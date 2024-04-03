Σπαρτιάτες: Οι πρώτοι υποψήφιοι του ευρωψηφοδελτίου

Το κόμμα «Σπαρτιάτες» ανακοίνωσε τους πρώτους 14 υποψήφιους για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.
Οι υποψήφιοι είναι οι εξής:
- Αλαμάνος Ευθύμιος - Ιατρός αγγειοχειρουργός
- Αλεξοπούλου Αναστασία - Αικατερίνη - Πρώην βουλευτής, επιχειρηματίας
- Βασίλογλου Έλενα - Πολιτικός επιστήμων, διεθνολόγος
- Βελερής Ιωάννης - Ιατρός ακτινολόγος
- Γκόντζος Γεώργιος - Επιχειρηματίας
- Δανιηλίδης Ιωάννης - Ελεύθερος επαγγελματίας
- Διαμαντόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) - Επιχειρηματίας
- Καλοχέρη Ουρανία (Ράνια) - Επιμέλεια και οργάνωση τηλεοπτικών παραγωγών
- Καρβούνης Σταύρος - Οικονομολόγος, νομικός
- Κρασσάς Κωνσταντίνος - Ορθοπροσθετικός
- Μυλωνά Μαρία (Μαίρη) - Καθηγήτρια φυσικής αγωγής
- Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης - Αντιστράτηγος ε.α
- Πέππας Αναστάσιος - Θεολόγος
- Τριανταφύλλου Κυριακούλα (Κορίνα) - Δημοσιογράφος
Όπως αναφέρουν οι «Σπαρτιάτες», μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν και τα άλλα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο του κόμματος.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
