«Η ισχυρή και ασφαλής Πολιτεία και οι σχεδιασμοί που αφορούν και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, δεν είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες του κ. Μητσοτάκη», αναφέρει ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή την παραλαβή από τον πρωθυπουργό, του master plan της Θεσσαλίας. «Το μόνο που τον αφορά είναι η επικοινωνία και η μετάθεση ευθυνών» προσθέτει.

Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Φάμελλος αναφέρει: «Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα ανακοίνωσε την παραλαβή του master plan της Θεσσαλίας, χαρακτηρίζοντάς το υποκριτικά ως την 'πρώτη ολιστική προσπάθεια διαχείρισης του προβλήματος των υδατικών πόρων της Θεσσαλίας', με μόνο στόχο να καλύψει τις κυβερνητικές ευθύνες για τις πλημμύρες».

Ακολούθως εξηγεί: «Του υπενθυμίζουμε ότι η Θεσσαλία έχει ήδη σχεδιασμό για τους υδατικούς πόρους (ΣΔΛΑΠ) από το 2014, η αναθεώρηση του οποίου ολοκληρώθηκε το 2017, καθώς και σχεδιασμό διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας (ΣΔΚΠ), που ολοκληρώθηκε το 2018, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2000/60 και 2007/60. Αυτά τα σχέδια έχουν κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως όφειλαν.

Στους σχεδιασμούς αυτούς προβλέπονταν έργα ορεινής υδρονομίας, φράγματα, εγγειοβελτιωτικά έργα και περιφερειακά έργα ταμίευσης και κυρίως ορθολογική διαχείριση των υδάτων, όπως και οι ζώνες πλημμύρισης, που δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν στις πλημμύρες του Daniel και Εlias. Μόνο που τα έργα αυτά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή Αγοραστού, επέλεξαν να τα αφήσουν στα χαρτιά. Ενώ δεν προχώρησαν τις αναθεωρήσεις και των δύο σχεδίων που έπρεπε να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31/12/2021 και φυσικά δεν τις υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή. Επιτροπή, που ήδη έχει κινήσει διαδικασίες κατά της χώρας μας».

Κλείνοντας, ο κ. Φάμελλος υπογραμμίζει: «Κάθε συμβολή στη διαχείριση των υδατικών πόρων της Θεσσαλίας είναι πολύτιμη. Και θα μελετήσουμε τις προτάσεις της ολλανδικής εταιρείας που ανακοινώθηκαν σήμερα. Πέρα όμως από τα μεγάλα λόγια, πιο πολύτιμο θα ήταν, αν έστω και μία φορά η κυβέρνηση αναλάμβανε τις ευθύνες της. Γιατί αυτό που έχουν - και είχαν - ανάγκη οι πολίτες, οι αγρότες και οι επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, είναι τα έργα που δεν προχώρησε η κυβέρνηση. Ξέροντας δε, ότι εξελίσσονται παράλληλα από το ΥΠΕΝ οι αναθεωρήσεις των ΣΔΛΑΠ και ΣΔΚΠ, δημιουργείται ένα ερώτημα, ποιο σχέδιο θα ισχύσει και αν τελικά θα υλοποιηθεί κάποιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

