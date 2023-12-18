Νέες διευκρινίσεις για την τροπολογία για τους «εργάτες γης» έδωσε σήμερα Δευτέρα στην εθνική αντιπροσωπεία ο Δημήτρης Καιρίδης.

«Η ρύθμιση που φέρνουμε δεν είναι νομιμοποίηση, διότι δεν δίνει δικαίωμα μόνιμης διαμονής και ιθαγένειας. Είναι μία περιορισμένη πρωτοβουλία αλλά, σχεδιασμένη και πολύ προσεκτικά προετοιμασμένη, η οποία αφορά εν δυνάμει περί τους 30.000 δικαιούχους. Δεν επιλύει το πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών, αλλά είναι ένα πρώτο θετικό βήμα στην κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που έχουμε στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» ανέφερε ο υπουργός.

Ο Δημήτρης Καιρίδης κατηγόρησε όσους διαφωνούν ότι «είτε δεν θέλουν να την διαβάσουν, είτε δεν ξέρουν να τη διαβάζουν, είτε επιμένουν σε πράγματα που δεν υπάρχουν».

«Η ρύθμιση αυτή δίνει το δικαίωμα σε μη νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα από τρία χρόνια και πάνω, στην νόμιμη εργασία και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αλλαγή πολιτικής. Η πολιτική μας πατά σε δύο σταθερούς πυλώνες και ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Είμαστε ενάντια στο παράνομο και υπέρ του νόμιμου. Κάνουμε τα πάντα ενάντια στη παράνομη διακίνηση μεταναστών, αλλά παράλληλα θέλουμε να διευκολύνουμε τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης λελογισμένα, με όρους και κανόνες, σύμφωνα με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καιρίδης.

Τι είναι και τι δεν είναι η πρωτοβουλία για τους μετανάστες. (Μέρος 1/2)#μετανάστες #ρύθμιση #εργασίας pic.twitter.com/p4PRoIGYrg — Dimitris Kairidis - Δημήτρης Καιρίδης (@DimKairidis) December 18, 2023

Όπως είπε ο υπουργός, «πρέπει να εξασφαλιστεί στην ελληνική κοινωνία το αίσθημα ασφάλειας για να αποδεχτεί τη νόμιμη μετανάστευση και πράγματι υπάρχει μια δυσκολία στο να αποδεχτεί τη νόμιμη μετανάστευση, διότι η χώρα αντιμετωπίζει ένα φάντασμα, ένα εφιάλτη, και είναι το χάος που παρέλαβε η ΝΔ το 2019 και η τραγική εμπειρία της περιόδου 2015-2019».

«Πράγματι οι Έλληνες είναι καχύποπτοι και δικαιούνται να ρωτούν και να είναι επιφυλακτικοί στις πρωτοβουλίες μας διότι πραγματικά αυτό που ζήσαμε το 15,16,17 δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το ξαναζήσουμε και δεν το ξαναζούμε», επεσήμανε.

Ο κ. Καιρίδης επέμεινε ότι «η ρύθμιση δεν είναι νομιμοποίηση, διότι δεν δίνει δικαίωμα μόνιμης διαμονής, ιθαγένειας, απλώς δίνει ένα δικαίωμα στη νόμιμη εργασία σε ανθρώπους που είναι εδώ για πολλά χρόνια και έχουν και μπορούν να δουλέψουν, και για όσους δουλεύουν».

«Δεν είναι κάτι πρωτοφανές για την Ελλάδα. Έχουμε πάγιο μηχανισμό που δίνουμε χαρτιά ήδη από το 2014 και παλαιότερα, σε ανθρώπους που βρίσκονται εδώ μη νόμιμα. Δεν πρωτοτυπούμε σε σχέση με την Ευρώπη. Αντιθέτως ακολουθούμε με πολύ επιφυλακτικότητα την Ευρώπη και ιδίως την Ιταλία, προς την οποία έχουμε μεγάλη διαρροή εργατικού δυναμικού το τελευταίο διάστημα, διότι εκεί είναι πολύ πιο εύκολο να πάρουν χαρτιά. Και δεν είναι μαγνήτης η Ελλάδα, γιατί δεν αφορά νεοεισερχόμενους, ούτε καν ανθρώπους που ήρθαν το 2022 ή το 2023. Αφορά παλαιότερες αφίξεις και όχι παράνομες αφίξεις», υπογράμμισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και συμπλήρωσε:

Τι είναι και τι δεν είναι η πρωτοβουλία για τους μετανάστες. (Μέρος 2/2)#μετανάστες #ρύθμιση #εργασίας pic.twitter.com/EUBAGn751T — Dimitris Kairidis - Δημήτρης Καιρίδης (@DimKairidis) December 18, 2023

«Ξεκαθαρίζω, και το λένε τα στοιχεία, ό,τι κι αν προσπαθεί να πει το ένα άκρο του πολιτικού φάσματος. Η συντριπτική πλειοψηφία φεύγουν από την Ελλάδα, είτε ως πρόσφυγες, είτε ως παράτυποι μετανάστες και καταλήγουν στον πλούσιο ευρωπαϊκό Βορρά, στη Γερμανία. Και ναι ο μαγνήτης είναι η Γερμανία και ο Βορράς. Για εκεί κατευθύνονται και η Ελλάδα παραμένει χώρα διέλευσης και όχι τελικού προορισμού. Οι περισσότεροι από αυτούς που θα κάνουν χρήση της διάταξης είναι αυτοί που ήρθαν νόμιμα στην Ελλάδα, δούλεψαν νόμιμα, και για κάποιο λόγο δεν ανανέωσαν τις άδειες διαμονής τους στην Ελλάδα, οι Αλβανοί, οι Γεωργιανοί, οι οικιακές βοηθοί από τις Φιλιππίνες ή από αλλού. Τώρα τους δίνουμε μια δυνατότητα να φύγουν από το καθεστώς ανομίας, να φύγουν από τη μαύρη εργασία, το ακατάγραφο και το αταυτοποίητο και ταυτόχρονα να φέρουμε έσοδα στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, να καταπολεμήσουμε τον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλεί η μαύρη εργασία».

«Με την ρύθμιση αυτή, αποδεικνύουμε ότι ακολουθούμε την μέση οδό, την οδό της λογικής, ανάμεσα στα άκρα, την οδό που φέρνει αποτέλεσμα. Και σε αυτό η ΝΔ έχει και μια μεγαλύτερη ευθύνη ως η μεγαλύτερη παράταξη της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς - τώρα που το ζήτημα αυτό καίει την Ευρώπη στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές - να δείξουμε σε όλους, και στους υπόλοιπους Ευρωπαίους, ότι εδώ στην Ελλάδα, μπορούμε και τα σύνορα να φυλάξουμε, και να είμαστε πολύ αυστηροί απέναντι στο παράνομο, αλλά ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσουμε την λελογισμένη νόμιμη μετανάστευση προς όφελός μας σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητές μας», κατέληξε ο κ Καιρίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

