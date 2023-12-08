Αμετακίνητος στην πάγια θέση του ότι η υπόθεση Μπελέρη αφορά αποκλειστικά τη δικαιοσύνη και τόσο ο ίδιος όσο και η κυβέρνησή του ούτε αναμείχθηκαν ούτε πρόκειται να αναμειχθούν εμφανίστηκε σε συνέντευξή του ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Α2CNN, επανέλαβε ότι «η Ελλάδα δεν έχει δίκιο στο θέμα του Μπελέρη» και πρόσθεσε: «η Αλβανία είναι ένα κράτος που δεν έχει άλλη δικαιοσύνη για πολίτες αλβανικής υπηκοότητας και άλλη δικαιοσύνη για Αλβανούς άλλης υπηκοότητας. Δεν είναι θέμα που αφορά τα δικαιώματα της μειονότητας. Δεν έχουμε πρόβλημα με τις μειονότητες. Έχουμε κάνει για τις μειονότητες ό,τι δεν έχουν κάνει πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Ως προς το ζήτημα της ορκωμοσίας του Μπελέρη, η δίκη του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη στα Τίρανα, ισχυρίστηκε ότι «εμείς δεν έχουμε καμία δυνατότητα να αποφασίσουμε αν θα γίνει ή όχι η ορκωμοσία, ούτε η Γενική Διεύθυνση Φυλακών, ο νόμος ορίζει ξεκάθαρα πότε γίνεται».

Ο κ. Ράμα εμφανίστηκε να αδιαφορεί για τις ευρωπαϊκές παροτρύνσεις και τις όποιες δηλώσεις αξιωματούχων της ΕΕ ώστε να βρεθεί λύση στο όλο ζήτημα λέγοντας μάλιστα πως: «ακόμα και να γυρίσει ανάποδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εμείς δεν διαπραγματευόμαστε τίποτα και πέραν του στρατηγικού συμφέροντος της Αλβανίας, το οποίο είναι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης στη Δικαιοσύνη και η εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των θεσμών της δικαιοσύνης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

