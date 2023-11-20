Τη βαρύνουσα σημασία του ρόλου της Περιφέρειας Αττικής στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας, αλλά και τον μετασχηματισμό της σε «βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον, με σύμμαχο το ΕΣΠΑ και όχημα την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών που αποτελεί και βασική προτεραιότητα της νέας διοίκησης», επισήμανε ο νεοεκλεγείς περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς σε ομιλία του, στο 7ο Συνέδριο Βιωσιμότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο που διοργάνωσε ο Economist.

Ειδικότερα ο Νίκος Χαρδαλιάς, μιλώντας για το πώς η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να γίνει πιο πράσινη και πιο βιώσιμη, χαρακτήρισε «ζωτικής σημασίας για την ώθηση της εθνικής ανάπτυξης της Ελλάδας», την προσπάθεια ανασυγκρότησης της παραγωγικότητας της Αθήνας. Παραθέτοντας στοιχεία έρευνας του ΟΟΣΑ, ανέφερε ότι η Περιφέρεια Αττικής συνεισφέρει περίπου το 48% του εθνικού ΑΕΠ και το 43% της απασχόλησης. Διαθέτει το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (23,3 χιλ. το έτος 2018) και ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας (13% Α' τρίμηνο 2021) μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Τόνισε πως ο μητροπολιτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας Αττικής, επηρεάζει και καθορίζει τα βασικά μεγέθη της χώρας στο ευρωπαϊκό αλλά και στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, καθώς με ρυθμό ανάπτυξης της χώρας σε 2% κατ' έτος η Ελλάδα θα επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα σε 15 χρόνια, ενώ με ρυθμό ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής κατά 3% ετησίως η περίοδος ανάκαμψης μειώνεται κατά 7 χρόνια.

Κάνοντας αναφορά στον τίτλο της ομιλίας του «Δεν αρκεί οι κυβερνήσεις να θέλουν, πρέπει οι πόλεις να μπορούν» ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι «απαιτείται αποτελεσματική ολοκληρωμένη διακυβέρνηση και σχεδίαση της μητροπολιτικής περιφέρειας της Αττικής προκειμένου να εφαρμοστούν πολυτομεακές στρατηγικές για την οικονομική ανάπτυξη και την καλύτερη διαχείριση των αρνητικών επιπτώσεων των πολεοδομικών συγκροτημάτων, ιδίως σε ό,τι αφορά στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης όπου η Περιφέρεια Αττικής εμφανίζει χαμηλή απόδοση, όπως παραδείγματος χάρη, η μικρή έκταση πρασίνου ανά κάτοικο και τετραγωνικό χιλιόμετρο, το γηρασμένο και ενεργοβόρο κτιριακό απόθεμα, ο μεγάλος ρυθμός παραγωγής απορριμμάτων σε συνδυασμό με τα χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης. Επιπρόσθετα, η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια πρόσθετη απειλή, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον για τους πολίτες της Περιφέρει'ας μας».

Ο νεοεκλεγείς περιφερειάρχης Αττικής από το βήμα του Economist ανέφερε πως βασική επιδίωξή του είναι οι καλύτερες επιδόσεις στον τομέα του περιβάλλοντος και ειδικότερα η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και η εξοικονόμηση ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας τόσο στις καθημερινές πρακτικές όσο και στον σχεδιασμό και υλοποίηση των νέων έργων.

Και συνέχισε λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για τον λόγο αυτόν εξάλλου, στο νέο πρόγραμμα "ΑΤΤΙΚΗ" 2021-2027 ενεργοποιούμε ένα ειδικό παρατηρητήριο περιβάλλοντος και βιωσιμότητας, σε συνεργασία με ειδικούς επιστημονικούς φορείς όπως η Ακαδημία Αθηνών, το Αστεροσκοπείο και το ΕΚΠΑ, μέσα από το οποίο σε καθημερινή βάση θα παρέχεται πληροφορία για εξειδικευμένους περιβαλλοντικούς δείκτες της Περιφέρειάς μας».

Ανέφερε πως με σύμμαχο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους πόρους του ΕΣΠΑ -με το 30% εξ αυτών να διατίθενται αποκλειστικά για δράσεις αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή- θα επιταχυνθούν τα αμιγώς περιβαλλοντικά έργα π.χ. η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου της Ανατολικής Αττικής, η μείωση των διαρροών από τα δίκτυα ύδρευσης και οι μονάδες ανακύκλωσης βιοαποβλήτων. «Πρόθεσή μας είναι να δώσουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις της Αττικής, να γίνουν πιο "πράσινες" και πιο "φιλικές" προς το περιβάλλον», τόνισε ο νέος περιφερειάρχης διευκρινίζοντας ότι υπάρχει συγκροτημένο σχέδιο με δράσεις όπως: Η χρηματοδότηση δημόσιων φορέων με έδρα στην Αττική, για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους κλάση. Ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων και προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, με έργα, όπως ο βόρειος ποδηλατικός άξονας από το κέντρο της Αθήνας μέχρι την Κηφισιά, με κατάσταση σταθμών φόρτισης και αντικατάσταση των οχημάτων της περιφέρειας με νέα ηλεκτροκίνητα, με έργα αποκατάστασης μολυσμένων εκτάσεων και αποκατάσταση υγροτόπων της Αττικής κ.α.

Κλείνοντας την ομιλία του ο νεοεκλεγείς περιφερειάρχης Αττικής, ανέφερε πως το τελικό έργο που θα συντελεστεί στην Περιφέρεια Αττικής θα αφορά την προστασία του οικολογικού κεφαλαίου της Αττικής, τη βιώσιμη και ολιστική αξιοποίηση των υδάτων, τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και την ανακύκλωση στην πηγή. «Με συγκεκριμένο οδικό χάρτη και χρονοδιάγραμμα, στοχεύουμε στην επόμενη πενταετία η Περιφέρεια Αττικής να κατακτήσει την 1η θέση στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης(ΣΒΑ) σε περιφερειακό επίπεδο», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η πρόκληση- δέσμευση «αποτελεί για όλη την νέα ομάδα της Περιφέρειας Αττικής ένα διαρκές στοίχημα ευθύνης στα επόμενα χρόνια».

