεων από Ελλάδα

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νίκης, Γιώργου Ρούντα, διέψευσε κατηγορηματικά τη διέλευση ξένων στρατιωτικών δυνάμεων από την Ελλάδα, μέσω του στρατιωτικού αεροδρομίου της Ελευσίνας.

Όπως ισχυρίστηκε ο κ. Ρούντας, επικαλούμενος σχετικά δημοσιεύματα, «όλα έγιναν εν κρυπτώ και χωρίς καμία ενημέρωση της Βουλής».

«Όλα έχουν γίνει με πλήρη διαφάνεια. Η Ελλάδα έχει αποτελέσει στην πραγματικότητα, έναν πυλώνα για την ανθρωπιστική βοήθεια. Η στάθμευση των αμερικανικών αεροσκαφών έχει να κάνει με ανθρωπιστική αποστολή για την εκκένωση πολιτών από την εμπόλεμη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Δεν έχουν παραχωρηθεί εγκαταστάσεις στα αμερικανικά αεροσκάφη αλλά μόνο χώροι στάθμευσης τους», απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών και κατέληξε:

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην αιχμή της ανθρωπιστικής βοήθειας η οποία γίνεται για να παρέχει οποιαδήποτε δυνατή βοήθεια ώστε ο άμαχος πληθυσμός να βρίσκεται σε καθεστώς μείζονος ασφάλειας. Εξακολουθούν πλήρως να υφίστανται όλες οι διαδικασίες για διπλωματική εκκαθάριση του εναέριου χώρους μας και βεβαίως κατάθεση πτήσεων για κάθε αποστολή και πρόκειται για αεροσκάφη κενά που εν δυνάμει μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την εκκένωση αμάχων από τη Μέση Ανατολή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

