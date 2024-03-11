Με το πόρισμα που κατέθεσε το ΚΚΕ στην εξεταστική επιτροπή, «αναδεικνύονται οι αιτίες και οι υπεύθυνοι που οδήγησαν στο έγκλημα στα Τέμπη, καταγράφονται, όχι μόνο οι πολιτικές ευθύνες, αλλά και σοβαρές ποινικές ευθύνες και για κακουργηματικές πράξεις στους υπουργούς Μεταφορών από το 2010 και μετά, για το ότι δεν ελήφθησαν μέτρα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο», τόνισε σε δήλωσή του ο βουλευτής του ΚΚΕ και μέλος της εξεταστικής, Νίκος Καραθανασόπουλος.

«Η προσπάθεια της ΝΔ να συγκαλυφθούν οι υπεύθυνοι και οι αιτίες, δεν πρέπει να περάσει. Η Εξεταστική Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία της και να διερευνήσει και τις υπόλοιπες πτυχές του εγκλήματος στα Τέμπη», πρόσθεσε ο κ. Καραθανασόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

