Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε στην ομιλία του στην Βουλή επί της πρότασης δυσπιστίας, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατηγορώντας τον ότι "υλοποιείται σχέδιο συγκάλυψης για το έγκλημα των Τεμπών και πρόσθεσε ότι καταφέραμε να σας φέρουμε στη Βουλή για να απολογηθείτε την οποία είχατε προσβάλει με την απουσία σας την προηγούμενη εβδομάδα".

Εξήγησε την συνυποβολή της πρότασης μομφής λέγοντας: "Δεν δυσπιστούμε μόνο εμείς προς την κυβέρνησή σας. Δυσπιστεί η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Και σε αυτή την κοινωνική πλειοψηφία ανταποκρίθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία. Και τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Και δεν θα πάρουμε την άδειά σας για να επιτελέσουμε το δημοκρατικό και συνταγματικό μας καθήκον. Στην κοινωνία απολογούμαστε, όχι σε εσάς". Ακολούθως υπογράμμισε: "Συνυποβάλλαμε την πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση γιατί έχουμε ως θέση αρχής τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Τα θέματα δημοκρατίας, διαφάνειας, είναι θέματα προτεραιότητας για εμάς".

Αφού σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα πάρει τις ψήφους των βουλευτών της πλειοψηφίας πρόσθεσε: "Αυτό δεν σημαίνει ότι απολαμβάνετε και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Στην κοινωνία υπάρχει και βαθιά πεποίθηση ότι υλοποιείται σχέδιο συγκάλυψης, με ευθύνη δική σας, προσωπική κύριε Μητσοτάκη. Στην κοινωνία υπάρχει επίσης αντίδραση για τη χθεσινή εμφάνιση του αμετανόητου κ. Καραμανλή και του χυδαίου κ. Φλωρίδη, που έθιξαν πρώτα από όλα τους συγγενείς και τους γονείς".

Αναφέρθηκε στην χθεσινή ομιλία του Κώστα Καραμανλής λέγοντας: "Υπάρχει αντίδραση στην κοινωνία όμως και για τα χειροκροτήματα και τους πανηγυρισμούς της ΚΟ όταν μιλούσε ο κ. Καραμανλής. Γιατί ακριβώς πανηγυρίζατε; Για το δυστύχημα; Σιωπηλοί πρέπει να μένουμε μπροστά σε αυτό τον ασύμμετρο πόνο". Γενικεύοντας σημείωσε: "Το μοτίβο της πολιτικής σας είναι απλό και επαναλαμβανόμενο. Υλοποιείτε το οικονομικό και πολιτικό σας σχέδιο, χωρίς να υπολογίζετε θεσμούς, κανόνες διαφάνειας, ανεξάρτητες αρχές και Σύνταγμα". Αναφέρθηκε εμμέσως στις "θεωρίες συνωμοσίας και αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης" λέγοντας: "Με τέτοια πρωτοφανή επικοινωνιακή υποστήριξη και ασυλία, … σας φαίνεται αδιανόητο ότι ένα μέσο ενημέρωσης αποκαλύπτει σκάνδαλά σας. Και όταν αποκαλύπτονται οι ευθύνες σας όπως στις υποκλοπές, στη λίστα Πέτσα, στο έγκλημα των Τεμπών ή στη διαρροή προσωπικών δεδομένων, πρώτα διαψεύδονται όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μετά δήθεν διερευνώνται, και μετά - αν η κοινωνία επιμείνει- βρίσκονται «κάποιοι αναλώσιμοι ένοχοι», ακόμα και αν είναι πχ ο κ. Δημητριάδης ή πρόσφατα η κα Ασημακοπούλου, και μετά η υπόθεση ξεχνιέται…". Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι "έχει πολλές δεσμεύσεις σε πολιτικά και οικονομικά τζάκια" και πρόσθεσε: "Όμως τώρα πια οι ευθύνες δεν μπορούν να διαχυθούν σε άλλα στελέχη σας, γιατί όλες οι σημαντικές παραβιάσεις των δημοκρατικών κανόνων στις οποίες αναφέρεται η πρόταση δυσπιστίας:

Η συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών, οι υποκλοπές και η παράνομη χρήση κακόβουλου λογισμικού, οι απειλές σε ανεξάρτητες αρχές και ανώτατους δικαστικούς, και η παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων για ψηφοθηρικούς σκοπούς σχεδιάστηκαν, ενορχηστρώθηκαν, και εκτελέστηκαν από τον κεντρικό μηχανισμό της ΝΔ. Στο Μαξίμου και στα κεντρικά γραφεία της Πειραιώς είναι πλέον οι ευθύνες. Δεν αρκεί ένας αποδιοπομπαίος τράγος, ακόμα και αν είναι ο κ. Καραμανλής. Υπεύθυνος είναι ο κ. Μητσοτάκης. Για αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έθεσε δια στόματος του προέδρου Στέφανου Κασσελάκη ως μόνη πολιτική διέξοδο τη διενέργεια εκλογών. Ώστε να γίνει πραγματικά αμερόληπτη έρευνα για όλα τα μεγάλα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται".

Συνεχίζοντας την αναφορά στα Τέμπη είπε: "Η έρευνα για την τραγωδία στα Τέμπη στερείται αμεροληψίας. Ο κ. Καραμανλής χθες μας ζήτησε να υποβάλλουμε πρόταση προκαταρκτικής επιτροπής, όταν απορρίψατε ήδη την πρόταση που στηριζόταν στην ευρωπαία εισαγγελέα επιλογή σας που καταδίκασε και το Ευρωκοινοβούλιο".

Αναφέρθηκε και στο "σκάνδαλο των υποκλοπών" λέγοντας: "Δεν είναι απλό πράγμα, σε μία χώρα της Ευρωζώνης, να βρέθηκε παρακολουθούμενο το μισό υπουργικό συμβούλιο και ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ. Και αντί να έχουμε απαντήσεις, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έβαλε στο στόχαστρο τον Πρόεδρο της ΑΔΑΕ τον κ. Ράμμο, αποδίδοντάς του ψευδώς υποτελή κίνητρα γιατί απλά έκανε την δουλειά του. Και αλλάζοντας τη σύνθεση της ΑΔΑΕ, λίγο πριν από τη συνεδρίαση που θα εξέταζε τις ευθύνες της ΕΥΠ και της κυβέρνησης". Συνέχισε με "το σκάνδαλο της διαρροής προσωπικών δεδομένων" υποστηρίζοντας: "Επιλέξατε να θυσιάσετε την κυρία Ασημακοπούλου, τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΣ και τον γραμματέα αποδήμων της ΝΔ. Και προφανώς αυτή η υπόθεση δεν έκλεισε, αλλά άνοιξε με τις παραιτήσεις. Τα ερωτήματα αυξάνονται μετά και την δήλωση της κυρίας Ασημακοπούλου ότι πήρε τα δεδομένα από τον γραμματέα αποδήμων της ΝΔ. Και μάλιστα ότι τα πήρε τον Ιανουάριο του 2024. Δηλαδή παραδέχεται το αλισβερίσι μέσα στα κομματικά γραφεία της ΝΔ σε αντίθεση με όσα δήλωσε μετά την πρώτη αποκάλυψη του σκανδάλου. Και θέλετε να μας πείσετε ότι αυτό έγινε μόνο για την κυρία Ασημακοπούλου και όχι για τους υπόλοιπους πολιτευτές σας; Και μόνο για τα δεδομένα που έχει το Υπουργείο Εσωτερικών; Και εσείς δεν γνωρίζατε κ.Μητσοτάκη τι γίνεται μέσα στο κόμμα σας; Ο κύριος Μαρινάκης υπάρχει περίπτωση να μη γνώριζε, ενώ το επίμαχο διάστημα που έγινε η διαρροή δεδομένων ήταν γραμματέας του κόμματος; Προσέξτε. Με βάση τις δηλώσεις Μαρινάκη και Ασημακοπούλου προκύπτει ότι το ταξίδι των δεδομένων στη ΝΔ κράτησε τουλάχιστον 7 μήνες, ποιος ξέρει από ποια χέρια πέρασε!!! Και αν απορεί ο κ. Μαρινάκης, τότε γραμματέας της ΝΔ, για ποιο λόγο δεν έχει ακόμα κληθεί να δώσει εξηγήσεις, οφείλω να του πω ότι απορώ και εγώ! Πως μπορούμε να εμπιστευτούμε την αξιοπιστία των διαδικασιών και λειτουργιών του Υπουργείου Εσωτερικών, όταν ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης παραδέχτηκε ότι τουλάχιστον 3 στελέχη σας παραβίασαν τον κανόνα προστασίας δεδομένων για ψηφοθηρικούς λόγους;".

Επιστρέφοντας στο "έγκλημα των Τεμπών"ανέφερε: "Ένα έγκλημα για το οποίο υπάρχουν ευθύνες για τους κκ Καραμανλή και Καραγιάννη. Γιατί υπήρχαν έγγραφες ειδοποιήσεις για την κατάσταση στο σιδηρόδρομο. Γιατί γνώριζαν!".

Γενικεύοντας υποστήριξε: "Όμως αυτό που έχει εξοργίσει την ελληνική κοινωνία είναι το σχέδιο συγκάλυψης, που είναι ευθύνη προσωπικά του κ. Μητσοτάκη. Ένα σχέδιο που ολοένα και αποκαλύπτεται. Με τους μάρτυρες που κόπηκαν, το ανακριτικό υλικό που λείπει, τις απαντήσεις για το εμπόρευμα της εμπορικής αμαξοστοιχίας, το μπάζωμα. Σχετικά με το μπάζωμα, χτες, ακόμα μία φορά εκτέθηκε ο κ. Τριαντόπουλος με την ομιλία του στην Ολομέλεια. Προσπάθησε να αρνηθεί κάθε εμπλοκή, ενώ ο κύριος Πλεύρης στην εξεταστική τον έχει κατονομάσει ως επικεφαλής του κλιμακίου, όπως τον είχε φωτογραφίσει και ο κ. Αγοραστός τον Αύγουστο του 2023, και ο ίδιος επαίρετο σε εκπομπές, ότι ήταν προσωπικά υπεύθυνος των εργασιών αποκατάστασης του χώρου από τις 2 έως τις 7 Μαρτίου".

Αναφέρθηκε στις "πρόσφατες αποκαλύψεις για μονταζιέρα στα ηχητικά ντοκουμέντα από την τραγωδία που αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση τις πρώτες ώρες τις ανείπωτης αυτής τραγωδίας, το πρώτο μέλημα που είχε ήταν να συγκαλύψει και να δημιουργήσει μια άλλη πραγματικότητα για να αποσοβήσει τις δικές της ευθύνες και αυτό είναι πολύ σοβαρό".

Ακολούθως απευθύνθηκε προς τον πρωθυπουργό: "Κύριε Μητσοτάκη οφείλετε να μας πείτε σήμερα ποιος σας ενημέρωσε; Αυτές οι παραποιημένες συνομιλίες παραπλάνησαν πολλές φορές και τη συζήτηση στην εξεταστική επιτροπή. Και σίγουρα -με βάση την αναζήτηση του ποιος ωφελήθηκε με αυτή την παράνομη ανάκτηση και παραποίηση ηχητικών ντοκουμέντων-, η απάντηση είναι μονοσήμαντα ο κος Μητσοτάκης. Και όταν από τις πληροφορίες που έχουν προκύψει και στην εξεταστική, υπάρχει σύγκρουση της κατάθεσης του σημερινού προέδρου του ΟΣΕ κυρίου Τερεζάκη,

με την ανακοίνωση της αστυνομίας που δήλωσε ότι πήρε τα ηχητικά στις 03 Μαρτίου 2023. Αυτό που επιβεβαιώνετε πλέον είναι ότι ενώ ακόμα δεν είχαν φτάσει όλα τα σωστικά συνεργεία στον τόπο του δυστυχήματος κάποιοι υλοποιούσαν σχέδιο παραπλάνησης και συγκάλυψης. Το γιατί και ποια συμφέροντα ήταν πίσω από αυτό το σχέδιο πρέπει να μας το απαντήσει η κυβέρνηση".

Αναφέρθηκε και στην χθεσινή ομιλία του Κώστα Καραμανλή: "Κατώτερος των περιστάσεων. Προκλητικός, αμετανόητος, εμφανίστηκε στη Βουλή. Δήλωσε ψευδώς ότι δεν "κρύβεται" πίσω από τη βουλευτική ασυλία για το έγκλημα των Τεμπών, ενώ είναι γνωστό ότι τον καλύπτει άλλη διάταξη του Συντάγματος, αυτή περί ευθύνης υπουργών!!! Ακόμα και σε αυτές τις τραγικές στιγμές είπε ψέματα. Μας προκάλεσε να υποβάλλουμε αίτημα προκαταρκτικής επιτροπής, το οποίο, όπως έχει δηλώσει ήδη ο κ. Βορίδης στη Βουλή θα απορρίψουν! Αν είναι ειλικρινής ο κ. Καραμανλής, και θέλετε να τεθεί στη διάθεση της δικαιοσύνης, τότε να μην κρυφτεί πίσω από τους υπόλοιπους βουλευτές της ΝΔ, να μην χρησιμοποιήσει τη διάταξη περί ευθύνης Υπουργών. Να συμφωνήσουμε όλα τα κόμματα για μια προκαταρκτική επιτροπή για τον κ. Καραμανλή, που θα τον παραπέμψει στη δικαιοσύνη. Γιατί μόνο η συγκρότηση προκαταρκτικής δεν αρκεί. Εφόσον εσείς είστε ικανοί να τη συγκροτήσετε και να τον αθωώσετε δια του πορίσματος πιθανά και μετά τις ευρωεκλογές για να μην έχετε πολιτικό κόστος. Να δεσμευτείτε λοιπόν ότι θα επιτρέψετε να ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη για όλα, και να αξιοποιηθεί φυσικά και όλο το ανακριτικό υλικό που περιμένουμε, χωρίς να ανησυχείτε για κομματικά κίνητρα, χωρίς να ανησυχούμε για συγκάλυψη από τη ΝΔ και χωρίς περιορισμούς σε μάρτυρες, διαθέσιμες δικογραφίες, κλπ. Περιμένουμε μία απάντηση.

Συμπυκνώνοντας είπε: "Η κυβέρνηση έχει μαζέψει πλέον στο βιογραφικό της πολλές σκοτεινές και μαύρες σελίδες:

Ευθύνες για το τραγικό δυστύχημα και στις οποίες προστίθεται και η συγκάλυψη, το μπάζωμα, η παραποίηση ηχητικών ντοκουμέντων. Υποκλοπές. Διαρροή προσωπικών δεδομένων. Όλα τα σκάνδαλα δείχνουν τον κ. Μητσοτάκη. Όλα δείχνουν ένα οργανωμένο μηχανισμό εντός του κόμματος της ΝΔ που παραβιάζει το κράτος δίκαιου".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.