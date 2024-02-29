Τη δημιουργία μνημείου στην Αθήνα για τα θύματα των Τεμπών προτίθεται να εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη.



Μια συγγνώμη δεν είναι αρκετή δήλωσε ο Χάρης Δούκας για το σβήσιμο των ονομάτων των 57 νεκρών των Τεμπών από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Πηγή: skai.gr

«Ο Δήμος Αθηναίων θα φροντίσει με πράξεις, ώστε τα ονόματα των θυμάτων των ΤεμπώνΣε επόμενο δημοτικό συμβούλιο, θα εισηγηθώ τη δημιουργία μνημείου για τα θύματα των Τεμπών» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας.«Ο Δήμος Αθηναίων ενώνει τη φωνή του με τη φωνή των πολιτών για την απονομή δικαιοσύνης» σημειώνεται.

