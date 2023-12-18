Σπανάκης: Το ασφαλιστικό ν/σ με τις 13 σημαντικές τομές πηγαίνει την αγορά εργασίας βήματα μπροστά

Σε 13 σημαντικές ρυθμίσεις, όπως τις χαρακτήρισε, του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, έδωσε έμφαση ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Βασίλης Σπανάκης, κατά τη συζήτηση του στη Βουλή. «Είναι ένα νομοσχέδιο που δίνει ευκαιρίες, αντιμετωπίζει τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και πάει την αγορά εργασίας βήματα μπροστά», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Σπανάκης, και ανέλυσε τις νέες ρυθμίσεις οι οποίες προβλέπουν:

- Την χορήγηση επιδόματος μητρότητας ύψους 780 ευρώ το μήνα, δηλαδή ποσό ίσο με τον κατώτατο σήμερα μισθό, και για χρονική διάρκεια 9 μηνών στις αυτοαπασχολούμενες και στις αγρότισσες νέες μητέρες. Επίσης επεκτείνεται το επίδομα μητρότητας σε έμμισθες ασφαλισμένες, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν λάμβαναν επίδομα κύησης και λοχείας από το πρώην ΙΚΑ και ΕΔΟΕΑΠ.

- Την χορήγηση εφάπαξ ποσού έως 200 ευρώ για τους περίπου 730.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη έως 1.600 ευρώ. Οι συνταξιούχοι αυτοί, θα το λάβουν με τις συντάξεις του Ιανουαρίου του 2024, δηλαδή πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

- Ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα των κληρικών δίνοντας τους τη δυνατότητα να λάβουν το εφάπαξ τους εφόσον έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους και να συνεχίσουν παράλληλα να εργάζονται ενώ απαλλάσσονται από την παρακράτηση και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες αφορούν στον κλάδο του εφάπαξ.

- Ενθαρρύνεται η νόμιμη απασχόληση των συνταξιούχων και αυξάνεται σημαντικά το μηνιαίο εισόδημά τους. Προβλέπεται ότι από 1η Ιανουαρίου του 2024 οι συνταξιούχοι, οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν θα λαμβάνουν πλέον το πλήρες ποσό της σύνταξής τους και δεν θα τους γίνεται καμία παρακράτηση. Θα καταβάλλουν μόνο έναν μη ανταποδοτικό πόρο υπέρ του e-ΕΦΚΑ, ίσο με το 10% επί των ασφαλιστικών αποδοχών για τους μισθωτούς.

- Αυξάνεται το όριο των οφειλών των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες και δίνεται η δυνατότητα σε σχεδόν 13.000 επιπλέον δικαιούχους να λάβουν τη σύνταξή τους. Ειδικότερα, αυτοαπασχολούμενοι με οφειλές ασφαλιστικών εισφορών

έως και 30.000 ευρώ και αγρότες με οφειλές ασφαλιστικών εισφορών έως και 10.000 ευρώ, θα μπορούν πλέον να συνταξιοδοτηθούν, εφόσον βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία εξυπηρέτησης των συγκεκριμένων οφειλών τους.

- Καθιερώνονται ενιαίες προϋποθέσεις για τη θεμελίωση δικαιώματος επικουρικής σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ.

- Θεσπίζεται η δυνατότητα οι άνεργοι να μπορούν να εργαστούν σποραδικά και να συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας. Ειδικότερα, ένας άνεργος που παίρνει επίδομα θα μπορεί πλέον να εργάζεται έως 3 φορές την εβδομάδα και συνολικά έως 2 φορές το μήνα και παράλληλα θα λαμβάνει επίδομα ανεργίας, το οποίο όμως θα μειώνεται αντίστοιχα προς τις μέρες τις οποίες εργάστηκε.

- Παρέχεται για πρώτη φορά ασφαλιστική κάλυψη σε φοιτητές κατά τη διάρκεια της άσκησής τους για τη λήψη του πτυχίου τους.

- Διατηρείται μέχρι τον Σεπτέμβριου του 2025 η αναστολή αύξησης του επιτοκίου που ισχύει για τις ρυθμίσεις χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Το επιτόκιο ρύθμισης διατηρείται στο 5,5% για ρυθμίσεις χρεών με 24 δόσεις και θα ισχύει για ενεργές ρυθμίσεις χρεών αλλά και για νέες που θα υποβληθούν έως τον Σεπτέμβριο του 2025.

- Επιβραβεύονται τα κλιμάκια και οι ομάδες εργασίας του e-ΕΦΚΑ, που εργάζονται για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συντάξεων, εφόσον επιτευχθούν οι ποιοτικοί στόχοι, λαμβάνοντας ετήσια αποζημίωση μέχρι και 7.200 ευρώ.

- Διατηρούνται ως το τέλος του 2023 σε χαμηλά επίπεδα, οι εισφορές για τους αγρότες που λειτουργούν παράλληλα τουριστικά καταλύματα έως 10 δωματίων ενώ από την 1 η Ιανουαρίου 2024 θα καταβάλλουν τις εισφορές που ισχύουν για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εκτός εάν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών, οπότε θα συνεχίσουν να πληρώνουν τις εισφορές του ΟΓΑ και να διατηρούν καταλύματα έως 10 δωματίων.

- Όσοι εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας τους εξαιρούνται από το δηλούμενο εισόδημα, που υπολογίζεται για την ένταξη στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το ειδικό βοήθημα που τους χορηγείται.

- Εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης ενώ δίνεται η δυνατότητα οι ασφαλισμένοι να κατοχυρώνουν από την επαγγελματική τους ασφάλιση, η οποία είναι προαιρετική, μία συμπληρωματική παροχή κατά τη συνταξιοδότησή τους και να αυξήσουν έτσι περισσότερο εισόδημα κατά τη συνταξιοδότησή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

