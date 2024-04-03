Τζάκρη στον ΣΚΑΪ: Το πόθεν έσχες των συζύγων των πολιτικών δεν αφορά την ιδιωτική ζωή - Πρόκειται για πολιτικό έλεγχο

«Είμαστε υπέρ μιας αποτελεσματικής αστυνομίας» τόνισε χαρακτηριστικά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρα Τζάκρη με αφορμή την άγρια δολοφονία της 28χρονης από τον σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα στους Αγίους Αναργύρους, προσθέτοντας ότι ο πρόχειρος τρόπος που αντιμετώπισαν την άτυχη γυναίκα είναι «χαρακτηριστικό της παθογένειας».

Αναφορικά με την τραγωδία στα Τέμπη, κ. Τζάκρη ρωτήθηκε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταθέτει αίτημα προανακριτικής υποστήριξε: «Παρέδωσα η ίδια στη ΝΔ το κατηγορητήριο με τις παραλείψεις του κ. Καραμανλή. Το επόμενο βήμα θα ήταν να καταθέσουμε με υπογραφές των βουλευτών μας το αίτημα, όμως δε θα το κάνουμε αν δε δεσμευθεί προηγουμένως η ΝΔ ότι θα την ψηφίσει καθώς χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών», είπε και πρόσθεσε: «Κυρίως αν συσταθεί η προανακριτική επιτροπή να δεσμευθεί ότι δε θα καλύψει τις ευθύνες του κ. Καραμανλή, όπως έγινε με την εξεταστική».

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ακολούθως εξήγησε ότι αν δεν περάσει το συγκεκριμένο αίτημα της προανακριτικής θα θεωρηθεί ότι απορρίφθηκε για ουσιαστικό λόγο. «Δε θέλουμε να βλάψουμε τη διαδικασία και να γίνει όπως με τον 717 που ουσιαστικά η κυβέρνηση αθώωσε τον κ. Καραμανλή».

Συνεχίζοντας η κ. Τζάκρη, είπε ότι ο άλλος τρόπος για να ενεργοποιηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών είναι να αρθεί η δικαιοσύνη και μάλιστα αμελλητί.«Πληροφορούμαι όμως, ότι έχει κατατεθεί μαζική μήνυση των οικογενειών των θυμάτων. Αυτό συνέβη το Μάιο 2023, πόσο αμελλητί είναι που δεν έχει αρθεί ακόμα στη Βουλή;»

Εξηγώντας γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί υπεύθυνο τον κ. Καραμανλή, είπε μεταξύ άλλων, ότι στα 4 χρόνια που ήταν υπουργός Μεταφορών και εκ του νόμου είχε στην αρμοδιότητά του την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, δεν το διασφάλισε.

Στην ερώτηση γιατί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να δώσει στη δημοσιότητα το «πόθε έσχες» του είπε ότι θα το καταθέσει και θα αφορά την 26η Σεπτεμβρίου που έγινε υπόχρεος καθώς έγινε πρόεδρος του κόμματος.

Επίσης, αναφερόμενη στην ανάρτηση της κ. Ακρίτα υποστήριξε ότι δεν επεμβαίνει στην οικογενειακή ζωή του πρωθυπουργού καθώς οι σύζυγοι είναι υπόχρεοι από το νόμο για την οικογενειακή και επιχειρηματική τους κατάσταση «επομένως δεν πρόκειται για ιδιωτική ζωή αλλά για πολιτικό έλεγχο».

Πηγή: skai.gr

