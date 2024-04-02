«Για τη συνέντευξη του κ. Στέφανου Κασσελάκη, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, δεν αξίζει κάποιος να σχολιάσει πολλά. Μάλλον σε κανέναν δεν έμεινε τίποτα, παρότι μιλούσε για πάνω από 40 λεπτά», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Η στοιχειώδης έλλειψη γνώσης βασικών θεμάτων εκ μέρους του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μας εκπλήσσει, όσο η αλαζονεία με την οποία εμφανίζεται. Αυτό που σίγουρα επιβεβαιώσαμε και σήμερα είναι ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα πορευτεί εκ νέου σε μια εκλογική διαδικασία, με μόνο όχημα την τοξικότητα», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πηγή: skai.gr

