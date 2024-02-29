Φάμελλος: Χρέος όλων μας να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα των Τεμπών

Για έγκλημα με ξεκάθαρες ποινικές ευθύνες έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, για το δυστύχημα στα Τέμπη ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ένα χρόνο περιορίζει την έρευνα, και την αλήθεια.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, σήμερα είναι μία θλιβερή μαύρη επέτειος. Συμπληρώνεται ένας χρόνος από το έγκλημα των Τεμπών, που στοίχισε τη ζωή σε πενήντα επτά ανθρώπους.

Δεν ξεχνάμε τον μόνο επιζώντα του πρώτου βαγονιού που δίνει ακόμα μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, όπως και δεν ξεχνάμε τους τραυματίες που παλεύουν για να ξεπεράσουν τα τραύματα, να επουλώσουν τα τραύματα και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Είναι ένα έγκλημα το οποίο μας συγκλόνισε όλους. Η ζωή μας δεν είναι ίδια μετά από εκείνη τη νύχτα πριν από ένα χρόνο.

Είναι ένα έγκλημα όμως για το οποίο υπάρχουν ξεκάθαρες πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Ένα έγκλημα για το οποίο η κοινωνία μας ζητά δικαιοσύνη. Ένα έγκλημα για το οποίο η κοινοβουλευτική μας ομάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ζητά δικαιοσύνη και αυτή δεν έχει αποδοθεί.

Οφείλουμε να σας πούμε ότι δεν ξεχνάμε. Ακόμα και το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου αναφέρεται στο ότι η εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση αυτής της τραγωδίας στερείται πολιτικής αμεροληψίας. Απορώ πώς το αντέχετε! Είναι απρόθυμη να καλέσει βασικούς μάρτυρες για κατάθεση. Ένα χρόνο μετά από αυτό το έγκλημα η Κυβέρνηση επιμένει να περιορίζει την έρευνα, να περιορίζει την αλήθεια.

Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν δικαίωση. Σήμερα ήταν εδώ έξω ένα πανό από τη μεριά των συγγενών. Έχουν στο πλευρό τους το σύνολο της κοινωνίας. Το ψήφισμα το οποίο διακινείται με υπογραφές έχει φτάσει τις 900.000, ένα απίστευτο νούμερο που ζητάει αλλαγή του νόμου περί ευθύνης Υπουργών. Οι οικογένειες των θυμάτων καταγγέλλουν μια σειρά από παραλείψεις όσον αφορά τη συγκάλυψη του εγκλήματος.​

Είναι ξεκάθαρο δυστυχώς ότι η Κυβέρνηση έχει επιλέξει να συγκαλύψει τις ευθύνες, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν στα πολιτικά πρόσωπα. Έτσι παράλληλα με την προσβολή της μνήμης των θυμάτων, έχουμε και μια άλλη προσβολή: του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης. Επιχειρείτε να καλύψετε το έγκλημα. Επιχειρείτε να αμνηστεύσετε τους υπεύθυνους.

Στο πολιτικό επίπεδο απορρίψατε το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση των ευθυνών της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Απορρίψατε έτσι το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής για τη σύμβαση 717. Απορρίψατε το αίτημα των κομμάτων της Αντιπολίτευσης για διαβίβαση της κατάθεσης του κ. Καραμανλή στην εισαγγελία με το ερώτημα της ψευδορκίας. Απορρίψατε κρίσιμους μάρτυρες που μπορούσαν να καταθέσουν και τους χρειαζόμασταν ως ελληνική κοινωνία. Δεν έχετε αποδείξει όμως για ποιο λόγο δεν κλήθηκαν. Δεν θέλετε να ακουστεί η αλήθεια.

Για ποιο λόγο να μην καταθέσουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, ο κ. Σπηλιόπουλος ο οποίος είχε στείλει και επιστολή με την παραίτησή του στον κ. Μητσοτάκη; Για ποιο λόγο να μην καταθέσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ο κ. Τσαλίδης, που επίσης παραιτήθηκε με επιστολή του 2021, μιλώντας για ένα ορατό πλέον κίνδυνο να υπάρξει ένα μείζον συμβάν μέγιστης σοβαρότητας;

Για ποιο λόγο δεν κλήθηκε ο κ. Κατσιούλης, ο Πρόεδρος της επιτροπής που είχε παραιτηθεί βάζοντας ζητήματα της επιτροπής για την τηλεδιοίκηση. Έλεγε ότι λειτουργούσε ο σιδηρόδρομος χωρίς σηματοδοτήσεις. Για ποιο λόγο δεν κλήθηκε ο Πρόεδρος των Μηχανοδηγών, ο κ. Γενιδούνιας, οι πραγματογνώμονες των οικογενειών και της πολιτείας; Για ποιο λόγο δεν κλήθηκε επίσης ο επικεφαλής του Συντονιστικού Πολιτικής Προστασίας, ο συνάδελφός σας Υπουργός, ο κ. Τριαντόπουλος ο οποίος είχε τελικά απ’ ότι φαίνεται την ευθύνη για το μπάζωμα και την απώλεια πειστηρίων τα οποία υπήρχαν στην περιοχή του εγκλήματος. Κρύφτηκαν πειστήρια του εγκλήματος. Το αντέχει αυτό η ελληνική κοινωνία;

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι ξεκάθαρη πλέον η μεθοδική και συστηματική απόπειρα συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών από την Κυβέρνηση. Εμείς όμως έχουμε ευθύνη να ακολουθήσουμε το δρόμο της δικαιοσύνης και της αλήθειας. Είναι υποχρέωση όλων μας να σταθούμε δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων, δίπλα στους τραυματίες, να ενώσουμε τη φωνή μας μαζί τους, να παλέψουμε να μην μείνει τίποτα αναπάντητο και να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται.

Γιατί η δικαιοσύνη αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος και τους θεσμούς του. Και τώρα αμφισβητείτε την αξιοπιστία της πολιτείας ακόμα από μία πλευρά καινούργια. Βάζετε νάρκη στα θεμέλια της δημοκρατίας. Οδηγείτε τους πολίτες να αμφισβητούν ότι υπάρχει δικαιοσύνη, κράτος δικαίου και Κυβέρνηση που σέβεται τους κανόνες και της Ευρώπης και της χώρας μας. Και όπως διαπιστώνει και το ψήφισμα «καταπέλτης» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχουν πλέον πολύ σοβαρές απειλές κατά της δημοκρατίας, κατά του κράτους δικαίου και κατά των δικαιωμάτων στη χώρα μας.

Αυτή την περίοδο εσείς επιλέξατε ταυτόχρονα, χωρίς καμία συστολή, να εισάγετε στην Βουλή ένα ακραία αντισυνταγματικό νομοσχέδιο με την παραβίαση του άρθρου 16 του Συντάγματος, ένα νομοσχέδιο για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και αν και θα το συζητήσουμε αρκετά τις επόμενες μέρες, οφείλω να πω ότι χτες ο χαρακτηρισμός του κυρίου Υπουργού ότι το Σύνταγμα δεν είναι τοτέμ, είναι ένας χαρακτηρισμός που προσβάλλει το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου στη χώρα. Γιατί σε αυτό το Σύνταγμα έχουμε πρώτα απ’ όλα ορκιστεί εμείς και γι’ αυτό το Σύνταγμα είμαστε εδώ. Γι’ αυτό είμαστε εδώ στην ελληνική Βουλή!

Με αυτό που είπε χθες ο κ. Πιερρακάκης, που το παίζει και δήθεν εκσυγχρονιστής, προσβάλλει την Βουλή, προσβάλλει τη δημοκρατία. Γιατί το Σύνταγμα είναι η ουσία της δημοκρατίας μας. Οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι ξεκάθαρα αντισυνταγματικές και αν τυχόν ψηφιστεί το νομοσχέδιο -που εμείς λέμε να μην ψηφιστεί- θα οδηγήσουν σε πολλές προσφυγές στη δικαιοσύνη.

Και γνωρίζετε βέβαια ότι ακόμα κι αν κάποιοι κολλητοί σας σε κολλέγια τρυπώσουν στα παραθυράκια, ο νόμος αυτός θα πέσει στο Συμβούλιο Επικρατείας και θα δημιουργήσετε κι άλλα προβλήματα στην ανώτατη εκπαίδευση. Γι’ αυτό τον λόγο σας έχουμε ζητήσει να σταματήσει αυτή τη συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και για έναν ακόμα λόγο, ότι βάζει το κριτήριο της οικονομικής δυνατότητας στο εάν ένα παιδί θα σπουδάσει.

Είστε μία Κυβέρνηση αδικίας. Αυτή την αδικία βλέπουν στο πρόσωπό σας όλοι και όλες που ήταν σήμερα στους δρόμους: οι φοιτητές, οι μαθητές, η εκπαιδευτική κοινότητα, οι αγρότες στα μπλόκα, οι εργαζόμενοι που απεργούν σήμερα και ζητούν απλά πράγματα: Δικαιοσύνη στη δουλειά, στο δικαίωμα της εργασίας, συλλογικές συμβάσεις, μέτρα για τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια, όπου μόνο τα καρτέλ κερδοσκοπούν. Γιατί δεν υπηρετείτε την εθνική οικονομία, την οικονομία των καρτέλ υπηρετείτε. Και δικαιοσύνη σημαίνει να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει δημοκρατία, να στηρίζονται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, να κατοχυρωθεί η δημόσια δωρεάν παιδεία, να στηριχθεί το αγροτικό εισόδημα, να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη. Αυτά είναι τα συνθήματα σήμερα των κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα. Εσείς προφανώς δεν τα ακούτε, γιατί έχετε άλλες αρχές να υπηρετήσετε.

Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο σε μια ημέρα που και εγώ εκτιμώ ότι δεν θα έπρεπε να μπαίνει ένα τέτοιο νομοσχέδιο στην ολομέλεια -είναι μια μαύρη επέτειος και θα έπρεπε να συζητήσουμε για κάτι διαφορετικό- μας φέρνετε ένα νομοσχέδιο κολάζ, ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει τουλάχιστον δέκα μεγάλα κεφάλαια. Να σας τα περιγράψω λίγο; Γιατί αυτή είναι η αριστεία τελικά.

Δεν είναι εδώ ο κ. Χατζηδάκης και του ευχόμαστε περαστικά. Αλλά αυτός δεν ήταν ο ρήτορας για την αριστεία μαζί με τον κ. Μητσοτάκη; Ποια είναι η αριστεία; Μας φέρνετε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έχει ρυθμίσεις για τον αιγιαλό, ρυθμίσεις για τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου, ρυθμίσεις για το επίδομα γέννησης, το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», ρυθμίσεις για τον προϋπολογισμό των ΚΔΑΠ, για την αποζημίωση εφημεριών του ΕΣΥ, για την αναστολή πλειστηριασμών για τους πυρόπληκτους, για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, για την απαλλαγή ΦΠΑ για τις δωρεές του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για τη διασύνδεση των POS, για την ενεργειακή επάρκεια στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα της Κρήτης, για τον ΟΑΣΘ, για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και μερικές ακόμα τροπολογίες για τη στάθμευση!

Αυτή είναι η αριστεία τους, για να ξέρετε ακριβώς για ποια μιλάμε! Μέχρι και για αποσπάσεις στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος έχουμε ρυθμίσεις.

Οφείλω όμως να ξεκινήσω από τις ρυθμίσεις για τον αιγιαλό, γιατί είναι μεγάλο ζήτημα. Πρώτο θέμα: Τελικά απ’ ότι φαίνεται το κίνημα της πετσέτας έπαιξε ρόλο. Ήρθατε σήμερα εδώ για να διασκεδάσετε τις εντυπώσεις τις οποίες ορθά χρεωθήκατε πέρυσι. Έρχεστε, δηλαδή, επικοινωνιακά να το καλύψετε. Τι έλεγε το κίνημα της πετσέτας; Ότι μετά από μια τετραετία κυβέρνησης Μητσοτάκη, οι πολίτες δεν βρίσκουν χώρο στις παραλίες για να βάλουν την πετσέτα τους. Ποιος ήταν υπεύθυνος γι’ αυτό; Ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Χατζηδάκης και οι υπόλοιποι Υπουργοί.

Ας μην κρύψουμε λοιπόν ότι με αιτιολογία την πανδημία αφήσατε τα πάντα ανεξέλεγκτα. Δηλαδή λόγω της πανδημίας διευρύνατε το χώρο κατάληψης των παραλιών. Λόγω της πανδημίας -μην ξεχνάτε- διευρύνατε και το χώρο κατάληψης των τραπεζοκαθισμάτων στον δημόσιο χώρο γενικότερα και παραβιάσατε αρμοδιότητες των Δήμων. Μην το ξεχνάμε, γιατί τώρα έρχεστε να ρίξετε τα βάρη στους Δήμους.

Ταυτόχρονα τι άλλο έκανε η άριστη Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας; Με εισήγηση του κ. Κατσαφάδου τότε πέρασε και μια τροπολογία για την αναστολή των κατεδαφίσεων. Δηλαδή με τη δικαιολογία της πανδημίας, να μην κατεδαφιστούν τελεσίδικα κριθέντα κατεδαφιστέα στον αιγιαλό, στην κοίτη ρεμάτων ακόμα και μέσα σε ποτάμια. Αυτή είναι η Κυβέρνηση που τώρα μας το παίζουν υπερασπιστές τάχατες των παραλιών. Τελείωσε η πανδημία, αλλά το κλείσιμο του ματιού σε διάφορα οικονομικά συμφέροντα παρέμεινε. Και τώρα έρχεστε αριστοτεχνικά και υποκριτικά και πετάτε την ευθύνη στην Αυτοδιοίκηση. Ενώ εσείς παραβιάσατε τα δικαιώματα των δήμων, τώρα ρίχνετε την ευθύνη στους δήμους. Για ποιο λόγο; Για να τους πάρετε αρμοδιότητες. Γιατί πάντα κάποιος άλλος πρέπει να φταίει και πότε ο κ. Μητσοτάκης.

Πολύ ωραίο αυτό το επιχείρημα, αλλά πλέον το παραμύθι δεν πιάνει. Έχουν καταλάβει όλοι ποιος φταίει.

Τους πετάτε, λοιπόν, έξω από τη διαχείριση. Με ποια αιτιολογία; Ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Προφανώς, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας είστε. Για πείτε μου, σας παρακαλώ, πόσες προσλήψεις έχετε εγκρίνει στην αυτοδιοίκηση, για να μπορεί να ανταπεξέλθει; Πόσους πόρους έχετε δώσει στην αυτοδιοίκηση, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν; Αντιθέτως, τους χρεώσατε και με το ενεργειακό κόστος της ρήτρας αναπροσαρμογής και τώρα θέλετε να τους πάρετε και περιουσιακά στοιχεία, όπως είναι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης και τα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης. Αυτό κάνετε παντού.

Οφείλουμε συζητήσουμε για ένα σοβαρό θέμα, όπως ο αιγιαλός και η διαχείρισή του σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιοπου ορίζεται από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης. Έ, αφού είστε άριστοι, γιατί δεν τη φέρνετε να τη συζητήσουμε; Εμείς κριθήκαμε ως Κυβέρνηση. Πείτε μας εσείς γιατί δεν τη φέρνετε, αφού είστε άριστοι;.

Αντί, λοιπόν, να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση -, η κυβέρνηση έρχεται και λέει: Να διαχειριστούμε για λίγο τις εισπράξεις; Γιατί αυτό ουσιαστικά αφορά το σχέδιο νόμου. Κάποιοι να βγάζουν πολλά και να βγάζει και το Δημόσιο κάποια, επίσης. Δεν φέρνετε, λοιπόν, καμία ρύθμιση για την κλιματική κρίση, για τη θαλάσσια χωροταξία, για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, για το παράκτιο οικοσύστημα, για τη Σύμβαση της Βαρκελώνης, και μας φέρνετε ένα περιορισμένης οπτικής νομοσχέδιο για κάποια οικονομικά συμφέροντα.

Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η Νέα Δημοκρατία και σε αυτό το νομοσχέδιο αποδεικνύει ότι δεν σέβεται την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ταυτόχρονα, δεν σέβεται και την τοπική αυτοδιοίκηση. Φέρνει διατάξεις που δεν μπορεί να χαρακτηρίζουν μία σύγχρονη χώρα ιδίως όταν ένα μεγάλο τμήμα του ΑΕΠ προέρχεται από τον τουρισμό. Φέρνει διατάξεις που «θυσιάζουν» την ανάγκη εκσυγχρονισμού του πλαισίου διαχείρισης των παράκτιων οικοσυστημάτων, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, που συνδέεται και με την κλιματική κρίση και δεν διασφαλίζει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους, παρά μόνο για την αξιοποίησή τους για κάποια οικονομικά οφέλη. Για την κλιματική κρίση ούτε λόγος. Για τα υπόλοιπα περιβαλλοντικά θέματα, επίσης. Για το ότι αυτή η παράκτια ζώνη είναι «ασπίδα» και για την κοινωνία μας και την οικονομία, επίσης.

Τι λέει για όλα αυτά ο κ. Θεοχάρης; Τον άκουσα και προηγουμένως. «Αυτό είναι ευθύνη άλλου Υπουργείου». Δηλαδή, έρχεται εδώ ο Υπουργός να εισηγηθεί νομοσχέδιο και παραδέχεται ότι είναι ελλιπές, γιατί δεν συνεργάζονται τα Υπουργεία. Αυτό έκανε ο κ. Θεοχάρης, παραδέχθηκε ότι είναι ελλιπές το νομοσχέδιό τους, γιατί δεν μιλάει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Είπε πριν από λίγο: Μην μας κάνετε κριτική, είναι δουλειά άλλου Υπουργείου. Δηλαδή, δε μετέχουν στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο.

Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πάνε στο Υπουργικό Συμβούλιο, για να βγάλουν φωτογραφίες και να κάνει δηλώσεις στις κάμερες ο κ. Μητσοτάκης, όχι για να συζητήσουν σοβαρά ζητήματα. Μέχρι εκεί έχει φτάσει η αριστεία τους. Τελικά, η τοπική αυτοδιοίκηση, το περιβάλλον, η οικονομία, τιμωρούνται και σε αυτό το νομοσχέδιο.

Να ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν, κάτι. Το νομοσχέδιο δεν λύνει κανένα σοβαρό πρόβλημα από αυτά που πράγματι υπάρχουν, ακόμα και στην οριοθέτηση των χρήσεων γης στην παράκτια περιοχή, όπου υπάρχει ζήτημα και πρέπει να το επιλύσουμε.

Η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύει ότι δεν την ενδιαφέρει το ζήτημα αυτό. Δεν την ενδιαφέρει το ζήτημα της οργάνωσης χρήσεων. Αφαιρεί, λοιπόν, αρμοδιότητες από διάφορους. Για ποιον λόγο το κάνει, όπως με την αυτοδιοίκηση; Γιατί δεν θέλει ισχυρή πολιτεία. Παρότι υπήρχε νομοθεσία σε έναν βαθμό για τα ζητήματα αυτά, επικαλείται ένα έλλειμμα η Νέα Δημοκρατία, το οποίο δημιούργησε η ίδια. Δηλαδή, ποτέ στελεχώθηκαν τελευταία φορά οι ελεγκτές περιβάλλοντος; Όταν επί ΣΥΡΙΖΑ κάναμε μετατάξεις, που είχαμε και περιορισμό προσλήψεων. Ποτέ στελεχώθηκαν τα παρατηρητήρια δόμησης; Ξέρετε ότι εμείς αφήσαμε για τα θέματα της αυθαίρετης δόμησης εγκεκριμένες θέσεις εργασίας και μάλιστα, μηχανικών, για τα παρατηρητήρια δόμησης, που είναι ο έλεγχος των αυθαιρέτων και δεν έγιναν ποτέ τις προσλήψεις; Αφαίρεσαν δυναμικό από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του περιβάλλοντος, των αυθαιρέτων και άρα και των παραλίων σε έναν βαθμό, γιατί έχουμε πολλά αυθαίρετα και στην περιοχή του αιγιαλού. Δεν προχώρησαν καθόλου τη στελέχωση και έρχονται τώρα να κάνουν κάποια ρύθμιση.

Να αναφερθώ λιγάκι στα στοιχεία της ρύθμισης που στηρίζονται και συνδέονται με τη στελέχωση της πολιτείας. Έχουν κάποιες ρυθμίσεις μέσα αλλά πολύ άτακτες κυριολεκτικά. Είναι αυτό που λέμε «λίθοι, πλίνθοι κέραμοι ατάκτως ερριμμένα». Λένε, ας πούμε, ότι θα υπάρχει ένα σύστημα καταγγελιών. Και εγώ ρωτώ: Ποιος θα πάρει την καταγγελία; Δηλαδή, θα κάνει ο πολίτης καταγγελία, αλλά δεν υπάρχει κανείς να τη διαχειριστεί, γιατί οι επιθεωρητές και οι ελεγκτές δεν υπάρχουν. Θα μας πουν μετά «να βάλουμε ιδιώτες ελεγκτές, είναι σίγουρο, για να γίνονται καλύτερα τα κομπρεμί. Είναι σίγουρο αυτό.

Μόνο που αυτό δεν ωφελεί την κοινωνία. Μιλάμε για μία διαχείριση που ωφελεί λίγους, τακτοποιούνται οι κολλητοί και έτσι ανανεώνεται και συντηρείται αυτό το σύστημα εξουσίας. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό δεν κάνει καλό, όμως, ούτε στην οικονομία ούτε στην κοινωνία.

Λένε, επίσης «θα βγάλουμε υπουργικές αποφάσεις». Πότε; Δεν υπάρχει δέσμευση. Άρα έχουμε ένα πρόχειρο νομοσχέδιο και γι’ αυτό επικίνδυνο, του οποίου το πρόβλημα συνδέεται και με το ότι δεν υπάρχει στελέχωση στους συγκεκριμένους φορείς.

Πρώτο θέμα, το οποίο εγώ θέλω να θίξω: Συνδέεται αυτό το νομοσχέδιο -για να πάμε στα μεγάλα ζητήματα- με τη ρύθμιση του χώρου εκτός σχεδίου -για να είμαι συγκεκριμένος-, με όλη τη δόμηση και τις οικονομικές δραστηριότητες εκτός σχεδίου; Σαφέστατα.

Τι λέει, όμως, η Κυβέρνηση; Προσέξτε, ο εισηγητής Υπουργός ήταν ο εισηγητής της μεγάλης πρωτοβουλίας του ν. 4759/2020 για τον περιορισμό έως κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης. Τώρα πού βρισκόμαστε; Το επόμενο νομοσχέδιο θα είναι για να άρει αυτή τη ρύθμιση. Για να καταλάβετε την αριστεία, τέσσερα χρόνια περάσαν με μια «καραμέλα» ότι παίρνουν και κάνουν μεταρρυθμιστικές τομές και τώρα ο ίδιος Υπουργός, αν ήταν εδώ, θα έπρεπε να απολογηθεί για ποιον λόγο δεν έχουν προχωρήσει όλα αυτά

Από την άλλη μεριά, έρχονται οι φορείς στη διαβούλευση και μας είπαν στην ακρόαση ότι υπάρχει πολυνομία. Ότι, δηλαδή, καταργούνται, μάλλον αλλάζουν ρυθμίσεις που δεν καταργούνται, άρα έχουμε ταυτόχρονα πολλές ρυθμίσεις σε ισχύ και ότι το νομοσχέδιο αυτό θα έχει πολλά προβλήματα την επόμενη μέρα. Θα έρθουν πάλι για τροποποιήσεις. Εμείς το λέμε από τώρα,.βάζουμε και στοίχημα, θα φέρουν πάλι ρυθμίσεις για να τα αλλάξουν.

Τελικά, ποια είναι η ουσία που στοχεύει ο Υπουργός και γενικά ο κ. Μητσοτάκης; Να υπάρξει «προσωρινή» επικοινωνία, δηλαδή να πουλήσει λίγο προς τα έξω ότι κάτι κάνει για τις παραλίες, για να απαντήσει στο «Κίνημα της πετσέτας» και να μην έχουν υπάρξει καθόλου ρυθμίσεις ούτε για το περιβάλλον, ούτε για τις παραλίες, ούτε για τις οικονομικές δραστηριότητες.

Ορθώς κατηγορούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, τις οποίες μάλιστα κατήγγειλε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ότι εδώ καταργούνται ακόμα και οι ρυθμίσεις για τα τριάντα μέτρα που είναι η ζώνη προστασίας στον αιγιαλό. Πράγματι, έτσι είναι. Και ξέρετε, όποτε θέλουν, μιλούν θετικά για τις οργανώσεις, όποτε όμως τους κάνουν κριτική, τις καταγγέλλουν και «πετάνε το μπαλάκι» στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ακούσαμε, όμως, τον κ. Χατζηδάκη -πρέπει να το απαντήσουμε αυτό- στις επιτροπές να λέει ότι «δεν μπορούμε να περιμένουμε τις ρυθμίσεις των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών για τις περιοχές Natura 2000, που έχουμε πάρα πολλές παραλίες μας ενταγμένες σε καθεστώς προστασίας». Μάλιστα. Εδώ, λοιπόν, όμως πρέπει να μιλήσουμε ξεκάθαρα και εγώ θα καταθέσω τρία έγγραφα. Δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε.

Δεν μπορεί η Κυβέρνηση να περιμένει τις ρυθμίσεις των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών, για τις περιοχές Natura 2000. Καταθέτω, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, Πρακτικά της Βουλής, 31 Ιουλίου 2020. Εδώ, λοιπόν, ο τότε Υφυπουργός του κ. Χατζηδάκη έλεγε ότι οι πρώτες μελέτες θα τελειώσουν το πρώτο εξάμηνο του 2021 και οι υπόλοιπες το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Αυτές δεν μπορείτε να περιμένετε να τελειώσουν; Που ο κ. Οικονόμου, ο δικός σας Υπουργός, έλεγε ότι θα τελειώσουν μέχρι το 2021;

Και πού βρίσκονται οι μελέτες αυτές, τις οποίες πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι είναι μελέτες της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ; Είχα την τιμή τότε και υπέγραψα εγώ τις συμβάσεις και ακόμα οι «άριστοι» δεν έχουν καταφέρει να τις τελειώσουν. Για ποιο λόγο; Για να ισχύει το «μπάτε σκύλοι, αλέστε», γι’ αυτό δεν τις έχουν τελειώσει τις μελέτες.

Βλέπω λοιπόν εδώ -και το καταθέτω, κυρία Πρόεδρε-, 16 Δεκεμβρίου 2021 «σε διαβούλευση οι πρώτες μελέτες». Μάλιστα, όπως λέγαμε. Καταθέτω -αυτά είναι δελτία τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος- 26 Ιανουαρίου 2024 «σε διαβούλευση η ειδική περιβαλλοντική μελέτη για τη Στερεά Ελλάδα». Τρία χρόνια οι μελέτες γυρίζουν στα γραφεία των Υπουργών, για να μην νομοθετηθεί τίποτα, να μην θεσμοθετηθούν τα προεδρικά διατάγματα.

Αυτή, λοιπόν, είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί και έρχεται με δικαιολογία ο ίδιος που ευθύνεται για την καθυστέρηση, ο κ. Χατζηδάκης, ότι δεν τέλειωσαν οι μελέτες, για να κάνει ρυθμίσεις στον αιγιαλό και να μειώσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο όσον αφορά τα θέματα του περιβάλλοντος και της χωροταξίας. Δεν τον νοιάζει ότι ήταν ο ίδιος Υπουργός, όταν είχαμε καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη μη θεσμική κατοχύρωση των περιοχών Natura 2000. Μιλάμε για το αναπτυξιακό δυναμικό της χώρας. Οι περιοχές προστασίας της φύσης για την Ελλάδα είναι το σήμα κατατεθέν της χώρας μας στο εξωτερικό, είναι το σήμα κατατεθέν και για τον τουρισμό μας, μαζί με τον πολιτισμό μας. Και όμως, όλα αυτά τα περιορίζουν. Αυτή είναι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε η νομοθεσία ούτε οι θεσμοί και έρχονται και μειώνουν συνέχεια το απόθεμα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες -γιατί λέει ο κ. Θεοχάρης τι κάνατε- δικές μας υπογραφές έχουν. Οι ίδιοι δεν έχουν καταφέρει να τις τελειώσουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε. Και από την άλλη μεριά, προχωρούν πρωτοβουλίες, όπως οι απάτητες παραλίες.

Πρόκειται για παρόμοια πρωτοβουλία με τα απάτητα βουνά; Δεν ήταν η ίδια πρωτοβουλία με τα απάτητα βουνά; Τελικά, που κατάντησαν τα απάτητα βουνά; Αντί να τελειώσουν τις μελέτες για τις περιοχές NATURA 2000, για να έχουμε κανόνες και στα βουνά και στις παραλίες, έκαναν μια πρωτοβουλία για να κάνουν ρουσφέτια. Ξέρετε ότι στα απάτητα βουνά μπήκε και μια περιοχή κατά παράβαση του καταλόγου, στην εκλογική περιφέρεια του τότε Υπουργού, του κ. Σκρέκα;

Τελικά, τα απάτητα βουνά τι είναι; Μια προσωρινή υπουργική απόφαση, που κάνουν ρουσφέτια οι Υπουργοί και η Κυβέρνηση και δεν λύνουν το πρόβλημα του περιβάλλοντος!

Και τώρα θα μας πουν με τις απάτητες παραλίες ότι θα κάνουν πάλι μερικά ρουσφέτια. Μάλιστα, αυτή είναι η κατάσταση.

Και βέβαια, να θυμηθώ ότι αντίστοιχα, η ίδια Κυβέρνηση αφαίρεσε με τον ν. 4759 την παράκτια ζώνη από τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Δεν είναι μόνο ότι καθυστερούν, δεν είναι ότι κάνουν φωτογραφικές προσωρινές ρυθμίσεις, αλλά είναι ότι αφαίρεσαν την παράκτια ζώνη από τον χωροταξικό σχεδιασμό και όλος ο σχεδιασμός είναι στα αζήτητα, για να μην υπάρχουν κανόνες.

Αυτό είναι μεταρρύθμιση; Αυτό είναι απαξίωση. Είναι απαξίωση και των θεσμών και της πολιτείας. Είναι απαξίωση και του δημόσιου χώρου και της αυτοδιοίκησης.

Και δεν μπορώ να μην αναφερθώ και σε αυτή την αλχημεία που κάνετε για τον λιμένα της Αλεξανδρούπολης με το άρθρο 28, όπου καθορίζεται για πρώτη φορά θαλάσσια ζώνη -νομίζω στον λιμένα Αλεξανδρούπολης- κατά παράβαση της νομοθεσίας και ενώ στην περιοχή υπάρχει επίσης προστατευόμενη περιοχή, δηλαδή είναι περιοχή του δικτύου NATURA 2000, δεν ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία του ν. 2971, δεν ακολουθούν τη διαδικασία της δέουσας εκτίμησης -αυτό που λέει η Ευρώπη, δηλαδή- και με διάταξη τυπικού νόμου οριοθετούν κάτι που θέλει άλλες διαδικασίες.

Ξέρετε ότι και αυτό κινδυνεύει, γιατί μπορεί να βγουν να μας πουν ότι αυτό είναι για μια οικονομική δραστηριότητα; Το υποπτευόμαστε. Δεν το λύνουν, όμως, ούτε καν θεσμικά για οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα και άρα, το λύνουν με διαφάνεια, ώστε να κινδυνεύει η ρύθμιση.

Για τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου, κυρία Πρόεδρε, πρέπει να λυθούν και να ειπωθούν και άλλα ζητήματα, αλλά, επειδή ο χρόνος δεν μου το επιτρέπει, θα πρέπει να μείνω μόνο στους τίτλους.

Πρώτο ζήτημα, δημογραφική κοινωνική πολιτική. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε με χρόνο στην Ολομέλεια, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι μια επιδοματική λειτουργία μπορεί να αντικαταστήσει όλο αυτό το τεράστιο πρόβλημα της αισχροκέρδειας. Τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα εξαιτίας της δικής σας πολιτικής, εξαιτίας της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ, της ακρίβειας στα καύσιμα, της αδυναμίας να έχουν πρόσβαση στην παιδεία, στην υγεία, που πρέπει να πληρώνουν παντού. Για αυτόν τον λόγο, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα τα νέα ζευγάρια, για τις προμήθειες των τραπεζών, για τα προβλήματα του κόστους στις τηλεπικοινωνίες, που είναι οι πιο ακριβές στην Ευρώπη. Είμαστε η δεύτερη χώρα στην ακρίβεια τηλεπικοινωνιών. Για αυτόν τον λόγο δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα τα νέα ζευγάρια. Δεν θα λυθεί αυτό με μια επιδοματική πολιτική με επιπλέον 300 ευρώ εφάπαξ. Ένα το κρατούμενο.

Δεύτερο ζήτημα: Τα ζητήματα της δημιουργικής απασχόλησης δεν λύνονται με μια πρόσθετη χρηματοδότηση, όταν τα μισά παιδιά είναι απ’ έξω. Να πούμε συγκεκριμένα; Βλέπω ως προς τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, από τα στοιχεία που οι Βουλευτές μας έχουν μαζέψει, ότι από τα δεκαεννιά χιλιάδες τα εξήντα δύο χιλιάδες είναι εκτός των εγκρίσεων. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι χρειαζόμαστε δομές υπό την ευθύνη της πολιτείας για να έχουν πρόσβαση όλα τα παιδιά των οικογενειών στη δημιουργική απασχόληση.

Θα μας πείτε τώρα ότι δεν έχουμε δημοσιονομικά περιθώρια.

Κατ’ αρχάς, θέλω να πω κάτι: Από αυτά τα παιδιά, έξι χιλιάδες επτακόσια είναι κάτω από το επίπεδο φτώχειας. Δεν υπάρχει δικαιολογία δημοσιονομικού περιθωρίου, όταν υπάρχουν παιδιά που ζουν κάτω από το επίπεδο φτώχειας. Είναι αξία για την ελληνική κοινωνία να το απαντήσουμε αυτό.

(Και είναι υποκριτικό να μιλούν για δημοσιονομικά περιθώρια αυτοί που επέτρεψαν το 2022 να έχουν δύο διυλιστήρια 3 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Μπορούσαν, δηλαδή, δύο διυλιστήρια να έχουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη και δεν μπορούν έξι χιλιάδες επτακόσια παιδιά να είναι πάνω από το επίπεδο φτώχειας; Αυτό είναι το δικό σας κριτήριο πολιτικής;

Χαιρόμαστε πάρα πολύ που διαφωνούμε μαζί σας, για εμάς είναι διαφορετικά τα κριτήρια της πολιτικής. Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι κάτω από το επίπεδο φτώχειας στην Ελλάδα σήμερα, όταν κάποιοι βγάζουν δισεκατομμύρια. Όμως, δεν μπορείτε να μας λέτε για δημοσιονομικά περιθώρια, όταν δεν έχετε φορολογήσει τα υπερκέρδη; Και οφείλουμε να το καταγγείλουμε σήμερα που συζητάμε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Αν άξιζε κάτι να συζητηθεί σήμερα, θα ήταν η φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων το 2023. Ξέρετε ποια είναι η αλήθεια; Το 2022, όταν αποκαλύψαμε εμείς τα υπερκέρδη στα διυλιστήρια, ήρθε συρόμενος ο κ. Μητσοτάκης και έβαλε τον χαμηλότερο συντελεστή που έλεγε ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ίδιος Κανονισμός έλεγε ότι μπορούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη και το 2023.

Ξέρετε ποια είναι τα υπερκέρδη, όχι τα κέρδη, αλλά τα άδικα κέρδη για τα δύο διυλιστήρια το 2023, παρότι δεν έκλεισαν οι ισολογισμοί του τελευταίου τριμήνου; Εκτιμώνται σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα υπερκέρδη!

Ξέρετε ότι η Κυβέρνηση έχει εφαρμόσει πλημμελώς τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχει φορολογήσει εκτάκτως τα υπερκέρδη των δύο διυλιστηρίων και τολμάνε μετά να έρθουν εδώ να μας μιλήσουν για δημοσιονομικά περιθώρια, όταν κάνουν πλάτη στα διυλιστήρια για να βγάλουν υπερκέρδη; Διότι το μόνο που αποδεικνύουν είναι ότι έπεσαν μάλλον τηλέφωνα και δεν εφαρμόζουν τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος των διυλιστηρίων και των υπερκερδών. Αυτή είναι η καταγγελία που θέλουμε να κάνουμε εμείς εδώ σήμερα.

Και το ερώτημα είναι: Γιατί παραβιάζουν και Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Και μας μιλάνε μετά για δημοσιονομικά περιθώρια!

Κατά τα άλλα, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, πρώτα από όλα, με τη σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και θέλω να επιβεβαιώσουμε εδώ ότι στη δική μας τοποθέτηση των Προγραμματικών Δηλώσεων είχαμε αποκαλύψει ότι πήγαιναν περίπου έναν χρόνο από αναβολή σε αναβολή οι άριστοι του ψηφιακού κράτους του κ. Πιερρακάκη, δεν μπορούσαν να συνδέσουν ταμειακές μηχανές με POS. Από αναβολή σε αναβολή, νομίζω ότι πλησιάζουν τουλάχιστον δύο χρόνια αναβολών. Αυτή είναι η αριστεία τους, παρότι τάχατες είναι και ειδικοί και έχουν και το σύστημα των μέσων ενημέρωσης, που τους δημιουργεί και προφίλ αριστείας.

Δυστυχώς, όμως, αποκαλύπτεται ότι ούτε αυτό δεν μπορούν να κάνουν και σπάνε ρεκόρ και τελικά, έρχονται και ξύνουν τον πάτο του βαρελιού τουλάχιστον για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης των αγροτών. Να το συζητήσω, όμως και αυτό, γιατί μας είπε ότι ξύνουν τον πάτο του βαρελιού;

Γιατί η διάταξη για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης είναι μόνο για το 2024; Γιατί η διάταξη αυτή δεν έχει το σύνολο του προϋπολογισμού που απαιτείται; Γιατί δεν έχει την ψηφιακή κάρτα που έχουμε καταθέσει εμείς με τροπολογία και μπαίνει σε ένα σύστημα προκαταβολής και βλέπουμε, που ουσιαστικά θα οδηγεί τους αγρότες να χρηματοδοτούν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και να περιμένουν, αν εγγραφεί στον προϋπολογισμό το υπόλοιπο ποσό, να πάρουν αυτή την πληρωμή; Και τι θα κάνετε με τη διαπραγμάτευση της ΚΑΠ, με το στρατηγικό σχέδιο που βάλατε εσείς στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έκοψε τη βασική ενίσχυση, για την καρτελοποίηση της αγοράς, για την πρωτιά στο κόστος των λιπασμάτων; Τι θα κάνετε με όλα αυτά; Τίποτα. Πολύς λόγος, πολλή επικοινωνία, ελάχιστη ουσία. Μόνο διατάξεις με ερωτήματα και με πολλά ερωτηματικά.

Οφείλουμε, όμως, να χτυπήσουμε το καμπανάκι, γιατί, αν ήταν κάποιου άλλου το αίτημα, θα το λύνατε ακόμα και με το τηλέφωνο. Οι αγρότες ακόμη περιμένουν τα ραντεβού. Και δεν έχετε λύσει τα προβλήματα ούτε για την αγροτική παραγωγή, έτσι ώστε να έχουν τουλάχιστον οι καταναλωτές φθηνότερα προϊόντα. Διότι εδώ το κέρδος είναι διπλό: Βιώσιμη αγροτική παραγωγή, χαμηλότερο κόστος των προϊόντων για τους καταναλωτές.

Και φέρνετε και τη ρύθμιση για τις εφημερίες των ιατρών. Εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω λιγάκι τη δική μας τροπολογία. Ερχόμαστε να αποκαταστήσουμε εμείς μια αδικία, γιατί υπάρχει σοβαρό θέμα λόγω της ταυτόχρονης υπέρμετρης φορολόγησης της αποζημίωσης των υπερωριών. Δεν απαντάτε ούτε σε αυτό. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Κάποτε βγαίναμε στα μπαλκόνια και με δική σας προτροπή να τους χειροκροτήσουμε.

Η απάντηση ποια είναι σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά; Ακόμα μια προδοσία σε μια μεγάλη κοινωνική ομάδα, στην οποία στηριζόμαστε για την υγειά μας, όπως λέει ο λαός.

Εμείς, λοιπόν, καταθέτουμε πρόταση με αφορολόγητο των πρόσθετων εφημεριών, με αφορολόγητο των εφημεριών που πραγματοποιούνται λόγω μετακινήσεων και είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για τους γιατρούς του ΕΣΥ.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην οικονομία και στην κοινωνία, δεν μπορούμε να δεχτούμε μια Κυβέρνηση που έρχεται εδώ για να κάνει ρεπορτάζ. Διότι ο κ. Μητσοτάκης το μόνο που κάνει καλά στα social media είναι να βγαίνει και να λέει «αναγνωρίζω ότι υπάρχουν προβλήματα». Ναι, μόνο που τα προβλήματα τα δημιουργεί ο ίδιος και η πολιτική του. Για αυτά δεν τολμάει να μιλήσει. Μάλλον ζηλεύει τα μέσα ενημέρωσης και θέλει να κάνει αυτός ρεπορτάζ!

Όμως, εδώ ήρθαμε για να ασκήσουμε πολιτική προς όφελος των πολιτών, όχι ψευτομεταρρυθμίσεις με συστήματα καταγγελιών που δεν έχουν ελεγκτικό μηχανισμό στην άλλη μεριά να τα παραλάβει.

Στα θέματα του νομοσχεδίου, ξεκάθαρα η χώρα πάει προς τα πίσω και υπάρχει διαχρονική ευθύνη η οποία βαραίνει τις δεξιές κυβερνήσεις. Να μιλάμε ξεκάθαρα γιατί το Δημόσιο, όλοι αυτοί που το παίζουν τάχατες μη κρατιστές -αυτοί και αυτές, συγχωρέστε με- το έχουν για ρουσφέτι, γιατί είναι χειρότεροι κρατιστές, γιατί χρησιμοποιούν το Δημόσιο για να τακτοποιούν τα «γαλάζια» παιδιά, για να αντλούν πόρους, να τακτοποιούν «ημετέρους», να πουλάνε δημόσια περιουσία, αλλά όχι για να κάνουν σχεδιασμό και ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας.

Αυτές είναι οι διαφορές μας. Γιατί, με υποστελεχωμένες δομές δεν πάμε πουθενά. Και γι’ αυτό νομίζουμε ότι μαζί με το κίνημα της πετσέτας, μαζί με το κίνημα των αγροτών, μαζί με το κίνημα των φοιτητών, μαζί με τους εργαζόμενους που σήμερα κινητοποίησαν, εμείς πρέπει να πούμε ότι για να λυθεί το πρόβλημα χρειαζόμαστε αλλαγή πολιτικής. Μια αδύναμη πολιτεία δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα. Εκεί το σύστημα εξουσίας κάνει κουμάντο με τους κολλητούς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία πιστεύει -και προτείνει- ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή σύγχρονη ανθρώπινη πολιτεία, που θα είναι δημοκρατική, που θα έχει σχεδιασμό, αλλά και ανθρώπινο πρόσωπο, η οποία θα έχει ξεκάθαρους κανόνες. Θα έχει, παραδείγματος χάριν, κτηματολόγιο -το οποίο, δυστυχώς, πάλι ο κ. Πιερρακάκης το έκλεισε με αστερίσκους, χωρίς καθαρούς τίτλους- θα έχει δασολόγιο, θα έχει οριοθετημένη ζώνη του αιγιαλού, τη ζώνη των ρεμάτων. Έτσι μόνο θα προχωρήσει ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη. Αυτήν την πολιτεία δεν την θέλει η Ευρώπη, δεν τη θέλει η Νέα Δημοκρατία. Θέλει να μας απομακρύνει από την Ευρώπη για να μπορεί να συντηρεί το σύστημα της δικής της εξουσίας.

Γι’ αυτόν το λόγο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όλος ο προοδευτικός κόσμος πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες. Εμείς και στο συνέδριό μας επιβεβαιώσαμε ότι μία είναι η διέξοδος: Μια πλατιά κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει και τα θέματα δημοκρατίας και τα θέματα της κλιματικής κρίσης, αλλά θα δίνει καθαρή προοδευτική διέξοδο, χωρίς πισωγυρίσματα ούτε στο θέμα του δικαιώματος στο γάμο ούτε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά ξεκάθαρο δρομολόγιο, προοδευτικό δρομολόγιο, ευρωπαϊκό δρομολόγιο, οικολογικό δρομολόγιο. Γι’ αυτό και αυτή η Κυβέρνηση όσο παραμένει δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη χώρα.

