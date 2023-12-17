«Το όραμά μας είναι η διαμόρφωση ενός ισχυρού κοινωνικού ιστού. Που το κάθε άτομο θα μπορεί να δρα αυτόνομα, να έχει ίσες ευκαιρίες αλλά και να λαμβάνει την φροντίδα της Πολιτείας όταν την έχει ανάγκη», τόνισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη κατά την τοποθέτησή της στην συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2024.

Η υπουργός, είπε ότι «στόχος μας είναι το νέο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να καθιερωθεί ως μοχλός ανάπτυξης μιας ισχυρής κοινωνίας. Μιας κοινωνίας, που θα στηρίζεται στη δικαιοσύνη, στην ισότητα, στην αλληλεγγύη και στον σεβασμό των δικαιωμάτων, χωρίς καμία σκιά.» Στο επίκεντρό μας είναι «η στήριξη της Οικογένειας, που παρά τις αντιξοότητες άντεξε, όπως άλλωστε και κάθε άτομο ανεξαρτήτως ηλιακού φάσματος που έχει ανάγκη να είμαστε δίπλα του γι' αυτό έχουμε εκπονήσει ένα πλέγμα δράσεων»

Η κυρία Ζαχαράκη ανέφερε πως ο συνολικός προϋπολογισμός του Υπουργείου για το 2024 είναι 3.922.039.000 ευρώ. Από αυτά 3.718.039.000 ευρώ θα αντληθούν από τον τακτικό Προϋπολογισμό και τα 274 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης που αναπτύσσονται σε έργα και δράσεις τεσσάρων αξόνων.

Η υπουργός επισήμανε πως «είναι πολύ σημαντικό ότι τα 3.666.220 ευρώ προορίζονται για να μεταβιβαστούν σε επιχορηγήσεις κάτι που δείχνει τον έντονο κοινωνικό χαρακτήρα αυτού του Προϋπολογισμού καθώς θα καλύψουν ανάγκες συμπολιτών μας» σημειώνοντας πως «τα έργα που υλοποιούμε από τον προϋπολογισμό θα αποτελέσουν οδηγό μιας συνεπούς πολιτικής, με σεβασμό και στήριξη προς κάθε συμπολίτη μας, χωρίς αποκλεισμούς».

Η κυρία Ζαχαράκη, ανέφερε ότι «συγκριτικά με το προηγούμενο έτος έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε σημαντικές αυξήσεις κονδυλίων, με σκοπό να καλύψουμε ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας» Χαρακτηριστικά, η υπουργός, σημείωσε ότι « εφέτος, δώσαμε συνολικά 360 εκατ. ευρώ και καλύψαμε όλες τις αιτήσεις για βρεφονηπιακούς σταθμούς και όλες τις αιτήσεις ΑΜΕΑ για ΚΔΑΠ. Και προχωράμε σε αύξηση των πιστώσεων για βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά 25 εκατ ευρώ». Για τα σχολικά γεύματα, η υπουργός είπε πως «σε σύγκριση με τη σχολική χρονιά 2018-19, που συμμετείχαν 1.058 σχολικές μονάδες, φέτος καταφέραμε και χορηγούμε γεύματα σε 1.658 δημοτικά σχολεία, τα περισσότερα που έχουν συμμετάσχει ποτέ. Και το νέο έτος θα προχωρήσουμε σε νέο συμβατικό πλαίσιο και ήδη μεριμνήσαμε για την αύξηση πιστώσεων σχολικών γευμάτων κατά 5 εκατ. ευρώ».

Παράλληλα, πρόσθεσε η υπουργός «προχωράμε σε σημαντική αύξηση επιδομάτων. Πιο αναλυτικά: Αύξηση επιδομάτων αναπηρίας κατά 130 εκατ. ευρώ, με αύξηση δικαιούχων. Αυξάνουμε το επίδομα στέγασης κατά 4 εκατ. ευρώ. Αυξάνουμε τις πιστώσεις του προγράμματος ανασφάλιστοι υπερήλικες κατά 7 εκατ. ευρώ. Τις λειτουργικές δαπάνες του ΟΠΕΚΑ κατά 1 εκατ. ευρώ και των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας κατά 3 εκατ. ευρώ. Όπως αυξάνουμε το πρόγραμμα στέγασης και εργασίας».

Η κυρία Ζαχαράκη ενημέρωσε πως σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023 θα καταβληθούν τα έκτακτα επιδόματα ύψους 175 εκατ. ευρώ για τον μήνα Δεκέμβριο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται η ενίσχυση κατά 200 ευρώ του επιδόματος για τα 'Ατομα με Αναπηρία. Η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ των δικαιούχων του επιδόματος Ανασφάλιστου Υπερήλικα. Η αύξηση κατά 150% του επιδόματος παιδιού και το μισό της μηνιαίας καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. .

Η υπουργός ανέφερε ότι από χθες τέθηκε σε ηλεκτρονική διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο για το Δημογραφικό και ορίζοντα έως τις αρχές Μαΐου να παραδοθεί στον πρωθυπουργό αλλά και να γίνει ένας ουσιαστικός και εποικοδομητικός διάλογος με τα κόμματα.

