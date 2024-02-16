Ως ιστορική στιγμή για μια χριστιανική ορθόδοξη χώρα χαρακτηρίζεται από τον βρετανικό τύπο η ψήφιση του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Υπενθυμίζεται ότι ο σχετικός νόμος στο Ηνωμένο Βασίλειο ψηφίστηκε επί πρωθυπουργίας του Ντέιβιντ Κάμερον, τον Ιούλιο του 2013 και είναι σε ισχύ για πάνω από μια δεκαετία.

Έτσι ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας και νυν υπουργός Εξωτερικών με μήνυμά του στο Χ επαινεί την χθεσινή απόφαση του ελληνικού κοινοβουλίου. «Χαιρετίζω θερμά την απόφαση της Ελλάδας να επιτρέψει τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών και να αναγνωρίσει τις ομόφυλες οικογένειες» γράφει χαρακτηριστικά, τονίζοντας παράλληλα πως «έχοντας υπερήφανα υποστηρίξει τους γάμους ομοφυλόφιλων στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου χιλιάδες ζευγάρια μπορούν να ανταλλάσσουν όρκους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναγνωρίζω ότι αυτό είναι φανταστικό νέο για τους ανθρώπους στην Ελλάδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

