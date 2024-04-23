Λογαριασμός
Βίντεο Μητσοτάκη στο TikTok για την επιστολική ψήφο: «Με τη συμμετοχή σας στις εκλογές στηρίζεται τη Δημοκρατία»

Ο πρωθυπουργός τονίζει ότι η επιστολική ψήφος απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες πολίτες

Μητσοτάκης

Με νέο βίντεο στο TikTok ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καλεί τους πολίτες που δεν μπορούν να προσέλθουν στις κάλπες στις 9 Ιουνίου, να ψηφίσουν μέσω της επιστολικής ψήφου μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου καθώς, όπως, τονίζει ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα επιλέγουν οι ψηφοφόροι, με τη συμμετοχή τους στις εκλογές στηρίζουν την ίδια τη Δημοκρατία.

Ειδικότερα, στο βίντεο ο κ. Μητσοτάκης καλεί όλους όσοι εργάζονται, δεν μπορούν να μετακινηθούν ακόμα και εκείνους που θέλουν να… πάνε για μπάνιο να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι πολλοί πολίτες πιστεύουν  λανθασμένα ότι η επιστολική ψήφος αφορά μόνο τους Έλληνες του Εξωτερικού, ενώ απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες πολίτες.

Για ΠΡΩΤΗ φορά Επιστολική Ψήφος στη χώρα μας. Μπείτε στο epistoliki.ypes.gov.gr μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα, για να ψηφίσετε από όπου θέλετε.

