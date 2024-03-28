Την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή σχολιάζει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας μεταξύ άλλων: Το «δεν θα συγκυβερνήσω με κανένα παράκεντρο» του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο της μεταπολίτευσης.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: "Η τραγική εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί προσβολή στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών, στους συγγενείς τους και στη Δημοκρατία.

Ο κ. Μητσοτάκης παραμένει προκλητικός μέχρι τελικής πτώσης.

Αρνήθηκε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για προανακριτική με το επιχείρημα ότι θέλουμε να στείλουμε τον Κώστα Καραμανλή φυλακή. Ποιος του το είπε αυτό; Στη Δικαιοσύνη θέλουμε να τον παραπέμψουμε. Θεωρεί βέβαιο ο πρωθυπουργός ότι εάν ο κ. Καραμανλής βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης θα πάει φυλακή; Ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε;

Αρνήθηκε να απαντήσει ποιος έκανε το μοντάζ της συνομιλίας που δόθηκε στα ΜΜΕ για να θεμελιώσει την πρωθυπουργική ετυμηγορία του ανθρώπινου λάθους. Στην προσπάθεια του, μάλιστα, να υπερασπιστεί τα θλιβερά επιχειρήματα του έκανε αναφορά στην «κρατική» ΕΡΤ. Την θεωρούσαμε δημόσια τηλεόραση. Ξέρει και εδώ κάτι που δεν ξέρουμε;

Παραδέχτηκε και επισήμως για πρώτη φορά το μπάζωμα αλλά μας είπε ότι έγινε για καλό σκοπό. Ντροπή!

Η όψιμη μάχη του κατά των συμφερόντων θυμίζει δυστυχώς τον πατέρα του, ο οποίος στην πτώση του αποφάσισε να καταγγείλει τα «διαπλεκόμενα συμφέροντα». Το «δεν θα συγκυβερνήσω με κανένα παράκεντρο». Το «δεν θα συγκυβερνήσω με κανένα παράκεντρο» του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο της μεταπολίτευσης. Όλοι γνωριζόμαστε σε αυτό τον τόπο. Εδώ ξέρουμε και εμείς καλά αυτά που και ο ίδιος ξέρει.

ΥΓ: Ούτε ένα αντίο στον κ. Παπαπασταύρου και στον κ. Μπρατάκο; Τόση αχαριστία;

Πηγή: skai.gr

