Προσπάθεια αλλαγής κλίματος από τον Ερντογάν μετά την ήττα στις εκλογές

Επισκέφθηκε καφετέρια, συνομίλησε με τον κόσμο και έβγαλε selfie.

Ερντογάν: Kαλή όρεξη!

Πολίτης: Πρόεδρε μου!

Ερντογάν: Παρακαλώ.

Πολίτης: Είσαι ωραίος άνθρωπος. Καλός Άνθρωπος

Ερντογάν: Να είσαι καλά. Καλή όρεξη

Ερντογάν: Καλησπέρα σας καλή όρεξη. Τι κάνετε;

Πολίτης: Γιορτάζουμε τα γενέθλιά της φίλης μας

Ερντογάν: Α κατάλαβα. Χρόνια πολλά. Η ηλικία σου;

Πολίτης: 30!

Ερντογάν: Καλησπέρα σας...

Πολίτης: Αχ σας παρακαλώ... Να βγάλουμε μια φωτογραφία μαζί σας.

Ερντογάν: Ελα, παρακαλώ

Πολίτης: Αχ έχω άγχος.

Ερντογάν: Εδώ αυτή είναι η Ασουμάν... Ελάτε κι εσείς να βγάλετε.

Αυστηρές προειδοποιήσεις Ερντογάν στα κομματικά του στελέχη για το εκλογικό αποτέλεσμα

«Ή θα συμμαζευτούμε ή θα λιώσουμε σας πάγος μπροστά στον ήλιο» είπε ο Ερντογάν

«Δεν θα ξεφύγει κανείς από τις ευθύνες των εκλογικών αποτελεσμάτων»

Ερντογάν: «Ή θα δούμε τα λάθη μας και θα συμμαζευτούμε, ή θα συνεχίζουμε να λιώνουμε σαν πάγος που βρίσκεται απέναντι στον ήλιο. Ή θα κάνουμε τέλεια τη δουλειά μας από την αρχή μέχρι το τέλος ή δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε να πληρώσουμε πολύ βαρύτερο τίμημα. Η θα ενισχύσουμε τις γέφυρες αγάπης με το έθνος μας, ή δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τους εαυτούς μας να γίνουμε σαν τα κόμματα που επικρίνουμε. Δεν μπορούμε και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν, όποιος κι αν είναι, να σπαταλήσει 22 χρόνια εμπειρίας και 22 χρόνια δύσκολους αγώνες.

Δεν είναι ποτέ στην παράδοσή μας να αναζητούμε λάθη, ελαττώματα ή λάθη στον λαό μας. Δεν έχουμε καταφύγει ποτέ σε τέτοιο δρόμο στην πολιτική μας ζωή και δεν θα το κάνουμε τώρα. Ειλικρινά, κανένας από τους συνεργάτες μου που κάθεται γύρω από αυτό το τραπέζι, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, δεν μπορεί να ξεφύγει από την ευθύνη των εκλογικών αποτελεσμάτων της 31ης Μαρτίου».

Επεισόδια και αντιδράσεις στην πόλη Βαν - Αποπέμφθηκε ο δήμαρχος που πήρε ο 55,5% των ψήφων

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν αποδέχθηκε το εκλογικό αποτέλεσμα και διόρισε τον εκλεκτό της κυβέρνησης

Φατίχ Πορτακάλ, παρουσιαστής SOZCU TV: «Αν δεν υπάρξει αντίσταση σε αυτό το θέμα, αν πουν πως εντάξει ατό αφορά το κόμμα DEM ο υποψήφιος του Αμντουλάχ Ζεϊτάν άγγιζε τα όρια, τότε αργότερα θα κάνουν τα ίδια και θα απομακρύνουν εκλεγμένους δημάρχους και άλλων κομμάτων του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, του Κόμματος Νέας Ευημερίας. Δεν θα υπάρχει καμία έννοια Δικαιοσύνης. Ο Αμντουλάχ Ζεϊντάν πήρε το 55.5% και ο υποψήφιος της κυβέρνησης πήρε το 27,1%. Ο Ζεϊντάν πήρε διπλάσιο ποσοστό ψήφων. 125.426 ψήφους διαφορά. Σε όλες τις δημοτικές κοινότητες τις κέρδισε όλες ο υποψήφιος του Κομματος DEM. Όλα μοβ. Εδω υπάρχει μια ιστορικής σημασίας ήττα του κυβερνώντος κόμματος. Δεν κέρδισε ούτε ένα δήμο. Όλο λένε για την βούληση του λαού. Και απομακρύνουν, αποπέμπουν τον άνθρωπο που πήρε το 55.5% των ψήφων του λαού της πόλης ΒΑΝ, επειδή δεν τον θέλεις και δεν σου αρέσει και διορίσατε τον άνθρωπο που πήρε το 27.1% των ψήφων. Κι αυτό το άτομο δεν ντρέπεται και αποδέχεται αυτή την απόφαση.

Πηγή: skai.gr

