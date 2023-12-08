Ανδρουλάκης: Για εμάς στόχος είναι μια Ευρώπη με μικρές ανισότητες, που θα δώσει προοπτική στις νέες γενιές

Συνάντηση με την Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Ελίζα Φερέιρα, είχε το πρωί της Παρασκευής στις Βρυξέλλες ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας και την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.

Ο κ. Ανδρουλάκης ενημέρωσε την Επίτροπο για το σχέδιο προτάσεων που επεξεργάστηκε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, για την ανασυγκρότηση των πληγεισών περιοχών της Θεσσαλίας με την σύσταση ειδικής task force, που θα εργάζεται στα πρότυπα των ομάδων διοίκησης έργου.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη:

«Είχα σήμερα μια ολοκληρωμένη συζήτηση με την Επίτροπο Φερέιρα για τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα το καλοκαίρι, που μας πέρασε.

Συζητήσαμε για τον Έβρο, τη Θεσσαλία και τη Ρόδο.

Η Επίτροπος μας ενημέρωσε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε χρήματα του ταμείου συνοχής και του ταμείου ανάκαμψης για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις.

Από την πλευρά μου, την ενημέρωσα ότι έχουμε προτείνει στην ελληνική κυβέρνηση να δημιουργηθεί μια task force, η οποία θα αξιοποιήσει με ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα αυτά τα χρήματα, ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών, που ακόμη και τώρα –μήνες μετά την καταστροφή στη Θεσσαλία- είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.

Επίσης, συζητήσαμε την αύξηση του κόστους στέγασης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να υλοποιήσουμε προγράμματα κοινωνικών κατοικιών, ώστε να αντιμετωπίσουμε την αύξηση του κόστους ζωής σχετικά με τα ενοίκια.

Μπορούμε να προχωρήσουμε σε αναστολή της golden visa και να θέσουμε περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Για εμάς στόχος είναι μια Ευρώπη με μικρές ανισότητες. Μια Ευρώπη που θα δώσει προοπτική στις νέες γενιές. Μια Ευρώπη με ισχυρό κοινωνικό μοντέλο. Με ισχυρή δημόσια υγεία και ισχυρή δημόσια παιδεία. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στη μάχη των επόμενων ευρωεκλογών.

Χωρίς αλληλεγγύη, δυστυχώς, τα αδιέξοδα θα πολλαπλασιάζονται. Οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές έχουμε προτάσεις αλληλεγγύης και κοινής στρατηγικής για μια αυτοδύναμη Ευρώπη με κοινωνική δικαιοσύνη».

Πηγή: skai.gr

