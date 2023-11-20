Σήμερα, έχουμε ήδη ξεπεράσει τους 880 διαφορετικούς κωδικούς ταχέως κινουμένων καταναλωτικών προϊόντων, με μόνιμη μείωση τιμής, όταν ο αρχικός στόχος ήταν για 500 προϊόντα, είπε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, καταθέτοντας παράλληλα το διπλότυπο είσπραξης προστίμου ενός εκατομμυρίου ευρώ που επιβλήθηκε πρόσφατα στο πλαίσιο ελέγχων της αγοράς.

Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας,Έλενας Καραγεωργοπούλου, ο κ. Σκρέκας είπε ότι η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι προσπάθησε να συμφωνήσει για τη σταθεροποίηση των τιμών σε 500 προϊόντα για τρεις μήνες, ενώ εμείς έχουμε ζητήσει να μειωθούν οι τιμές για έξι μήνες από τους προμηθευτές! Σημείωσε ότι οι 4.000 βασικοί κωδικοί προϊόντων στα σουπερμάρκετ παράγουν το 90%του τζίρου, άρα οι περίπου χίλιοι κωδικοί είναι ένα στα τέσσερα προϊόντα. Δεν είναι ένα μικρό ποσοστό είπε ο κ. Σκρέκας, σημειώνοντας επίσης ότι στο ”Καλάθι του νοικοκυριού” έχουμε 70 κωδικούς: «Από τότε που εφαρμόστηκε το ”Καλάθι του νοικοκυριού”, διπλασιάστηκε ο τζίρος των προϊόντων που συμμετέχουν στο ”Καλάθι”. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αγοράζονται δύο φορές πιο πολύ αυτά τα προϊόντα. [..] Αυτό βοήθησε τους καταναλωτές που είχαν ανάγκη να έχουν πρόσβαση σε βασικά καταναλωτικά αγαθά».

Όσο για τους ελέγχους στην αγορά, και τα προσφάτως επιβληθέντα πρόστιμα, ρώτησε εάν υπάρχει μία ευρωπαϊκή χώρα η οποία έριξε ένα πρόστιμο, έστω και 10.000 ευρώ. Κατέθεσε μάλιστα στη Βουλή ένα διπλότυπο είσπραξης ενός εκατομμυρίου ευρώ- «γιατί λέτε ότι δεν πληρώνονται, ότι δεν εισπράττονται τα πρόστιμα» είπε ο κ. Σκρέκας. Ανέφερε, δε, ότι πληρώθηκαν όλα τα πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν το καλοκαίρι στις μεγάλες αλυσίδες που πουλούσαν ηλεκτρικά σκεύη: «Εισπράττονται λοιπόν τα πρόστιμα και θα συνεχίσουμε τους ελέγχους μέχρι τελικά να δούμε τις τιμές να αρχίσουν να μειώνονται» κατέληξε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Από την πλευρά της, η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελένη Καραγεωργοπούλου, είπε ότι το υψηλότατο κόστος για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών, σε συνδυασμό με την πλήρη δυσαναλογία των μισθών σε σχέση με τους μισθούς στην ΕΕ, αλλά και με τη διαφθορά, την κακοδιαχείριση και την κατασπατάληση εγχώριων και κοινοτικών πόρων, «δημιουργούν ένα αποπνικτικό περιβάλλον διαβίωσης» για τους πολίτες, τέτοιο που έχει οδηγήσει στο να βρεθεί η Ελλάδα στη δεύτερη θέση παγκοσμίως «σε κατάσταση κατάθλιψης», με πρώτη, κατά σειρά, την ακατοίκητη Γροιλανδία. Όπως είπε, «η χώρα είναι βουτηγμένη στην κατάθλιψη, πάνω ακόμα και από την εμπόλεμη Ουκρανία και πάνω από την Παλαιστίνη όπου οι γονείς αγκαλιάζουν τα νεκρά παιδιά τους». «Εκεί μας καταντήσατε με την ανυπαρξία ελέγχου των καρτέλ που ελέγχουν την αγορά», είπε η κυρία Καραγεωργοπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.