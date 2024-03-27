ΝΔ: Να τεθεί εκτός ευρωψηφοδελτίου ο κ. Φαραντούρης μετά τη δήλωση «ευχής έργον να ρίξει την κυβέρνηση η Ευρωπαία εισαγγελέας»

Την έντονη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε η δήλωση του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Φαραντούρη, ότι «θα ήταν ευχής έργον να ρίξει την κυβέρνηση η Ευρωπαία εισαγγελέας».

Ο κ. Φαραντούρης σε τηλεοπτική του συνέντευξη το βράδυ της Τρίτης και αφού ανέφερε ότι «η Ευρωπαία εισαγγελέας έριξε την κυβέρνηση στη Ρουμανία», συμπλήρωσε ότι «θα ήταν ευχής έργον να κάνει το ίδιο και στην Ελλάδα». Όταν ο δημοσιογράφος Τάκης Χατζής ζήτησε διευκρινίσεις για τη δήλωση αυτή, ο κ. Φαραντούρης επέμεινε λέγοντας «εάν αποκρύπτει σκάνδαλα ναι, εάν δεν θέλει (σ.σ. η κυβέρνηση) να διαλευκάνει υποθέσεις».

«Επιβεβαιώνει ότι η περιφρόνηση των θεσμών και η υπονόμευση της Δημοκρατίας είναι συνυφασμένες με τον ΣΥΡΙΖΑ και υπό τη νέα του ηγεσία» σχολίασε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός, ο οποίος πρόσθεσε πως «μετά από αυτές τις αδιανόητες δηλώσεις, θεωρούμε αυτονόητο ότι ο κ. Φαραντούρης δεν θα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής».



