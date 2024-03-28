Με 159 "κατά" και 141 "υπέρ" απορρίφθηκε η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε την Τρίτη ο Νίκος Ανδρουλάκης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας.

"Όχι" ψήφισαν οι 158 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Κατσιβαρδάς.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Κ. Τασούλας, πρόκειται για την πρόταση δυσπιστίας που διήρκεσε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη.

Υπενθυμίζεται ότι είναι η τέταρτη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλήθηκε να υπερασπιστεί την πλειοψηφία που κατέχει στη Βουλή.

Για ταύτιση, και απόλυτη ευθυγράμμιση, με συγκεκριμένο συγκρότημα, κατηγόρησε νωρίτερα τον Νίκο Ανδρουλάκη ο πρωθυπουργός, διερωτώμενος γιατί δεν κατέθεσε πρόταση μομφής για άλλα μείζονα ζητήματα όπως οι υποκλοπές ή το κράτος δικαίου. «Εγώ δεν θα συγκυβερνήσω με κανένα παράκεντρο στο τιμόνι του τόπου» ήταν το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη στην ολομέλεια της Βουλής επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε κάποτε αναρωτηθεί ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Η απάντηση έχει δοθεί... Ο κυρίαρχος λαός, και όχι τα φουσκωμένα πορτοφόλια, και αν νομίζουν κάποιοι ότι όλοι και όλα είναι εξαγοράσιμα είναι βαθιά νυχτωμένοι» διεμήνυσε ο πρωθυπουργός.

Αν κάποιος εκδότης, μεγαλοεπιχειρηματίας, έχει πολιτικές βλέψεις να βγει στην αρένα, ας εμφανιστεί ανοιχτά. Ο ίδιος όμως, όχι μέσω πληρεξουσιών, υπογράμμισε.

