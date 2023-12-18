Η ΝΔ εργαλειοποιεί την εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη, όχι για τα αίτια της τραγωδίας αλλά για την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, τονίζουν σε δήλωσή τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που μετέχουν στην κοινοβουλευτική επιτροπή.

Όπως αναφέρουν, «με απεχθείς μεθόδους που προκαλούν αποστροφή, η ΝΔ εργαλειοποιεί την Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα των Τεμπών προκειμένου να συλλέξει στοιχεία και καταθέσεις όχι για τα αίτια της τραγωδίας, αλλά για την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που εντόπισε αποχρώσες ενδείξεις τέλεσης κακουργηματικής απιστίας από τον Κ. Καραμανλή, ενώ ασκήθηκαν διώξεις κατά 23 φυσικών προσώπων».

Επισημαίνουν μάλιστα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ «δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παίζει παιχνίδια στις πλάτες των συγγενών θυμάτων και των τραυματιών την ώρα που περιμένουν να χυθεί φως στο πολύνεκρο δυστύχημα. Να είστε σίγουροι στην ΝΔ ότι η εξεταστική δεν θα γίνει πλυντήριο κανενός».

