Απάντηση στις χθεσινές δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος με ανάρτησή του έκανε λόγο για προβληματική διασύνδεση των νησιών των Κυκλάδων με την ηπειρωτική χώρα, δίνει με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

«Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο δίκτυο θαλάσσιων συγκοινωνιών, καταβάλλει πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια προς επίλυση των όποιων σχετικών προβλημάτων προκύψουν, με ιδιαίτερη μέριμνα στους κατοίκους των μικρών και ακριτικών νησιών της Πατρίδας μας. Παράλληλα, με βασικό γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των παραγωγικών τάξεων των νησιών, εξετάζει ενδελεχώς κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και πρόταση που στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη όμως, σε κάθε περίπτωση και τις διαθέσιμες οικονομικές πιστώσεις και πάντα σε συνεχή διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ακτοπλοϊκού κλάδου.» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ:

Κατά την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο τα μεγαλύτερα σε πληθυσμό νησιά των Κυκλάδων (Άνδρος, Τήνος, Σύρος, Μύκονος, Πάρος, Νάξος, Ίος, Θήρα, Σέριφος, Σίφνος, Μήλος, Κέα, Κύθνος) καλύπτονται με την διαδικασία της ελεύθερης δρομολόγησης, με σχεδόν καθημερινά δρομολόγια με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω των λιμένων Πειραιά – Ραφήνας – Λαυρίου.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού για σύνδεση των μικρότερων νησιών των Κυκλάδων (Κίμωλος, Φολέγανδρος, Σίκινος, Ανάφη, Θηρασιά, Κουφονήσι, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Δονούσα, Αμοργός), τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα όσο και με την έδρα της περιφέρειάς τους (Σύρος), δαπανούνται ετησίως περί τα 36 εκατομμύρια ευρώ για την σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, κατόπιν προκήρυξης σχετικού πανευρωπαϊκού μειοδοτικού διαγωνισμού. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η διασύνδεση των μικρών νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα, τουλάχιστον δύο με τρείς φορές την εβδομάδα.

Κατά την καλοκαιρινή περίοδο, με την δραστηριοποίηση των ταχυπλόων σκαφών, επιτυγχάνεται η σχεδόν καθημερινή σύνδεση των νησιών των Κυκλάδων, τόσο μεταξύ τους όσο και με τους λιμένες της Αττικής και ιδιαίτερα με τα νησιά που διαθέτουν αεροδρόμιο (Νάξος – Θήρα – Μήλος – Σύρος – Πάρος - Μύκονος).

Πέραν των ανωτέρω σημειώνεται ότι η περιφερειακή ενότητα των Κυκλάδων συνδέεται ακτοπλοϊκά και με Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο.

Σημειώνεται επίσης ότι ο συνολικός προϋπολογισμός για την σύναψη Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας αυξήθηκε από 90 εκατομμύρια για τη δρομολογιακή περίοδο 2018 - 2019, σε 154 εκατομμύρια για τη δρομολογιακή περίοδο 2023 - 2024.

Τέλος επισημαίνεται ότι, η πλειονότητα των επιδοτούμενων ακτοπλοϊκών γραμμών προβλέπει και τη δωρεάν μετακίνηση των μόνιμων κατοίκων των μικρών νησιών από και προς τα διοικητικά τους κέντρα. Παράλληλα με Κοινή Υπουργική Απόφαση, έχουν καθορισθεί κατηγορίες ομάδων ατόμων και οχημάτων, όπως για παράδειγμα άποροι, παιδιά ηλικίας μέχρι 5 ετών, άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και συνοδοί αυτών, πολύτεκνοι, φοιτητές-σπουδαστές Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. και σπουδαστές των Α.Ε.Ν.-ΚΕ.Σ.Ε.Ν., οι οποίες δικαιούνται να ταξιδεύουν με έκπτωση στα εισιτήρια όλων των κατηγοριών των δρομολογημένων πλοίων που εκτελούν ενδομεταφορές και χωρίς διακρίσεις ως προς τους πλοιοκτήτες.

