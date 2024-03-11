«Γίνεται μια σημαντική εργασία. Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η πρώτη φάση που περιλαμβάνει πέντε νησιά θα ξεκινήσει στις 30 Μαρτίου για τις χορηγήσεις θεώρησης εισόδου (visa) express στους Τούρκους πολίτες, και το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε την πλήρη εφαρμογή» ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Γιώργου Νικητιάδη.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η εφαρμογή αυτής της διαδικασίας «είναι μια σύνθετη άσκηση» διότι «απαιτεί τη συνέργεια πολλών υπουργείων. Του υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που έχει ευθύνη των πλόων. Του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που έχει την ευθύνη των θεωρήσεων και την προστασίας των συνόρων και του πολίτη. Του υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο έχει την επιμέλεια των δήμων και άρα και των δημοτικών λιμενικών ταμείων, και βεβαίως όλων των δήμων των δέκα νησιών στα οποία θα έχουμε αυτή την επιτόπια θεώρηση εισόδου».

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως «έχει ήδη δρομολογηθεί η όλη διαδικασία. Γίνονται διαρκείς συσκέψεις. Συντονιζόμαστε, έτσι ώστε να έχουμε αποτελέσματα τα οποία θα είναι όσο το δυνατόν πιο θετικά, και για την ελληνική οικονομία, αλλά όμως και για την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο λαών».

Ειδικότερα, είπε πως «το μέτρο θα εφαρμοστεί σταδιακά. Η πρώτη φάση θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον πέντε νησιά μας που έχουν ήδη ώριμες εγκατεστημένες υποδομές, που υπάρχει μεγάλη χωροταξία. Ο προγραμματισμός του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι για πλήρη λειτουργία την 30η Μαρτίου του τρέχοντος έτους, δηλαδή σε δεκαεννιά ημέρες από σήμερα. Ήδη τα μικτά κλιμάκια των υπουργείων επισκέπτονται τα νησιά μας, διότι θα πρέπει να υπάρξει μια χωροθέτηση μέσα στον χώρο του λιμανιού για να μπορεί να γίνεται η επιτόπια θεώρηση, η οποία απαιτεί, αφενός έκδοση παραβόλου, στη συνέχεια λήψη κάποιων βιομετρικών στοιχείων - συγκεκριμένα δακτυλοσκόπηση - και στη συνέχεια να δίδεται η θεώρηση. Να υπάρξει σημαντική ενδυνάμωση όλων των νησιών σε ό,τι αφορά τα σημεία εισόδου στα δέκα νησιά και στα λιμάνια των δέκα νησιών, με προσωπικό, τόσο από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όσο και από το υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Γίνεται μια σημαντική εργασία. Δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση. Είμαστε όμως αισιόδοξοι, ότι όλα θα πάνε κατά τον προγραμματισμό, πρώτη φάση 30 Μαρτίου και στο αμέσως επόμενο διάστημα πλήρης εφαρμογή».

Ο υπουργός επισήμανε πως το προσωρινό πρόγραμμα της επιτόπιας θεώρησης είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πράγματι είχε εφαρμοστεί σε μικρότερη κλίμακα, πιο οριοθετημένο, και στο παρελθόν έχει παραγάγει σημαντικά αποτελέσματα. Η απόφαση ελήφθη και ανακοινώθηκε μονομερώς από τη χώρα μας - δεν είναι θέμα συμφωνίας - στις 7 Δεκεμβρίου στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία. Αποτέλεσμα μιας πολύ συστηματικής προσπάθειας την οποία έκανε η ελληνική κυβέρνηση, το υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην πρόταση του βουλευτή για επέκταση του προγράμματος και σε άλλα νησιά, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι «αντιλαμβάνομαι ότι τα νησιά μας θα ήθελαν να μπουν στο πρόγραμμα και πράγματι κι εγώ έχω γίνει πολλαπλός δέκτης τέτοιων αιτημάτων, όμως αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν και όρια στο πόσο μπορούμε να επεκτείνουμε το πρόγραμμα αυτό, δεδομένου του εξαιρετικού του χαρακτήρα σε σχέση με το δίκαιο που διέπει τη σύμβαση Σένγκεν και κατά τούτο είμαστε ήδη αρκετά οριακά».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Νικητιάδης, επισήμανε πως το μέτρο αυτών των express θεωρήσεων «έχει γίνει δεκτό με ενθουσιασμό από τους νησιώτες μας και το έχει χαιρετήσει και το ΠΑΣΟΚ, όμως το πρόγραμμα θα ξεκινούσε 1 Φεβρουαρίου. Πήρε παράταση για 1 Μαρτίου. Ο Μάρτιος τελειώνει σε λίγο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει». Επισήμανε την ανησυχία που έχουν εκφράσει οι πράκτορες, καθώς όπως ανέφερε «ήδη υπάρχουν πάνω από 30.000 κρατήσεις» οι οποίοι υπολόγιζαν ότι θα ισχύσει το νέο σύστημα της βίζας και δεν φρόντισαν να πάνε με το παλαιότερο, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να ακυρώσουνε το ταξίδι τους.

