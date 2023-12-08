Στα εγκαίνια του έργου ύδρευσης της ανατολικής πλευράς της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου παρέστη το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην περιοχή, ο οποίος έκανε λόγο για ένα έργο που συμβολίζει τις διαχρονικές παθογένειες που πρέπει να διορθωθούν καθώς χρειάστηκαν παραπάνω από είκοσι χρόνια για να ολοκληρωθεί.

Στον χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός ανέφερε:

Η σημερινή μέρα πιστεύω ότι έχει μία ξεχωριστή σημασία για τη Θεσσαλία. Διότι συμβολίζει πώς αυτή η Περιφέρεια που τόσο τραυματίστηκε από την πρωτοφανή φυσική καταστροφή του «Daniel» μπορεί και έχει το δικαίωμα να ατενίζει τελικά το μέλλον με αισιοδοξία, μπορεί να σταθεί και πάλι στα πόδια της, να ανασυγκροτηθεί και να χτίσει αυτά τα οποία καταστράφηκαν καλύτερα και πιο προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες των καιρών.

Το έργο, το οποίο έχουμε την μεγάλη χαρά να εγκαινιάζουμε σήμερα, όπως ακούσατε από τον Δήμαρχο και από τον Α΄ Πρόεδρο του Συνδέσμου, έχει μία μακρά ιστορία και ίσως με τον τρόπο του συμβολίζει και διαχρονικές παθογένειες της Δημόσιας Διοίκησης σε όλα τα επίπεδα. Χρέος μας είναι αυτές τις παθογένειες να τις διορθώσουμε. Και γιατί το λέω αυτό;

Σχεδιάζουμε συχνά ένα έργο, έναν μεγάλο ταμιευτήρα όπως αυτόν της λίμνης Σμοκόβου, ο οποίος θα έπρεπε την ώρα που τον σχεδιάζουμε να προβλέψουμε ότι πρέπει να επιτελεί πολλούς διαφορετικούς ρόλους: να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, προφανώς να έχει αντιπλημμυρική χρησιμότητα, αλλά ταυτόχρονα να χρησιμεύει και ως πηγή για την ύδρευση και την άρδευση της περιοχής με την οποία γειτνιάζει.

Και όμως, χρειάστηκαν παραπάνω από είκοσι χρόνια για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το πολύ σημαντικό έργο ύδρευσης για όλη τη λεκάνη της ανατολικής Καρδίτσας, το οποίο όπως ακούσατε θα δώσει καθαρό και κυρίως ποιοτικό νερό σε παραπάνω από 55.000 κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Θα ξεφύγουμε με αυτόν τον τρόπο από την ανάγκη να αντλούμε νερό από τον υδροφόρο ορίζοντα, θα εξοικονομούμε ενέργεια καθώς θα αξιοποιούμε την φυσική ροή του νερού και φυσικά θα αναβαθμίσετε και θα αναβαθμίσουμε συνολικά την ποιότητα ζωής σε ολόκληρη την λεκάνη της ανατολικής Καρδίτσας.

Είναι, λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό έργο και θέλω με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ όσους το οραματίστηκαν, τους πρώτους δημιουργούς του Συνδέσμου Ύδρευσης, όσους αγωνίστηκαν διαχρονικά για να το υλοποιήσουν, τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και όσους ξεπέρασαν τις πολλές δυσκολίες που πάντα τα έργα αυτά έχουν, προκειμένου να φτάσουμε στην ευχάριστη στιγμή να τα εγκαινιάζουμε και επίσημα.

Και βέβαια δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθούν και τα αρδευτικά δίκτυα έτσι ώστε το έργο πια, αρκετές δεκαετίες μετά την πλήρωση της λίμνης, να έχει ουσιαστικά πλήρως λειτουργικά ολοκληρωθεί.

Κυρίες και κύριοι, έχω έρθει αρκετές φορές στη Θεσσαλία μετά την πρωτοφανή καταστροφή του «Daniel» και σήμερα ξανά είμαι εδώ καθ’ οδόν για ένα ταξίδι στο εξωτερικό που έχω. Συνάντησα τους κατοίκους και τους εκπροσώπους των Δήμων που βρίσκονται κοντά στη λίμνη Κάρλα, στη νέα λίμνη Κάρλα όπως αυτή δημιουργήθηκε, δυστυχώς, στην έκταση των 180.000 στρεμμάτων μετά την πρωτοφανή πλημμύρα.

Και είχα την ευκαιρία να τους διαβεβαιώσω -διαβεβαιώνω ξεχωριστά κάθε κάτοικο της Θεσσαλίας που επλήγη από αυτή την καταστροφή- ότι η ελληνική κυβέρνηση θα είναι κοντά σας με όλα τα μέσα που διαθέτει προκειμένου η Θεσσαλία να ξαναβρεί το βηματισμό της. Και κάθε νοικοκυριό, κάθε αγρότης, κάθε κτηνοτρόφος να μπορεί να ξαναφτιάξει τη ζωή του καλύτερα από ό,τι ήταν πριν.

Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε καταφέρει να κινητοποιήσουμε σημαντικότατους πόρους σε αυτή την κατεύθυνση, όχι μόνο για τις αγροτικές αποζημιώσεις, που νομίζω ότι αναγνωρίζεται από όλους ότι εκταμιεύθηκαν με πολύ μεγάλη ταχύτητα και σε τιμές καλύτερες από αυτές τις οποίες προσδοκούσαμε, αλλά κυρίως, θέλω να στρέψουμε όλοι μαζί το βλέμμα μας σε αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν από εδώ και στο εξής.

Και θέλω να ζητήσω -δανειζόμενος μια φράση την οποία χρησιμοποίησε ο Δήμαρχος- να βάλουμε το «εμείς» πάνω από το «εγώ». Και τι εννοώ με αυτό: Θα χρειαστεί να κάνουμε τολμηρές παρεμβάσεις για να μπορέσουμε να θωρακίσουμε τη Θεσσαλία από αντίστοιχα φαινόμενα τα οποία ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, ο οποίος εγκρίθηκε ήδη από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα νομοθετηθεί στις αρχές του επόμενου έτους, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

Νομίζω, ήταν ένα πάγιο αίτημα των φορέων της περιοχής να μπορούμε να διαχειριζόμαστε συνολικά τα ύδατα της Θεσσαλίας μέσα από έναν ενιαίο φορέα, με την απόλυτη συνεργασία της Περιφέρειας και χρησιμοποιώντας την καλύτερη δυνατή τεχνογνωσία την οποία έχουμε στη διάθεσή μας.

Ξέρω ότι πολλές φορές τέτοιες πρωτοβουλίες συναντούν ενίοτε τοπικές αντιστάσεις, αλλά θα σας ζητήσω πραγματικά αυτές να τις βάλουμε στην άκρη και να μπορέσουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα.

Η μεγάλη εικόνα είναι ότι πρέπει, επιτέλους, να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά. Να χρησιμοποιήσουμε την καλύτερη δυνατή τεχνογνωσία που έχουμε στη διάθεσή μας, να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε έργα τα οποία είναι πραγματικά απαραίτητα και τα οποία θα μας υποδείξουν οι ειδικοί εντός των χρονοδιαγραμμάτων τα οποία έχουμε συμφωνήσει, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε, επιτέλους, μία ολιστική διαχείριση όλης της λεκάνης απορροής της Θεσσαλίας και να μπορέσουμε στο μέλλον να αποφύγουμε τα χειρότερα.

Έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία με τον νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη. Την ίδια συνεργασία θέλω να έχω και με όλους τους δημοτικούς άρχοντες α’ βαθμού της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας. Και είμαι σίγουρος ότι θα διαμορφώσουμε τις ευρύτερες συναινέσεις έτσι ώστε να καταλήξουμε σε παρεμβάσεις οι οποίες δεν θα είναι απλά απαραίτητες, θα είναι σωτήριες για τη Θεσσαλία. Αλλά θα είναι και παρεμβάσεις που θα μας επιτρέψουν να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις κρίσεις που ενδεχομένως θα έρχονται, με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα απ’ ό,τι το κάναμε μέχρι σήμερα.

Και επειδή το νερό είναι ζωή και εσείς εδώ στη Θεσσαλία το ξέρετε πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, θέλω να γνωρίζετε ότι αυτή η πρωτοβουλία έχει αναχθεί στο δικό μου το επίπεδο και θα σκύψω προσωπικά πάνω στις πολλές προκλήσεις τις οποίες θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε, για να μπορέσουμε μαζί να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο το οποίο θα ορθωθεί στο δρόμο μας.

Δεν θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα από τη μια στιγμή στην άλλη, διότι όπως ειπώθηκε και από τον Δήμαρχο, κληρονομήσαμε παθογένειες πολλών δεκαετιών τις οποίες πρέπει να ξεπεράσουμε.

Έχουμε ένα χρέος όμως στο μέλλον, στις επόμενες γενιές της Θεσσαλίας, να λύσουμε άπαξ και διά παντός αυτό το πρόβλημα. Και να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα το κάνουμε.

Έργο πνοής για την ύδρευση 42 οικισμών

Το έργο θα υδροδοτεί 42 οικισμούς της ανατολικής πλευράς της Π.Ε. Καρδίτσας, στους Δήμους Σοφάδων, Παλαμά και Καρδίτσας, από τη λίμνη του Σμοκόβου. Περιλαμβάνει δίκτυο μεταφοράς και διανομή ς συνολικού μήκους περίπου 190 χιλιομέτρων, με τέσσερα τοπικά αντλιοστάσια ανύψωσης.

Η νέα λιμνοδεξαμενή, το διυλιστήριο και οι υπόλοιπες υποδομές για τον καθαρισμό και την αποθήκευση νερού έχουν δυνατότητα επεξεργασίας 16.875 κυβικών μέτρων νερού ανά ημέρα, παρέχοντας υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό σε περίπου 55.000 κατοίκους και επισκέπτες, ενώ καταργούνται οι σημερινές υδρευτικές γεωτρήσεις στην περιοχή.

Παράλληλα, θα υπάρξουν σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς η εκτιμώμενη μείωση του ενεργειακού κόστους των τοπικών ΔΕΥΑ για την υδροδότηση των εξυπηρετούμενων οικισμών υπολογίζεται σε ποσοστό 60-65%.

Στη Μεταμόρφωση Καρδίτσας

Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφτηκε τον οικισμό της Μεταμόρφωσης, στην περιοχή της Καρδίτσας, ο οποίος επλήγη ιδιαίτερα από την κακοκαιρία «Daniel».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με κατοίκους και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι του έθεσαν τα κύρια ζητήματα που αντιμετωπίζουν, και συζήτησε μαζί τους το θέμα της μετεγκατάστασης του οικισμού της Μεταμόρφωσης σε νέα, πρότυπη κοινότητα, που θα κατασκευαστεί σε υψηλότερο σημείο, ύστερα από απόφαση που έλαβαν και οι ίδιοι οι κάτοικοι.

Στη συζήτηση, που έγινε σε πολύ εποικοδομητικό κλίμα, εξετάστηκαν επίσης τα ευρύτερα προβλήματα που προκλήθηκαν από την πλημμύρα και το χρονοδιάγραμμα της αποκατάστασης.

Μετά τη συνάντηση ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Στα πλαίσια της περιοδείας μου στη Θεσσαλία, θεώρησα υποχρέωσή μου να βρεθώ σήμερα στην τραυματισμένη Μεταμόρφωση και να συζητήσω με τους κατοίκους το μέλλον του χωριού τους. Και τους μετέφερα τη βούληση της κυβέρνησης, εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν και φαίνεται να το έχουν αποφασίσει με δημοκρατικές διαδικασίες, να δεσμευθούμε να φτιάξουμε μία καινούρια Μεταμόρφωση σε μία έκταση η οποία έχει ήδη εντοπιστεί και άμεσα θα μελετηθεί η καταλληλότητά της.

Πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση και να δώσουμε, επιτέλους, μια οριστική λύση μετεγκατάστασης ενός χωριού που δεν πλημμυρίζει -όπως γνωρίζετε- για πρώτη φορά και θα βρίσκεται μονίμως στο «μάτι του κυκλώνα» μιας κλιματικής κρίσης, η οποία ενδεχομένως να γίνεται ολοένα και χειρότερη.

Έδωσα επίσης τη διαβεβαίωση στους κατοίκους του χωριού ότι ουδεμία επιθυμία ή διάθεση έχει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην απαλλοτρίωση των περιουσιών τους, ταυτόχρονα όμως εξήγησα ότι τα σπίτια αυτά τα οποία μπορούν ενδεχομένως να χρησιμοποιούνται το καλοκαίρι, προφανώς δεν μπορούν να τύχουν της ίδιας φροντίδας και της ίδιας προστασίας που θα τύχει η νέα Μεταμόρφωση, ένας οικισμός δηλαδή ο οποίος θα κατοικείται όλο το χρόνο.

Θέλω να ελπίζω ότι και οι κάτοικοι του Βλοχού θα πάρουν κι αυτοί μία αντίστοιχη απόφαση, διότι -θέλω να το τονίσω- δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα ως κυβέρνηση αν δεν εξασφαλιστεί η ομόθυμη επιθυμία των κατοίκων να προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση.

Για τα υπόλοιπα ζητήματα, που αφορούν τις σημαντικές παρεμβάσεις που κάνουμε στη Θεσσαλία, θέλω να επαναλάβω ότι έχει εγκριθεί ήδη από το Υπουργικό Συμβούλιο η δημιουργία του Φορέα Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας και θα προχωρήσουμε άμεσα στη νομοθέτησή του στις αρχές του επόμενου χρόνου.

Ενώ, ταυτόχρονα, εξακολουθούμε να προχωράμε με μεγάλη ταχύτητα στην καταβολή όλων των σχετικών αποζημιώσεων. Ξέρω ότι υπάρχουν και καθυστερήσεις, ξέρω ότι υπάρχουν και παράπονα, αλλά θέλω να αντιληφθούν όλοι ότι είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία.

Και να διαβεβαιώσω επίσης και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας ότι θα εξακολουθούμε να τους στηρίζουμε. Ήδη γνωρίζουν ότι έχουν καταβληθεί οι πρώτες αποζημιώσεις με μεγάλη ταχύτητα και σε τιμές οι οποίες πιστεύω ότι ξεπέρασαν και τις προσδοκίες πολλών.

Θα εξακολουθούμε να είμαστε κοντά στη Θεσσαλία, θα δουλέψουμε με τις νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές σε αγαστή συνεργασία, ώστε ο τόπος όχι απλά να ορθοποδήσει, αλλά να ξαναφτιάξουμε και τις υποδομές που καταστράφηκαν και να τις φτιάξουμε καλύτερες.

Όπως πολύ καλύτερη και πολύ πιο σύγχρονη θα είναι η νέα Μεταμόρφωση, και με τη στήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, που θα αναλάβει την ευγενική χορηγία της κατασκευής των σπιτιών. Όπως και η νέα Μεταμόρφωση, λοιπόν, θα είναι καλύτερη από την παλιά, το ίδιο θα ισχύσει και για ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.