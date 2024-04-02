Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ και στη Σία Κοσιώνη παραχώρησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στο θέμα των Τεμπών και του Κώστα Αχ.Καραμανλή, όσο και στο αίτημα των εκλογών, λέγοντας πως ζητάει την προσφυγή στις κάλπες, ώστε να χάσει η κυβέρνηση το άλλοθι του 41%. Κάλεσε, δε, τον πρωθυπουργό να εγγυηθεί ότι δεν θα αμνηστεύσει τον Κώστα Αχ.Καραμανλή, προκειμένου να προχωρήσει και επίσημα τη διαδικασία της πρότασης για προανακριτική.

Επέμεινε στην παρουσία διεθνών παρατηρητών για τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών, κάνοντας λόγο για διαρροή στοιχείων ψηφοφόρων του εξωτερικού. Προκάλεσε, δε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εγγυηθεί ότι δεν έχουν διαρρεύσει τα στοιχεία και των ψηφοφόρων του εσωτερικού.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε τη συνέντευξή του δίνοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια της 28χρονης που δολοφονήθηκε στους Αγίους Αναργύρους.

«Έχουμε ζήτημα ασφάλειας»

«Η οικογενειακή βία είναι τεράστιο ζήτημα. Έχουμε ζήτημα ασφάλειας. Δεν έχουμε ασφάλεια στην οικογένεια, αλλά δεν έχουμε και οικονομική ασφάλεια», τόνισε.

Αναφερόμενος στην πρόταση για προκαταρκτική, είπε: «Έχουμε τους βουλευτές για το πρώτο βήμα, για την κατάθεση της πρότασης για προκαταρκτική.

Στο δεύτερο βήμα, στην παραπομπή στη δικαιοσύνη, η ΝΔ έχει πει ότι σκοπεύει να αμνηστεύσει τον κ.Καραμανλή.

Έχουμε υπεραρκετά στοιχεία για τις κατηγορίες. Έχουμε 11 κακουργηματικές κατηγορίες τις οποίες έχουμε στοιχειοθετήσει πλήρως.

«Ο Μητσοτάκης να δεσμευτεί ότι δεν θα αμνηστεύσει τον Καραμανλή»

Πρέπει να καταθέσουμε την πρόταση, εάν ο κ. Μητσοτάκης δεσμευτεί ότι δεν θα αμνηστεύσει τον κ. Καραμανλή. Είναι βουλευτής -σ.σ. ο κ. Καραμανλής- και έχει 157 βουλευτές να τον χειροκροτούν στη Βουλή. Η ΝΔ πιστεύει ότι οι προειδοποιήσεις του διευθύνοντος συμβούλου και των εργαζομένων του ΟΣΕ ήταν ψέμα;

Ας πάει στη Δικαιοσύνη. Τι φοβάται; Yπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών.

Έχουμε υπεραρκετά στοιχεία. Χρειαζόμαστε ο νόμος να αλλάξει. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, αυτός ο νόμος θα αλλάξει. Η καπήλευση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας γίνεται όταν καλύπτεις τον υπουργό.

Είναι ντροπή να συγκαλύπτεται αυτό το έγκλημα. Εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη, αλλά αυτό κατακτάται κάθε μέρα. Η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή. Όλοι κρίνονται κάθε μέρα. Μία από τις υποθέσεις που πρέπει να προχωρήσουν είναι το Predator».

«Εγγυάται ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν έχουν διαρρεύσει στοιχεία των ψηφοφόρων του εσωτερικού;»

Αναφορικά με την πρόταση για διεθνείς παρατηρητές στις εκλογές, ο κ. Κασσελάκης είπε: «Έχουμε για πρώτη φορά διαρροή στοιχείων. Δεν είναι μόνο η διαδικασία των εκλογών. Είναι όλη η διαδικασία παραπληροφόρησης. Εγγυάται ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν έχουν διαρρεύσει στοιχεία των ψηφοφόρων του εσωτερικού;

Δεν έχω πει εγώ τη λέξη νοθεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει τη λέξη νοθεία, το 2019. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν εκείνος που ζήτησε εκλογές στον πρώτο μήνα που ανέλαβε.

Για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση υπάρχει υπεξαίρεση στοιχείων ψηφοφόρων του εξωτερικού, Δεν γνωρίζουμε για τους ψηφοφόρους του εσωτερικού.

Ο πήχης μου είναι η απόλυτη ανατροπή. Θα είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι υπάρχει ένα νέο μονοπάτι διακυβέρνησης. Εάν βρεθούμε σε απόσταση αναπνοής, θα είναι μία ανατροπή. Δεν φοβάμαι την αμφισβήτηση».

«Τρία κριτήρια για να διοικήσεις»

Και συνέχισε: Δυστυχώς δεν έχουμε γεννηθεί όλοι από πρωθυπουργούς. Τι χρειάζεται κανείς για να διοικήσει; Τα τρία κριτήρια για τους υπουργούς: Πρώτο, η ενσυναίσθηση. Δεύτερο είναι η ηθική, τα καθαρά χέρια. Τρίτο η τεχνοκρατική επάρκεια.

Το φορολογικό μας πρόγραμμα εξισώνει μεγάλες ανισότητες. Για τους επιχειρηματίες δεν είναι δίκαιο να προκαταβάλουν μερίδιο από τα κέρδη τους».

Αναφερόμενος στη διαφάνεια είπε: «Πριν τις ευρωεκλογές θα καταθέσω πόθεν έσχες. Προκαλώ και τον κ. Μητσοτάκη να κάνει το ίδιο. Τα ξέρετε όλα για μένα. Οι θολούρες προέκυψαν από το Μαξίμου.

«Συγγνώμη, αλλά δεν θυμάμαι καλά το όνομα της Μαρέβας...»

Συγχαίρω τον κ. Μητσοτάκη που είναι οικογενειάρχης και αν πιστεύει ότι θίχτηκε, τον προκαλώ να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Θέλουμε δικαιοσύνη για όλους. Και για τη Μαρέβα... Γκραμπόφσκι, συγγνώμη δεν ξέρω ακριβώς το όνομά της και για τους υπόλοιπους. Μιλάμε για ένα έγκλημα που πάει να συγκαλυφθεί».

«Θέλουμε ανοιχτές αγορές, με εργασιακά δικαιώματα, με κράτος δικαίου. Έχω πει από την αρχή ότι ο φθηνότερος τρόπος για την άμυνά μας, είναι η αποτροπή. Ο Έλληνας πολίτης θα έχει ασφάλεια από εμάς», πρόσθεσε και συνέχισε για τα ελληνοτουρκικά:

«Ναι στη Χάγη για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ»

«Ναι στη Χάγη μόνο για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ. Ο φράκτης στον Έβρο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Άλλο όμως αυτό και άλλο να εργαλειοποιούμε την κατάσταση».

Σε ερώτηση για τη συμμαχία με τις ΗΠΑ, είπε: «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις βάσεις, αρκεί να έχει η Ελλάδα τα ανάλογα ανταλλάγματα. Θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα. Τίποτα δεν είναι επ' αόριστον».

Για τα πανεπιστήμια είπε: «Πιστεύουμε στο αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων. Διαφωνώ με τη μόνιμη παρουσία της αστυνομίας, αλλά αν συμβαίνει κάτι έκνομο, μπορεί να επεμβαίνει. Θέλουμε να επενδύσουμε στα πανεπιστήμιά μας».

Όσον αφορά στην αστυνομία είπε ότι χρειαζόμαστε μία αποτελεσματική αστυνομία, ποιοτικότερη αστυνόμευση στις γειτονιές».

«Η σύγχρονη αριστερά καλύπτει και την κεντροαριστερά. Αυτός είναι ο χώρος μας»

Όσον αφορά στην πολιτική τοποθέτηση στου ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Η σύγχρονη αριστερά καλύπτει και την κεντροαριστερά. Αυτός είναι ο χώρος μας. Σε πολλές προτάσεις θα είμαστε παρεμβατικοί. Μετά τις ευρωεκλογές θα λέγεται ακόμα ΣΥΡΙΖΑ και θα έχει το αστέρι σήμα».

Για την εκλογή Πρόεδρου της Δημοκρατίας είπε ότι είναι πρώιμη η συζήτηση.

«Ζητάω εκλογές για να φύγει το άλλοθι του 41%»

Για το αίτημα για εκλογές είπε: «Έχουμε το θέμα της συγκάλυψης, της μονταζιέρας στα Τέμπη. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε αλλοίωση των στοιχείων και να μην έχει συμβολή το Μαξίμου. Πολλά έχουν αλλάξει από πέρυσι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει, η κυβέρνηση έχει κάνει πολλές κωλοτούμπες. Άρα, λοιπόν, για να μην μου ξαναπεί εμένα ο πρωθυπουργός ότι όλα κρίθηκαν στο 41%, ας πάμε σε εκλογές να μετρηθούμε. Δεν ζητάω εκλογές για να γίνω βουλευτής, αλλά για να φύγει το άλλοθι του 41%.

Δημοσιονομική πειθαρχία

Ερωτηθείς για τη δημοσιονομική πειθαρχία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναδιαπραγμάτευσης του στόχου του 2%, αν και συμπλήρωσε πως δεν ξέρει κατά πόσο κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό.

Πιο αναλυτικά:

Συγκεκριμένα για τις ευρωεκλογές απάντησε: "Στόχος είναι η απόλυτη ανατροπή. Να προκύψει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι υπάρχει ένα άλλο μονοπάτι προοδευτικής διακυβέρνησης". Σημείωσε ότι "ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε αναταχθεί και έχουμε συσπειρώθει" και πρόσθεσε ότι " ο πήχης μπαίνει πάνω από το ποσοστό των τελευταίων εκλογών".

Στο ερώτημα γιατί ζητά εκλογές απάντησε: "Υπάρχουν νέα δεδομένα που δικαιολογούν το αίτημα. Έχουμε την συγκάλυψη και την μονταζιέρα στα Τέμπη. Έχουμε αλλοίωση στοιχείων, μπάζωμα, συγκάλυψη με ευθύνη του Μεγάρου Μαξίμου. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και από τις κωλοτούμπες της κυβέρνησης σε πολλά θέματα". Συνεχίζοντας ανέφερε: "Ζητάω εκλογές για να μην μου ξαναπεί ο πρωθυπουργός ότι τα ζητήματα αυτά κρίθηκαν στο ζύγι του 41%, πάμε να ξαναζυγιστούμε". Ξεκαθάρισε ότι δεν ζητά εκλογές για να μπει ο ίδιος στην Βουλή: " Δεν ισχύει αυτό, το έργο μου είναι κοινωνικό. Δεν είναι ο λόγος που ζητάω εκλογές".

Για το θέμα των Τεμπών στο οποίο επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ είπε: "Καταθέσαμε το κατηγορητήριο που ζητούσε ο κ. Μητσοτάκης που περιλαμβάνει στοιχεία για:

Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, έκθεση και διατάραξη ασφάλειας των συγκοινωνιών. Υπάρχουν έκδηλα στοιχεία για κακουργηματικές πράξεις. Υπήρχαν προειδοποιήσεις που αγνόησε ο κ. Καραμανλής. Ωστόσο χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία στην Βουλή για να μην αμνηστευθεί ο κ. Καραμανλής. Εάν ο κ. Καραμανλής δεν έχει να κρύψει κάτι γιατί δεν πηγαίνει στην δικαιοσύνη; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλύπτει τις ευθύνες του Κώστα Καραμανλή. Είναι ντροπή ότι συμμετέχει και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ που χειροκροτούσε στην Βουλή".

Ακολούθως δεσμεύτηκε ότι "όταν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση θα αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών".

Για το εάν έχει εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, η οποία διερευνά την υπόθεση είπε: "Η εμπιστοσύνη κατακτιέται και επιβεβαιώνεται κάθε μέρα. Ρώτησα επισήμως πριν από μερικούς μήνες για τους 93 στόχους του Predator, αλλά δεν έχω πάρει απάντηση από την δικαιοσύνη. Η εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή. Η δικαιοσύνη κρίνεται. Η συντριπτική πλειονότητα των δικαστών είναι έντιμοι, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που δεν αποδίδουν".

Για αν θα ζητήσει διεθνείς παρατηρητές στις εκλογές είπε: "Παρατηρητές θα υπάρχουν ούτως ή άλλως αυτό που λέω είναι το εξής: για πρώτη φορά απόρρητα στοιχεία υπεξαιρέθηκαν, δόθηκαν από στελέχη της ΝΔ σε ευρωβουλευτή και εργαλειοποιήθηκαν. Η κ. Ασημακοπούλου είπε ότι πήρε αυτά τα στοιχεία τον Γενάρη του 2024. Από μόνη της η διαρροή των στοιχείων δημιουργεί ένα θέμα για το αδιάβλητο των εκλογών. Ρωτάω ευθέως τον κ. Μητσοτάκη: Εγγυάται ότι δεν έχουν διαρρεύσει προσωπικά δεδομένα Ελλήνων του εσωτερικού; Και πώς το εγγυάται;". Όσο για τα περί νοθείας είπε: "Δεν μίλησα ποτέ για νοθεία. Για νοθεία είχε μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επιπλέον ζητούσε εκλογές από τον πρώτο μήνα της θητείας του". Ξεκαθάρισε ότι δεν αμφισβητεί το αποτέλεσμα των εκλογών του 2023.

Σημείωσε ακόμη ότι "Δεν με φοβίζει το ενδεχόμενο εσωτερικής αμφισβήτησης μετά τις ευρωεκλογές", ενώ για τις αιτιάσεις περί "αρχηγισμού", τις απέρριψε λέγοντας ότι "οι ιδέες μου προέρχονται από επεξεργασίες του κόμματος μου".

Για το αν είναι έτοιμος να κυβερνήσει όπως δήλωσε πρόσφατα είπε: "Δεν έχουμε γεννηθεί όλοι παιδιά πρωθυπουργών, κάποιοι έχουμε ένσημα από την αγορά. Εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που γεννήθηκε για να γίνει πρωθυπουργός και ο υπουργός Οικονομίας από τις σπουδές του πέρασε κατευθείαν στην πολιτική".

Για το μελλοντικό υπουργικό του συμβούλιο είπε ότι οι επιλογές του θα έχουν τρία βασικά κριτήρια: την ενσυναίσθηση γιατί οι κυβερνητικές αποφάσεις επηρεάζουν τις ζωές του κόσμου. Το δεύτερο είναι η ηθική, τα καθαρά χέρια και το τρίτο σε σειρά προτεραιότητας είναι η τεχνοκρατική επάρκεια. Υπογράμμισε δε ότι «Έχω μεγάλη τεχνοκρατική επάρκεια και κυρίως στα οικονομικά που απασχολούν τις ζωές και την καθημερινότητα των πολιτών".

Για την συζήτηση που έχει ανοίξει για τα περιουσιακά του στοιχεία όπως και τα περιουσιακά στοιχεία του πρωθυπουργού είπε: "Δεν ξέρουμε το πόθεν της οικογένειας Μητσοτάκη, όπως και το χρέος της ΝΔ. Πώς πληρώνει η ΝΔ τον κ. Γκρίνμπεργκ. Το κόμμα μου δεν χρωστάει ένα ευρώ. Η ζωή μου είναι διαφανής.

Πριν τις ευρωεκλογές θα καταθέσω δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Και προκαλώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει το ίδιο με το έσχες της οικογένειας".

Για το θέμα με την Έλενα Ακρίτα είπε ότι "το Μαξίμου τροφοδοτεί τα μίντια γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ανακάμπτει. Ο κ. Μητσοτάκης εκμεταλλεύεται μία κατάσταση για να αποπροσανατολίσει από τα Τέμπη". Για την προσφυγή της συζύγου του πρωθυπουργού ανέφερε: "Τον συγχαίρω τον κ. Μητσοτάκη που είναι οικογενειάρχης και που θα καταθέσει στην δικαιοσύνη για την σύζυγό του. Τον παρακαλώ όμως να επιτρέψει να δουν και οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών δικαιοσύνη για τα δικά τους παιδιά. Γιατί να μην έχουν εκείνοι δικαιοσύνη; Δικαιοσύνη για όλους και για την κ. Γκραμπόφσκι και για τις οικογένειες των θυμάτων".

Για την δημοσιονομική πειθαρχία είπε: "Όχι τυφλή δημοσιονομική πειθαρχία. Θα έπρεπε να είναι πιο χαλαρή. Η χώρα μας είναι η δεύτερη σε έμμεσους φόρους και τελευταία σε επενδύσεις στην Ευρώπη". Όσο για το αν θα κάνει επαναδιαπραγμάτευση με την ΕΕ είπε: "Θα το προσπαθήσω. Η πειθαρχία πρέπει να συνδυάζεται με την απόδοση των δαπανών του δημόσιου. Σήμερα η δημοσιονομική πειθαρχία γίνεται σε βάρος του πολίτη. Υπάρχει κατάρρευση στον χώρο της Υγείας. Σήμερα είναι στο 40% για ιδιωτικές δαπάνες. Είναι άλλο αυτό και άλλο να υπάρχει ένα δημόσιο σύστημα Υγείας. Υποστηρίζω τις ανοικτές αγορές με εργασιακά δικαιώματα, με κράτος δικαίου και κοινωνικό κράτος.

Για τις αμυντικές δαπάνες και τις σχέσεις με την Τουρκία: "Έχω πει ότι η άμυνα είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο πιο φθηνός τρόπος για άμυνα είναι η αποτροπή. 'Αρα να τα εξετάσουμε όλα. Πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Ο Έλληνας πολίτης θα έχει ασφάλεια. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις η θέση μας είναι ξεκάθαρη: ναι στη Χάγη για δύο ζητήματα την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ. Επίσης το Κυπριακό θα πρέπει να επανέλθει στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων".

Για τον φράχτη στον Έβρο: "Ο φράχτης είναι χρήσιμο εργαλείο, αλλά είναι άλλο να το συνεχίσουμε την κατασκευή του και άλλο να το εργαλειοποιούμε το θέμα όπως κάνει ο κ. Μητοστάκης που εγείρει τα ακροδεξιά ένστικτα".

Για το μεταναστευτικό είπε ότι "είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Διαφωνώ να βάλλουμε τίμημα -που είναι η θέση της ΝΔ-για τους μετανάστες και να γίνουμε χώρα υποδοχής".

Για την στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ είπε: "Τίποτε δεν είναι επ' αόριστο στην ζωή και δεν είμαστε δεδομένοι. Πρέπει να έχει η Ελλάδα τα κατάλληλα ανταλλάγματα από την στρατηγική σχέση. Σε κάθε περίπτωση να μην στέλνουμε εξοπλισμό που έχουμε πληρώσει ακριβά σε επιλογές της Αμερικής".

Για τα Πανεπιστήμια: "Πιστεύουμε στο αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων, αλλά θέλουμε να επενδύσουμε για να τα αναπτύξουμε. Αν υπάρχει ζήτημα ποινικό, η αστυνομία μπορεί να επεμβαίνει, όπως επιτρέπει και η νομοθεσία".

Για την αστυνόμευση είπε ότι "Πρέπει να έχουμε αποτελεσματική αστυνομία, δεν θα ενοχοποιήσω κανέναν, σε κάθε καλάθι υπάρχουν και κακά λεμόνια".

Για το στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ είπε: "Η σύγχρονη αριστερά καλύπτει την κεντροαριστερά, εμείς είμαστε η προοδευτική παράταξη ενώνουμε όλη την κεντροαριστερά. Μετά τις εκλογές το κόμμα θα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και θα έχει σύμβολο το αστέρι".

Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι "επιτελεί έναν ρόλο σήμερα και έχει κάθε δικαίωμα να κάνει ριμπράντινγκ μέσα από το Ίδρυμά του".

Για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας είπε ότι είναι πρώιμη η συζήτηση.

