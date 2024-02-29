Το νομοσχέδιο για την καινοτομία στις Ένοπλες Δυναμεις παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

"Το νομοσχέδιο θα βγει στη δημόσια διαβούλευση, είναι ένα νομοθέτημα που αφορά κατ' αρχήν μια νέα φάση στην «Ατζέντα 2030» των Ενόπλων Δυνάμεων, δηλαδή την εισαγωγή της Καινοτομίας. Θα δημιουργηθεί το Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας, το οποίο θα ενώσει τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων με τη νέα τεχνολογία, όπως και με το οικοσύστημα των αμυντικών επιχειρήσεων της Ελλάδας", ανέφερε σχετικά, εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου ο κ. Δένδιας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία Σώματος Πληροφορικής (σ.σ. το τμήμα θα συσταθεί στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων), "με ειδική διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας, την ονομάζουμε «Μονάδα 1864», για να προστατεύσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και γενικότερα τον ελληνικό δημόσιο τομέα, από τις απειλές της νέας εποχής",κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

