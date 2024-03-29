Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης μοιράστηκε την ευθύνη με τον κ. Καραμανλή

Ο κ. Μητσοτάκης μοιράστηκε την ευθύνη με τον κ. Καραμανλή, ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ σε δήλωσή του, μετά την απόρριψη της πρότασης δυσπιστίας.

«Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα δεν απάντησε στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να παραπεμφθεί ο κ. Καραμανλής στη δικαιοσύνη, για να ελεγχθεί, χωρίς κομματικές παρωπίδες, χωρίς κανένα κίνδυνο συγκάλυψης. Κάλυψε τον κ. Καραμανλή χθες και μοιράστηκε τις ευθύνες μαζί του. Ταυτόχρονα, δεν απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που θέσαμε, σχετικά με το αν γνώριζε τα παραποιημένα ηχητικά ντοκουμέντα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αποκλειστική ανάγνωση του ανθρώπινου λάθους, και δεν δέχθηκε να γίνει κάποια έρευνα, γι΄αυτή την τραγική παραποίηση ηχητικών ντοκουμέντων εκείνο το βράδυ. Δεν μας είπε τι ενημέρωση είχε και τι έμαθε εμπιστευτικά από τον παραιτηθέντα πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, τον κ. Σπηλιόπουλο. Όπως επίσης δεν είπε τίποτα για τα αίσχη του κ. Φλωρίδη και τις ανακρίβειες του κ. Τριαντόπουλου για το μπάζωμα. Δεν μας είπε όμως και τίποτα για τις παραιτήσεις των δύο κορυφαίων υπουργών, για τα ραντεβού που έκαναν ή δεν έκαναν και για το αν ελέγχει πραγματικά τι γίνεται στο Μαξίμου», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε: «Η όλη συζήτηση σήμερα απέδειξε ότι βάσιμα υποβάλαμε την πρόταση δυσπιστίας, αποδείχθηκαν τα πολύ μεγάλα κενά της κυβέρνησης και η έλλειψη απαντήσεων. Οι παραιτήσεις των δύο υπουργών απέδειξαν επίσης ότι βάσιμα έχουμε καταθέσει και το αίτημα για εκλογές, διότι το συμπέρασμα της σημερινής συνεδρίασης είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις και η κυβέρνησή του φυλλοροεί».

Ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν κατέθεσε καμία απόδειξη για όλα αυτά τα οποία έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και επισήμανε ότι ενώ ο κ. Καραμανλής είχε καταγγελίες για τον κίνδυνο στο σιδηρόδρομο δεν προειδοποίησε, δεν επιδιόρθωσε το κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα, δεν λειτούργησε το δευτεροβάθμιο κέντρο της Καρόλου, ενέκρινε εκ των υστέρων μια παράνομη μετάταξη με αλλαγή του ορίου ηλικίας για το σταθμάρχη. «Οι απαντήσεις δεν έχουν δοθεί από την κυβέρνηση. Η κοινωνία όμως γνωρίζει τις απαντήσεις και σε αυτή τη βεβαιωμένη αντίληψη της κοινωνίας ότι υπάρχει συγκάλυψη, ο κ. Μητσοτάκης ήρθε με τη σιωπή του σήμερα να επιβεβαιώσει αυτό το μεγάλο έγκλημα, το έγκλημα της συγκάλυψης», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

