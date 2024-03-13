«Φωτιά» στο τρίγωνο Πειραιώς, Κουμουνδούρου, Χαριλάου Τρικούπη

Του Αντώνη Αντζολέτου

O Κυριάκος Μητσοτάκης καταφέρεται στον ΣΚΑΪ κατά του Στέφανου Κασσελάκη για το θέμα των εταιριών του και τις διευκρινίσεις που δεν έχει δώσει, ενώ από την κριτική του πρωθυπουργού δεν βγαίνει ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη στάση του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απαντά πως έχει αποχωρήσει από τα αστακοκάραβα από πέρυσι τον Μάρτιο με τον επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη να κατηγορεί τον πρωθυπουργό για συγκάλυψη στο δυστύχημα των Τεμπών. Η χθεσινή ημέρα έκλεισε με τον Στέφανο Κασσελάκη να «φωτογραφίζει» το ΠΑΣΟΚ ως δήθεν προοδευτική δύναμη και το πολιτικό σκηνικό ενόψει των ευρωεκλογών να παίρνει φωτιά.

Τα επεισόδια που θα γραφτούν το επόμενο διάστημα θα είναι πολλά μεταξύ Πειραιώς, Κουμουνδούρου και Χαριλάου Τρικούπη. Οι στοχεύσεις διαφορετικές, όμως όλα δείχνουν πως το κλίμα θα πολωθεί σαν να στήνονταν σε 89 ημέρες από σήμερα εθνικές κάλπες. Αυτό ενδεχομένως να προκαλέσει αυξημένη συμμετοχή, καθώς οι συσπειρώσεις των κομμάτων μπορεί να ανέβουν σημαντικά. Για το θέμα των εταιριών του κ.Κασσελάκη η δικαιοσύνη δεν έχει αποφανθεί, ωστόσο ασφαλείς πληροφορίες μιλούν για αρκετά άμεσες εξελίξεις. Από την Κουμουνδούρου δεν λένε κάτι παραπάνω, όμως η σιγουριά με την οποία τοποθετούνται στελέχη που γνωρίζουν καλά τις εξελίξεις στο κόμμα δείχνει πως είναι πολύ πιθανό ο Στέφανος Κασσελάκης να έχει ήδη προχωρήσει ή να έχει ξεκινήσει να κάνει κινήσεις σε σχέση με τις μετοχές που διαθέτει σε εταιρίες του εξωτερικού. Από την πλευρά της πλειοψηφίας υπάρχουν στελέχη που πιστεύουν πως η συγκεκριμένη υπόθεση ενδεχομένως να έχει «ουρές» τονίζοντας πως θα μπορούσε ο Στέφανος Κασσελάκης να υποβάλλει άμεσα το πόθεν έσχες του.

Ο χειρότερος φόβος αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία είναι εφησυχαστεί εξαιτίας των χαμηλών ποσοστών που εμφανίζει απέναντί της η αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει μια μικρή ανοδική τάση που σε κάποιες δημοσκοπήσεις τον φέρνουν και πάλι στη δεύτερη θέση με το ΠΑΣΟΚ να δείχνει να «πελαγοδρομεί» και να ψάχνει τα βήματά του μετά τα νομοσχέδια για τα ομόφυλα ζευγάρια και τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Βαρόμετρο για τον ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελέσει το ποσοστό που θα πάρει η Νέα Αριστερά, που εμφανίζει ανοδικές τάσεις το τελευταίο διάστημα και για το ΠΑΣΟΚ οι «Δημοκράτες» του Ανδρέα Λοβέρδου.

Ο κίνδυνος για τις τρεις πρώτες δυνάμεις να «καούν στο ζέσταμα» είναι εμφανής. Έχουν αναλώσει πολλές δυνάμεις το καλοκαίρι που πέρασε και χωρίς να κάνουν διάλειμμα μπήκαν αμέσως σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο ενόψει της 9ης Ιουνίου που διακυβεύονται πολλά. Το πιο βασικό είναι η πρωτοκαθεδρία στο χώρο του κέντρου που κατέχει έως τώρα η Νέα Δημοκρατία. Οι λίστες των ευρωψηφοδελτίων που θα καταρτίσουν τα κόμματα μέχρι τα μέσα Απριλίου θα αποτελέσουν έναν βασικό παράγοντα για την προσέλκυση ή μη των ψηφοφόρων.

