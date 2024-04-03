Λογαριασμός
Σπαρτιάτες: Οι πρώτοι υποψήφιοι του ευρωψηφοδελτίου

Όπως αναφέρουν οι «Σπαρτιάτες», μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν και τα άλλα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο του κόμματος.

ευρωεκλογές

Το κόμμα «Σπαρτιάτες» ανακοίνωσε τους πρώτους 14 υποψήφιους για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

  1. Αλαμάνος Ευθύμιος - Ιατρός αγγειοχειρουργός
  2. Αλεξοπούλου Αναστασία - Αικατερίνη - Πρώην βουλευτής, επιχειρηματίας
  3. Βασίλογλου Έλενα - Πολιτικός επιστήμων, διεθνολόγος
  4. Βελερής Ιωάννης - Ιατρός ακτινολόγος
  5. Γκόντζος Γεώργιος - Επιχειρηματίας
  6. Δανιηλίδης Ιωάννης - Ελεύθερος επαγγελματίας
  7. Διαμαντόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) - Επιχειρηματίας
  8. Καλοχέρη Ουρανία (Ράνια) - Επιμέλεια και οργάνωση τηλεοπτικών παραγωγών
  9. Καρβούνης Σταύρος - Οικονομολόγος, νομικός
  10. Κρασσάς Κωνσταντίνος - Ορθοπροσθετικός
  11. Μυλωνά Μαρία (Μαίρη) - Καθηγήτρια φυσικής αγωγής
  12. Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης - Αντιστράτηγος ε.α
  13. Πέππας Αναστάσιος - Θεολόγος
  14. Τριανταφύλλου Κυριακούλα (Κορίνα) - Δημοσιογράφος

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: ευρωεκλογές 2024 Σπαρτιάτες
