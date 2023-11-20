"Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ του διεθνούς δικαίου και του σεβασμού των συμφωνιών. Οι ενεργειακές μας σχέσεις με το Αζερμπαϊτζάν δεν επηρεάστηκαν ποτέ από πολιτικά ζητήματα ως τώρα και ελπίζω ότι το ίδιο θα ισχύσει και στο μέλλον".

Τη δήλωση αυτή έκανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης απαντώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist σε παρέμβαση του διπλωμάτη της πρεσβείας του Αζερμπαϊτζάν στην Αθήνα, Dr. Rahman Shahhuseynli. Ο κ. Shahhuseynli υπενθύμισε ότι το αζέρικο αέριο καλύπτει το 20 - 25 % της κατανάλωσης φυσικού αερίου της χώρας μας, πρόσθεσε πως το Αζερμπαϊτζάν δεν αισθάνεται υποστήριξη από τους ευρωπαίους εταίρους στα γεωπολιτικά ζητήματα και ότι η συνεισφορά του στον ενεργειακό εφοδιασμό δεν εκτιμάται πάντοτε ενώ έθεσε το ερώτημα πώς θα αντιμετωπίσουν οι χώρες της Ευρώπης ενδεχόμενη διαταραχή στον εφοδιασμό.

Ο κ. Σκυλακάκης αφού επεσήμανε την πάγια θέση της χώρας υπέρ του διεθνούς δικαίου, πρόσθεσε ότι η Ελλάδα είναι χώρα τράνζιτ, που σημαίνει ότι το αέριο πηγαίνει και σε άλλες χώρες, πράγμα που δεν ισχύει μόνο για το αέριο του Αζερμπαϊτζάν. Σημείωσε πως σύντομα θα έχουμε και νέο σταθμό υγροποιημένου αερίου τον οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν και άλλες χώρες που παράγουν αέριο καθώς και ότι οι δυνατότητες για εισαγωγές υγροποιημένου αερίου καθώς και αερίου αγωγού υπερβαίνουν τις ανάγκες της χώρας μας και αυτή είναι η αιτία που μπορούμε να βοηθούμε άλλες χώρες. Χαρακτήρισε δε εξαιρετική τη συνεργασία με το Αζερμπαϊτζάν.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου ο κ. Σκυλακάκης ανέφερε ότι η ενεργειακή στρατηγική της χώρας μας περιλαμβάνει την πράσινη μετάβαση το ταχύτερο δυνατό, "βασιζόμενοι στο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα στις ανανεώσιμες πηγές και τη γεωπολιτική μας θέση". Ειδική αναφορά έκανε στα υπεράκτια αιολικά τονίζοντας ότι αποτελούν μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα όχι μόνο λόγω του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αλλά και επειδή έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια αλυσίδα εφοδιασμού με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία. Ο υπουργός τόνισε εξάλλου ότι θα συμμετάσχει στη διεθνή συνδιάσκεψη για το κλίμα COP28 που θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάϊ στα τέλη του μήνα, σημείωσε ωστόσο ότι για να υπάρξει επιτυχία στην προσπάθεια δεν αρκεί η Ευρώπη αλλά πρέπει να ακολουθήσει και ο υπόλοιπος κόσμος και ότι οι εκλογές στις ΗΠΑ αποτελούν παράγοντα ρίσκου για την κλιματική πολιτική της χώρας.

Η γενική διευθύντρια της Gas Infrastructure Europe, Boyana Achovski ανέφερε ότι ο στόχος πλήρωσης των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου επιτεύχθηκε νωρίτερα (τον Αύγουστο αντί για τον Οκτώβριο) και ανέφερε ότι στο μέλλον θα είναι σημαντικός ο ρόλος του υδρογόνου που θα διακινείται από τις υπάρχουσες υποδομές φυσικού αερίου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eni Plenitude, Stefano Goberti, αναφέρθηκε στην πρόοδο της ηλεκτροκίνησης και εκτίμησε ότι η διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων θα αυξηθεί καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία επενδύει σε αυτά, το κόστος τους μειώνεται με την πάροδο του χρόνου και παράλληλα αναπτύσσονται υποδομές φόρτισης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ Renewables Σωτήρης Καπέλλος επεσήμανε ότι ο στόχος διείσδυσης των ΑΠΕ κατά 80 % στο ηλεκτρικό σύστημα το 2030 είναι εφικτός, εφόσον αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι περικοπές της "πράσινης" παραγωγής αλλά και με το γεγονός ότι οι νέες μονάδες ΑΠΕ έχουν μεγαλύτερο επιχειρηματικό ρίσκο σε σχέση με τις παλαιότερες που λειτουργούν με εγγυημένες τιμές απορρόφησης της ενέργειας.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) Παναγιώτης Λαδακάκος ανέφερε εξάλλου ότι ο στόχος του 80 % δεν θα επιτευχθεί αυτόματα αλλά προϋποθέτει να υπάρξει ο βέλτιστος σχεδιασμός του συστήματος με το σωστό μείγμα τεχνολογιών (αιολικά, φωτοβολταϊκά, αποθήκευση με μπαταρίες, αντλησιοταμίευση και υδρογόνο) προκειμένου να αποφύγουμε τα προβλήματα της συμφόρησης στα δίκτυα και των περικοπών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

