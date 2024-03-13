Θανάσης Γλαβίνας: «Οι ασθενείς στα νοσοκομεία δεν είναι ντεκόρ φωτογραφίας. Δεν υπάρχουν όρια στην αμετροέπεια του κ. Γεωργιάδη»

«Δεν υπάρχουν όρια στην αμετροέπεια του κ. Γεωργιάδη», σχολίασε σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τυπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Θανάσης Γλαβίνας για τη παρουσία του υπουργού Υγείας στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης όπου έγιναν τα πρώτα απογευματινά χειρουργεία.

«Οι ασθενείς στα νοσοκομεία δεν είναι ντεκόρ φωτογραφίας, αλλά άνθρωποι που υποφέρουν και έχουν ανάγκη περίθαλψης σε ένα υπό κατάρρευση ΕΣΥ, όπου κάθε μήνα εκατοντάδες εργαζόμενοι αποχωρούν ενώ οι λίστες αναμονής δεν έχουν τέλος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.