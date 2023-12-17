Με την ομιλία του πρωθυπουργού και των αρχηγών των κοινοβουλευτικών ομάδων, ολοκληρώνεται το βράδυ στη Βουλή, η πενθήμερη συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2024. Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει η ψήφιση του προϋπολογισμού με ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία, η οποία επέχει θέση ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Η ψήφιση διεξάγεται ταυτοχρόνως, και με χωριστούς καταλόγους και ψηφολέκτες, για τα έσοδα και τις δαπάνες κάθε υπουργείου.

Η σημερινή συνεδρίαση αποφασίστηκε να διατεθεί για έναν κύκλο δευτερολογιών των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, και στη συνέχεια για τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών με την αντίστροφη σειρά της δύναμης των εννέα κοινοβουλευτικών ομάδων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.