Στους υποψήφιους ευρωβουλευτές εστιάζει δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24. Από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πρώτος και με μεγάλη διαφορά είναι ο Γιώργος Αυτιάς ο οποίος στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 41,4%. Ακολουθούν ο Πύρρος Δήμας (28,5%), ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης (27,4%), η Ελίζα Βόζενμπεργκ (25,6%), ο Φρένης Μπελέρης (21,7%), ενώ η πρώτη πεντάδα κλείνει με τον Μανώλη Κεφαλογιάννη (19,7).

Στην έκτη θέση βρίσκεται η Ελεονώρα Μελέτη (19,1%) και ακολουθούν ο Δημήτρης Τσιόδρας (16,3%), ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος (15,4%), η Βούλα Πατουλίδου (13,85), η Μαρία Σπυράκη (10,8%) και η Νόνη Δούνια με 10%.

Πρωτιά για τη Σοφία Μπεκατώρου στον ΣΥΡΙΖΑ

Στον ΣΥΡΙΖΑ την πρώτη θέση με βάση τη δημοσκόπηση της Opinion Poll καταλαμβάνει η Σοφία Μπεκατώρου η οποία στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 35,2%. Ακολουθούν οι Νίκος Παππάς (33,75), Κώστας Αρβανίτης (27,9%), Ελενα Κουντουρά (26,7), Νίκος Φαραντούρης (21,2%) και Μάριος Αθανασίου (17%).

Στην έκτη θέση βρίσκεται ο Γιώργος Τσίπρας (14,5%). Ακολουθούν οι Βασίλης Κασσελάκης (14,5%), Ευάγγελος Αντώναρος (10%), Δώρα Τσαμπαζη (9%), Δώρα Αυγέρη (7,75) και Μυρτώ Κοροβέση (7%).

Πρόθεση ψήφου

Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου με αναγωγή, η ΝΔ βρίσκεται στην πρώτη θέση με 28,5%. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 13%, το ΠΑΣΟΚ με 10,3%, η Ελληνική Λύση με 9%, το ΚΚΕ με 7,5%, οι Σπαρτιάτες με 1,1% και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,4%.

Εκτίμηση ψήφου

Ποσοστό 33,2% συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 15,1% και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 12%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 10,5%, στην έκτη το ΚΚΕ με 8,7%, με την Πλεύση Ελευθερίας να εμφανίζεται με ποσοστό 4% και τους Σπαρτιάτες με 1,3%.

Ανοδική πορεία για τον ΣΥΡΙΖΑ

Οπως προκύπτει από τη διαχρονική εξέλιξη εκτίμησης ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει πτώση από τις 19 Φεβρουαρίου που βρισκόταν στις 34,3 μονάδες, έχει ανακάμψει όμως από το χαμηλό του 32,1% που βρέθηκε στις 10 Απριλίου.

Σταθερά ανοδική πορεία καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος από το 12,5% που ήταν στις 19 Φεβρουαρίου έχει φτάσει στο 15,1%.

Στον αντίποδα, πτωτική είναι η τάση του ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στο 12% από το 14,6% τον Φεβρουάριο.

Πτωτικά κινείται και το ΚΚΕ με 8,7% σήμερα, από 9,4% που ήταν στις 19 Φεβρουαρίου.

