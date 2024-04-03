Σπαρτιάτες: Οι πρώτοι υποψήφιοι του ευρωψηφοδελτίου

Το κόμμα «Σπαρτιάτες» ανακοίνωσε τους πρώτους 14 υποψήφιους για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

Αλαμάνος Ευθύμιος - Ιατρός αγγειοχειρουργός Αλεξοπούλου Αναστασία - Αικατερίνη - Πρώην βουλευτής, επιχειρηματίας Βασίλογλου Έλενα - Πολιτικός επιστήμων, διεθνολόγος Βελερής Ιωάννης - Ιατρός ακτινολόγος Γκόντζος Γεώργιος - Επιχειρηματίας Δανιηλίδης Ιωάννης - Ελεύθερος επαγγελματίας Διαμαντόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) - Επιχειρηματίας Καλοχέρη Ουρανία (Ράνια) - Επιμέλεια και οργάνωση τηλεοπτικών παραγωγών Καρβούνης Σταύρος - Οικονομολόγος, νομικός Κρασσάς Κωνσταντίνος - Ορθοπροσθετικός Μυλωνά Μαρία (Μαίρη) - Καθηγήτρια φυσικής αγωγής Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης - Αντιστράτηγος ε.α Πέππας Αναστάσιος - Θεολόγος Τριανταφύλλου Κυριακούλα (Κορίνα) - Δημοσιογράφος

Όπως αναφέρουν οι «Σπαρτιάτες», μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν και τα άλλα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο του κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

