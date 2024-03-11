Ως αναφορά "στις ρίζες" της Νέας Δημοκρατίας κρίνεται το επετειακό έμβλημα του κόμματος για τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του που παρουσίασε τη Δευτέρα από τη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Μιλώντας στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ παρουσίασε το επετειακό λογότυπο με την χαρακτηριστική φλόγα του πυρσού, του πρώτου εμβλήματος του κόμματος, "να δίνει τον τόνο", ενώ από κάτω αναγράφεται "50 χρόνια Νέα Δημοκρατία".
H ΝΔ ιδρύθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1974 από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.
Πηγή: skai.gr
