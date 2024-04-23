Γ. Οικονόμου στον ΣΚΑΪ 100,3: Κομβική για τις συλλήψεις η απόφαση για τις 400 προσαγωγές

Ο Βουλευτής ΝΔ, Γιάννης Οικονόμου, τόνισε ότι κομβικής σημασίας για τις χθεσινές συλλήψεις για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη ήταν η απόφαση που ελήφθη τη βραδιά του τραγικού περιστατικού για προσαγωγή όλων όσων βρέθηκαν στο γήπεδο εκείνο το βράδυ.

«Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία στα στελέχη της Αστυνομίας ότι ο σχεδιασμός, η μέθοδος, οι δράσεις, ενδεχομένως και πολλά πρόσωπα -χωρίς να είχαν ταυτοποιηθεί από την πρώτη στιγμή- ήταν επαναλαμβανόμενα. Τα είχαν ξαναδεί, δηλαδή, οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. σε λίγο μικρότερη ή μεγαλύτερη τέτοιου είδους ένταση αρκετές φορές.

Θυμίζω ότι μία εβδομάδα πριν το τραγικό περιστατικό της δολοφονίας του αστυνομικού είχαμε τα επεισόδια στο Βόλο, όπου και εκεί είχαμε ρίψεις ναυτικών φωτοβολίδων. Συνεπώς, υπήρχαν πολύ καθαρές ενδείξεις ότι πρόκειται για ομάδες με κάποιους εξ αυτών να συμμετέχουν σε επαναλαμβανόμενα τέτοια επεισόδια.

Από την πρώτη στιγμή, για την Πολιτεία και την ΕΛ.ΑΣ. ήταν προτεραιότητα και χρέος τιμής να φτάσουμε στην άκρη του νήματος αυτής της ιστορίας όχι μόνο με τον φυσικό αυτούργο, αλλά και με όλους όσους ενέχονται ή συμμετείχαν σε αυτή την πράξη.

Κομβικό ρόλο για να φτάσουμε σε αυτό ήταν η επιλογή που έγινε το βράδυ της τραγικής αυτής πράξης να οδηγηθούν στο Μεταγωγών όλοι όσοι ήταν μέσα στο γήπεδο. Η κίνηση αυτή, να προσαχθούν πάνω από 400 άτομα, που έδωσε κρίσιμη πρώτη ύλη στις διωκτικές αρχές, σε συνδυασμό με μια σειρά άλλων κινήσεων -τα στοιχεία που προσκομίσαμε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου- έδωσαν τη δυνατότητα στην ΕΛ.ΑΣ. με μία πολύ μεθοδική δουλειά, από εκείνο το σημείο και μετά, με την απόλυτη υποστήριξη εισαγγελικών και δικαστικών αρχών -της κυρίας Αδειλίνη που ανέλαβε το συντονισμό, ως επικεφαλής όλης της έρευνας- και μια αμετακίνητη πολιτική βούληση από την Κυβέρνηση και την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να φτάσουμε σε αυτές τις συλλήψεις, στη δικογραφία.

Να κάνουμε ένα σπουδαίο βήμα, ώστε να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και να τους αποδοθούν οι κατηγορίες, οι ποινές μέσα από αυτά που προβλέπονται σε όλους όσοι έχουν εμπλοκή και στο τραγικό περιστατικό της δολοφονίας, αλλά και σε αντίστοιχα περιστατικά συνδέονται και οδήγησαν την ΕΛ.ΑΣ. στις συλλήψεις.

Η δολοφονία ενός ανθρώπου που ήταν σε υπηρεσία, πήγε να κάνει τη δουλειά του, αφύπνισε συνειδήσεις και δημιούργησε μια κοινωνική συμμαχία, παρά τις αντιδράσεις που και για αυτό το τραγικό περιστατικό υπήρχαν από ορισμένες πλευρές, ώστε να φθάσει ο «κόμπος στο χτένι» και να βρούμε την άκρη του νήματος.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλα τα σκηνικά βίας έχουν έναν παρονομαστή κοινό, ο οποίος έχει να κάνει και με οπαδικά, και με τον τρόπο που στρατολογούνται και με τη λογικό ότι όσοι συμμετέχουν αποτελούν κοινό τόπο διαφόρων οργανώσεων, συμμοριών που συμμετέχουν και άλλου είδους επεισόδια.

Πρόκειται για κανονικές εγκληματικές συμμορίες που δρουν με συντονιστές, χώρους από τους οποίους αντλούν τα πολεμοφόδιά τους, που έχουν σχέδιο, ιεραρχία, πόρους. Αυτά προέκυπταν από τις ενδείξεις και την εμπειρία. Τα δύο κρίσιμα ήταν η προσαγωγή 400 ατόμων -από εκεί προέκυψε και ο φερόμενος φυσικός αυτουργός- και η ταυτόχρονη προσκόμιση μιας σειράς στοιχείων στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου».

