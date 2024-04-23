Λογαριασμός
Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πρωτιά και με διαφορά για τον Γ. Αυτιά (ΝΔ) - Στην πρώτη θέση η Σοφία Μπεκατώρου (ΣΥΡΙΖΑ)

Ποιοι προηγούνται στις προτιμήσεις των πολιτών ενόψει των ευρωεκλογών -  Η διαφορά μεταξύ ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - Τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ 

Δημοσκόπηση Opinion Poll

Στους υποψήφιους ευρωβουλευτές εστιάζει δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24. Από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πρώτος και με μεγάλη διαφορά είναι ο Γιώργος Αυτιάς ο οποίος στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 41,4%. Ακολουθούν ο Πύρρος Δήμας (28,5%), ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης (27,4%), η Ελίζα Βόζενμπεργκ (25,6%), ο Φρένης Μπελέρης (21,7%), ενώ η πρώτη πεντάδα κλείνει με τον Μανώλη Κεφαλογιάννη (19,7). 

Δημοσκόπηση Opinion Poll

Στην έκτη θέση βρίσκεται η Ελεονώρα Μελέτη (19,1%) και ακολουθούν ο Δημήτρης Τσιόδρας (16,3%), ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος (15,4%), η Βούλα Πατουλίδου (13,85), η Μαρία Σπυράκη (10,8%) και η Νόνη Δούνια με 10%. 

Δημοσκόπηση Opinion Poll

Πρωτιά για τη Σοφία Μπεκατώρου στον ΣΥΡΙΖΑ 

Στον ΣΥΡΙΖΑ την πρώτη θέση με βάση τη δημοσκόπηση της Opinion Poll καταλαμβάνει η Σοφία Μπεκατώρου η οποία στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 35,2%. Ακολουθούν οι Νίκος Παππάς (33,75), Κώστας Αρβανίτης (27,9%), Ελενα Κουντουρά (26,7), Νίκος Φαραντούρης (21,2%) και Μάριος Αθανασίου (17%). 

Δημοσκόπηση Opinion Poll

Στην έκτη θέση βρίσκεται ο Γιώργος Τσίπρας (14,5%). Ακολουθούν οι Βασίλης Κασσελάκης (14,5%), Ευάγγελος Αντώναρος (10%), Δώρα Τσαμπαζη (9%), Δώρα Αυγέρη (7,75) και Μυρτώ Κοροβέση (7%). 

Δημοσκόπηση Opinion Poll

Πρόθεση ψήφου

Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου με αναγωγή, η ΝΔ βρίσκεται στην πρώτη θέση με 28,5%. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 13%, το ΠΑΣΟΚ με 10,3%, η Ελληνική Λύση με 9%, το ΚΚΕ με 7,5%, οι Σπαρτιάτες με 1,1% και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,4%.

Δημοσκόπηση Opinion Poll

Εκτίμηση ψήφου 

Ποσοστό 33,2% συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 15,1% και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 12%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 10,5%, στην έκτη το ΚΚΕ με 8,7%, με την Πλεύση Ελευθερίας να εμφανίζεται με ποσοστό 4% και τους Σπαρτιάτες με 1,3%.

Δημοσκόπηση Opinion Poll

Ανοδική πορεία για τον ΣΥΡΙΖΑ 

Οπως προκύπτει από τη διαχρονική εξέλιξη εκτίμησης ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει πτώση από τις 19 Φεβρουαρίου που βρισκόταν στις 34,3 μονάδες, έχει ανακάμψει όμως από το χαμηλό του 32,1% που βρέθηκε στις 10 Απριλίου. 

Σταθερά ανοδική πορεία καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος από το 12,5% που ήταν στις 19 Φεβρουαρίου έχει φτάσει στο 15,1%. 

Στον αντίποδα, πτωτική είναι η τάση του ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στο 12% από το 14,6% τον Φεβρουάριο. 

Πτωτικά κινείται και το ΚΚΕ με 8,7% σήμερα, από 9,4% που ήταν στις 19 Φεβρουαρίου. 

Δημοσκόπηση Opinion Poll

Πηγή: skai.gr

